Einsatzgeschehen rund um eine Shisha-Bar

Gegen 04:00 Uhr am heutigen frühen Sonntagmorgen wurde der Polizeiinspektion Frankenthal eine Ruhestörung ausgehend von einer Shisha-Bar in der Elisabethstraße in Frankenthal gemeldet. Bei Eintreffen vor Ort flüchteten zunächst zwei Personen, welche dann jedoch verfolgt, eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden konnten. Bei beiden Personen, zwei jeweils 20-jährigen in Frankenthal wohnhaften Personen, welche auch erheblich alkoholisiert waren, wurde ein Kleinmenge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde zudem eine Körperverletzung beanzeigt, bei der ein 22-jähriger von einem bislang noch unbekannten Täter in der Bar ins Gesicht geschlagen wurde. Weiterhin störte ein 20-jähriger mit seiner Musikbox die Einsatzmaßnahmen und die Nachtruhe derart, dass diese ebenfalls sichergestellt wurde. Bereits in den späten Abendstunden wurden rund um die Bar etliche erheblich verkehrsbehindernd parkende Fahrzeuge festgestellt. Hierfür wurde der sich im Dienst befindliche Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Frankenthal verständigt, welcher sich als originär zuständige Verfolgungsbehörde der Fahrzeuge annahm.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Mit 1,19 Promille und Schlangenlinien auf der B9

Gegen 06:13 Uhr am heutigen Morgen (06.02.2022) wurde der Polizei ein schwarzer VW Golf mit ausländischem Kennzeichen gemeldet, welcher sehr auffällig die B9 befahren würde. Dieser fahre mit sehr schwankender Geschwindigkeit und benötige beide Fahrspuren. Dank der Nachfahrt des Zeugen und den damit einhergehenden aktuellen Standortmitteilungen, konnte das Fahrzeug, welches mit zwei Personen besetzt war, dann in Frankenthal in der Mörscher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Fahrer, einem in Frankenthal wohnenden 42-jährigen, wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,19 Promille. Der Beifahrer, ein 25-jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland war – wie die späteren Überprüfungen ergaben, bereits in Mannheim durch die dortigen Kollegen wegen eine Verstoßes nach § 24a StVG (Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss) beanzeigt worden. Der nun Beschuldigte wollte seinen Bekannten lediglich in Mannheim abholen, was ihm nun zum Verhängnis wurde. Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht und ihm dort die angeordnete Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Am 05.02.20222 gegen 01 Uhr sollte ein Opel Astra in der Berliner Straße in Frankenthal durch eine Streifenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des PKW versuchte sich zunächst durch ein Wendemanöver und Erhöhung der Geschwindigkeit zu entziehen. Der PKW konnte schließlich an der Einmündung zum Nordring einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dieser wurde festgestellt, dass der 27-Jährige aus Neustadt mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die am dem PKW angebrachten Kennzeichen gehörten auch nicht zu dem PKW. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und dem Beschuldigten auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen, sowie entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Im Rahmen dessen kann gegen ihn eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

Zeugen für Verkehrsunfallgeschehen gesucht

Ein Sachschaden von rund 15.000 EUR entstand am gestrigen Freitag (04.02.2022) gegen 08:50 Uhr an der Kreuzung Nordring / Carl-Benz-Straße in Frankenthal. Die Fahrerin eines schwarzen PKW Suzuki wartete vor der roten Lichtzeichenanlage auf dem Nordring an der Kreuzung Nordring / Carl-Benz-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Eine zweite Fahrzeugführerin stand mit ihrem schwarzem Nissan an der gleichen Kreuzung auf der Carl-Benz-Straße in Fahrtrichtung Westring. Beide Fahrerinnen gaben im Rahmen der Unfallaufnahme an, auf Grund mutmaßlich jeweiliger Grünschaltung zeitgleich geradeaus losgefahren zu sein, worauf es zum Zusammenstoß kam. Aufgrund des hohen Verkehrsgeschehens zur Unfallzeit werden nun Zeugen gesucht, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe war zudem die Feuerwehr Frankenthal vor Ort im Einsatz.

