Nach körperlicher Auseinandersetzung leicht verletzt

Am Sonntagmorgen, dem 06.02.2022, gegen 05:15 Uhr, kam es am Bahnhof-Mitte in Ludwigshafen am Rhein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Hierbei wurde ein 36-Jähriger von einer dreiköpfigen Personengruppe angegangen und leicht verletzt. Er erlitt Verletzungen am Kopf und am Oberkörper, weshalb er durch den hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt werden musste. Die drei Täter konnten jedoch noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung flüchten. Derzeit liegt zu der Gruppe nur eine vage Personenbeschreibung vor. Es soll sich um drei Männer gehandelt haben.

Wenn Sie Zeuge der Tat gewesen sind und nähere Angaben zu den Tätern machen können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 in Verbindung zu setzten: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Glück im Unglück

Am frühen Samstagmorgen, dem 05.02.2022, gegen 08:30 Uhr, befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Pkw die Kreisstraße 7 zwischen Ludwigshafen-Rheingönheim und Altrip. Im schattigen Kurvenbereich kam das Fahrzeug aufgrund von Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte den Straßengraben hinab. Erst an einer angrenzenden Böschung kam das Fahrzeug auf die Seite gekippt zum Liegen. Durch verständigte Freunde konnte die 24-Jährige unverletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden. Am Fahrzeug entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 04.02.2022 zwischen 18:00 Uhr – 20:00 Uhr kam es in der Mundenheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Mundenheimer Straße in Richtung Saarlandstraße. Aus bislang nicht bekannten Gründen, kam der Fahrzeugführer auf Höhe der Hausnummer 79 mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen ordnungsgemäß in Längsaufstellung am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Passat. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf eine graue Mercedes B-Klasse geschoben. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Gesamtschaden der zwei beschädigten Fahrzeuge dürfte sich auf circa 3500 Euro belaufen. Die Ermittlungen dauern an.

Widerstand und Beleidigungen durch Betrunkenen

Am Freitag, den 04.02.2022 gegen 17:40 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann aus Ludwigshafen stark alkoholisiert nebst seinem Fahrrad in Friesenheim auf der Straße liegend aufgefunden. Nach abgeschlossener ärztlichen Untersuchung wurde er zwecks weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle verbracht, wobei bereits starke Stimmungsschwankungen festgestellt worden. Nachdem er sich zunächst aggressiv und beleidigend äußerte, rastete er auf der Dienststelle letztendlich komplett aus und leistete erheblichen Widerstand, wobei niemand verletzt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,7 Promille.

Unfallflucht nach Verkehrsunfall

Am Freitag, den 04.02.2022 um 16:55 Uhr befuhr ein 20-jähriger Ludwigshafener die Rohrlachstraße vom Hemshof kommend und war gerade im Begriff, die dortige Kreuzung Bgm.-Grünzweig-Straße/Rohrlachstraße geradeaus zu passieren, als ihm von einem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorfahrt genommen wurde. Das andere Fahrzeug kam aus entgegengesetzter Richtung der Rohrlachstraße und bog noch vor dem 20-Jährigen nach links in die Bgm.-Grünzweig-Straße ein, sodass dieser ausweichen musste und verunfallte. Der oder die Fahrer/in des anderen Fahrzeugs verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Insassen machen können, werden gebeten sich an die Polizei in Oppau (Tel.: 0621 – 963 2222) zu wenden.

Sachbeschädigung an Pkw – Täterhinweise erbeten

Am Freitagvormittag kam es im Bereich Julius-Hetterich-Saal in Ludwigshafen-Maudach, im Zeitraum zwischen 11 und 12 Uhr, zur Sachbeschädigung an mehreren Pkw. Die Fahrzeuge wurden durch unbekannte Täter zerkratzt. Hinweise zur Tat sowie weiteren beschädigten Pkw werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Tel.: 0621-9632122) entgegengenommen.