Biblis (ots) – Am Freitag 04.02.2022 meldetet sich eine Zeugin und teilte mit, das sie am Donnerstag 03.02.2022 gegen 14:30 Uhr im Bereich Biblis spazieren war. Dort bemerkte sie Schüsse, welche von einem Gütermotorschiff auf ein Kilometerschild am hessischen Ufer abgegeben wurden.

Nach sofortigen Ermittlungen durch die Wasserschutzpolizei Gernsheim wurde über die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und dieser auf dem betroffenen Schiff durch Kräfte der Wasserschutzpolizei Mannheim sowie der Polizeidirektion Mannheim, wo sich das Schiff zwischenzeitlich befand, vollstreckt.

Die anschließende Tatortaufnahme bei Biblis erfolgte durch die Wasserschutzpolizeistation Gernsheim. Im Rahmen der Durchsuchung konnten 2 Luftdruck-Langwaffen, 3 Luftdruck-Kurzwaffen (Pistolen) sowie eine Kurzwaffe (Pistole) Kaliber 22 mit Munition sichergestellt werden. Nähere Untersuchungen hierzu erfolgen durch das Hessische Landeskriminalamt. Weiterhin wurde der Kopf einer Wildgans entdeckt.

Laut Angaben des Beschuldigten sei das Tier in der Schleuse Griesheim am 02.02.22 von ihm gewildert worden. Die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Jagdwilderei und gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

