A 5 / A 67: Sperrungen im Darmstädter Kreuz am Wochenende (12. bis 14. Februar 2022)

Darmstadt – Die Fahrbeziehungen der A 5 / A 67 im Darmstädter Kreuz in Fahrtrichtung (FR) Heidelberg sowie Mannheim werden vom 12. Februar, 20 Uhr, bis 14. Februar 2022, 4 Uhr, voll gesperrt.

Nach dem Längsverschub der Südrampe im Dezember 2021 und der fertiggestellten Verlegung der Überbau-Betonfertigteile vor drei Wochen, geht die Erneuerung der Bauwerke im Darmstädter Kreuz in die nächste Phase.

Am Wochenende erfolgt der Längsverschub des ersten Brückenteils des Zentralbauwerks über die Fahrbahnen der A 5 / A 67 von der westlichen Widerlagerseite bis zum Mittelstreifenpfeiler. Dazu wird die Richtungsfahrbahn der A 5 in FR Heidelberg sowie die der A 67 in FR Mannheim gesperrt.

Im Zeitraum der Arbeiten stehen folgende Umleitungsstrecken zur Verfügung:

Umleitung für Vollsperrung:

ab dem Darmstädter Dreieck: in Richtung Darmstadt fahren danach wenden und zurück auf die A 672 / A 67 in FR Süden

ab der Anschlussstelle (AS) Langen / Mörfelden: über die B 486 und B 44 bis zur AS Groß-Gerau auf die A 67 zum Darmstädter Kreuz

großräumig ab dem Frankfurter Kreuz auf die A 3 in Richtung Köln, dann über das Mönchhof-Dreieck auf die A 67 zum Darmstädter Kreuz

ab AS Weiterstadt: über B 42 bis zur AS Büttelborn

Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmer um eine umsichtige Fahrweise und Verständnis für die aufgrund der notwendigen Arbeiten unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Über den weiteren Verlauf informiert die Autobahn GmbH in separaten Pressemitteilungen.

