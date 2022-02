Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau – Farbschmierereien in der Innenstadt

Bislang Unbekannte sprühten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 04.-05.02.2022, 20:00 Uhr bis 11:30 Uhr, mit Farbe zahlreiche Graffiti an städtische und private Gebäude, Laternen und auch an das Reiter-Denkmal auf dem Rathausplatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 2000EUR. Entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Landau-Nußdorf – Diebstahl aus Weingut

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 03.02. auf 04.02.2022, Zutritt in ein Weingut in der Lindenbergstraße in Landau-Nußdorf. Aus dem Weingut wurde u.a. Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de, entgegen.

Rohrbach/BAB65 – Verkehrsunfallflucht

Im Vorbeifahren streiften sich am Freitagmorgen, 04.02.2022 gegen 07:30 Uhr zwei LKW im Bereich der L493 zwischen Rohrbach und der BAB65. Der Unfallverursacher soll zu weit nach links gefahren sein, weshalb es zur Kollision kam. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird von der Polizei Landau auf ca. 1000.- EUR geschätzt. Hinweise zur bislang unbekannten, blauen Zugmaschine mit Auflieger nimmt die Polizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de, entgegen.