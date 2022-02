Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 05.02.22 kam es gegen 16:00 Uhr auf der B9 in Höhe der Anschlussstelle Schwegenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. An der Unfallstelle konnte der unverletzte 41-jährige Fahrer angetroffen werden, der auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck machte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Der Rettungsdienst verbrachte den Mann zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus nach Speyer.

Die Beamten stellten den Führerschein des Beschuldigten sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Handydieb flüchtet und wirft Handy zurück

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr entwendete ein ca. 30 Jahre alter Mann ein Mobiltelefon aus dem Einkaufswagen des Geschädigten, der zum Tatzeitpunkt gemeinsam mit seiner Mutter im Fachmarktzentrum Germersheim einkaufen war. Nachdem Mutter und Sohn den Täter über den Parkplatz hinweg verfolgten, warf der Mann das Handy schließlich zurück und flüchtete in Richtung des angrenzenden Bahnhofes. Der Täter konnte durch die Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen, welche im entsprechenden Zeitraum Wahrnehmungen diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Germersheim – mehrere Glatteisunfälle auf der B35

Heute Morgen (05.02.2022) kam es zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr aufgrund von Glatteis zu drei voneinander unabhängigen Verkehrsunfällen auf der Rheinbrücke der B35 in Fahrtrichtung Germersheim. Dabei verloren die Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre jeweiligen Fahrzeuge und kollidierten mit den Schutzbarrieren am linken und rechten Fahrbahnrand. Es wurden keine Personen verletzt. Bis zum Erscheinen der Straßenmeisterei wurde der weitere Verkehr zu Beginn der Rheinbrücke durch die Polizei vor Ort auf die Gefahrenstelle hingewiesen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 10000 Euro.

Hatzenbühl- Trunkenheit im Verkehr

Hatzenbühl – Am 05.02.2022 wurde ein 16-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer mit seinem Fahrzeug in Hatzenbühl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel an die verkehrstüchtige Schwester übergeben. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.