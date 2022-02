Kaiserslautern: Der FCK trauert um Ronnie Hellström

Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern trauert um seine Torwartikone Ronnie Hellström, der am 6. Februar 2022 nach schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren verstorben ist.

Der wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft 1974 von Hammarby IF verpflichtete schwedische Nationaltorhüter hielt dem FCK stolze 10 Jahre lang die Treue und war in 266 Bundesligaspielen und zahlreichen internationalen Spielen ein stets verlässlicher Rückhalt. Unter anderem stand er auch beim legendären 5:0 des FCK im Europapokal gegen Real Madrid 1982 zwischen den Pfosten.

„Mir gefällt die Gegend, mir gefallen die Leute – also bleibe ich hier“, sagte der bodenständige Torhüter damals, der mit seinem sympathischen Wesen und mit seinen hervorragenden Leistungen als vorbildlicher Sportsmann die Werte und Tugenden des 1. FC Kaiserslautern lebte. Die Fans des FCK hatten den immer freundlich und bescheiden auftretenden blonden Schweden schnell ins Herz geschlossen, die lang gezogenen „Rooonniie“-Rufe aus der Westkurve gehörten vor jedem Spiel zum unverzichtbaren Ritual.

Auch nach seiner Karriere blieb Ronnie Hellström der Pfalz, dem FCK und den Fans erhalten und war regelmäßiger Gast auf dem Betzenberg.

„Mit großer Betroffenheit und Anteilnahme müssen wir den Tod von Ronnie Hellström zur Kenntnis nehmen. Ronnie war ein weltweitgeschätzter Torwart und außergewöhnlicher Sympathieträger für unseren FCK. Durch seine herausragenden Leistungen und seine Verbundenheit zu unserem FCK und der Region hat er einen festen Platz in den Herzen der FCK-Familie. In meinem letzten Telefonat hatte er sich noch kämpferisch gezeigt – leider hat er den Kampf gegen die heimtückische Krankheit verloren. In kurzer Zeit haben wir nun eine weitere FCK – Legende verloren. Wir werden Ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende des 1. FC Kaiserslautern Rainer Keßler.