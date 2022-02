Verkehrsunfall

Am 05.02.2022 gegen 11:00 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Pkw-Hyundai die Viehtriftstraße in Römerberg. Dabei touchierter er einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Opel. Ein Sachschaden von insgesamt ca. 4000EUR entstand.

Wohnungseinbruch in Schifferstadt

Im Laufe des Samstagnachmittags/des frühen Abends am 05.02.2022, ereignete sich ein Wohnungseinbruch in Schifferstadt:

Unbekannte hebelten eine Balkontür in der Salierstraße auf, durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld und Schmuck. Es entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Mehrere Wohnungseinbrüche in Limburgerhof/Schifferstadt

Im Laufe des Samstagnachmittags/des frühen Abends am 05.02.2022, ereigneten sich zwei Wohnungseinbrüche und ein versuchter Einbruch im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Schifferstadt: In Limburgerhof wurden gleich zwei Anwesen angegangen: In der Chenover Straße wurde in eine Wohnung im Hochparterre eingebrochen, wobei die unbekannte Täterschaft sich Zugang über den Balkon verschaffte. Hier wurde ein Fenster aufgehebelt und im Anschluss Schmuck mit unbekanntem Schadenswert gestohlen. In der Von-Denis-Straße wurde ein Schloss einer Wohnungseingangstür in einem Mehrparteienhaus, vermutlich beim Versuch, dieses zu öffnen, so stark beschädigt, dass der Geschädigte die Tür von einem Schlüsseldienst öffnen lassen musste; in die Wohnung gelangte die Täterschaft nicht.

Sturz mit Fahrrad aufgrund Alkoholkonsums in Limburgerhof

Am Samstagabend, 05.02.2022 gegen 22:40 Uhr, wurde der Polizei ein gestürzter Radfahrer auf einem Radweg zwischen Neuhofen und Limburgerhof gemeldet. Vor Ort wurde der offensichtlich alleinbeteiligte 56-jährige Fahrradfahrer angetroffen, der wahrscheinlich während der Fahrt von Neuhofen nach Limburgerhof das dortige Geländer gestreift hatte und zu Fall gekommen ist. Der Mann zog sich eine Platzwunde am Kopf und eine Gehirnerschütterung zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Hinweise auf vorangegangenen Alkoholkonsums des Radlers fest. Der anschließende Schnelltest ergab einen Wert von 2,28 Promille, weswegen eine Blutprobe veranlasst und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet wurde.

Unfallflucht in Hochdorf-Assenheim – Tatfahrzeug gesucht

Am frühen Samstagabend, 05.02.2022 gegen 19:20 Uhr, streifte ein Klein-Lkw mit Anhänger einen Pkw Hyundai I10, der am rechten Fahrbahnrand in der Neuen Straße geparkt war. Das Fahrzeug wurde auf der Fahrerseite beschädigt, Schadenshöhe ca. 900EUR. Bei dem flüchtigen Gespann soll es sich um einen Transporter gehandelt haben, der einen Anhänger gezogen habe, auf dem wiederum ein Pkw transportiert worden sei. Das Gespann sei in Richtung Haßlocher Straße unterwegs gewesen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

In Waldsee unter Betäubungsmitteleinfluss mit dem Roller unterwegs

Am Samstagnachmittag, 05.02.2022 gegen 16:30 Uhr, kontrollierte eine Funkstreife der Polizei den Fahrer eines Motorrollers, Grund: Der Mann hatte den Kinnriemen seines Schutzhelmes nicht geschlossen, was genauso zu werten ist, wie wenn er gar keinen Helm getragen hätte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten jedoch zudem Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln (Btm) hindeuteten. Ein Schnelltest reagierte im Weiteren positiv auf Amphetamin. Im Anschluss wurde dem 40-jährigen Rollerfahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet: Hier drohen bei Erstverstoß 500EUR Bußgeld. Zudem wird ein Strafverfahren wegen illegalen Besitzes/Erwerbes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Dreist das Handy aus der Hosentasche gestohlen

Am Samstagnachmittag, 05.02.2022 gegen 16:50 Uhr, habe ein 17-Jähriger die S-Bahn am Haltepunkt Schifferstadt-Süd verlassen wollen (er sei aus Rtg. Mannheim gekommen), als plötzlich ein unbekannter Fahrgast ihm sein Smartphone aus der Hosentasche gezogen habe. Dem Geschädigten sei dies sofort aufgefallen und er habe den Täter zur Rede gestellt. Dieser habe ihn jedoch lediglich aufgefordert, „sich zu verpissen“. Da der unbekannte Tatverdächtige nicht allein, sondern mit fünf bis sieben weiteren Männern im Zug unterwegs gewesen sei, habe sich der Geschädigte so eingeschüchtert gefühlt, dass er zunächst nichts weiter unternommen habe. Die Gruppe sei sodann weiter in Richtung Speyer/Germersheim gefahren. Den Täter konnte der Geschädigte wie folgt beschreiben: Ca. 180cm groß, kurzes schwarzes Haar, er habe sich in nichtdeutscher Sprache mit den anderen Männern unterhalten. Der Mann habe eine auffällige schwarz-weiß-rot-gestreifte Winterjacke getragen. Zeugen der Tat oder Zeugen, die Hinweise zum Täter bzw. seinen Begleitpersonen geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Fahrradanhänger in Neuhofen entwendet

Zwischen Freitag und Samstag (04.-05.02.2022) entwendete unbekannte Täterschaft einen schwarzen Fahrradanhänger aus einer frei zugänglichen Hofeinfahrt in der Kirchenstraße. Der Anhänger zum Transport von Kindern war dort mittels Kettenschloss gesichert, das die unbekannte Täterschaft mit einem geeigneten Werkzeug, beispielsweise einem Seitenschneider, geöffnet haben muss. Zeugen der Tat oder Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Wieder versuchte Betrügereien per Telefon in Mutterstadt

Sowohl am Freitag (04.02.2022) als auch am Samstag (05.02.2022) kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt zu Betrugsversuchen am Telefon: In Mutterstadt habe ein falscher Polizeibeamter einem 93-Jährigen weiszumachen versucht, er rufe wegen einer vermeintlichen Bestellung an, woraufhin der Senior sofort das Gespräch beendet habe. In Altrip habe einen 68-Jährigen ein falscher Microsoft-Mitarbeiter erreicht der erklärt habe, der Computer des Angerufenen müsse überprüft werden. Auch diesem Geschädigten war die Betrugsmasche bekannt und das Gespräch konnte beendet werden, bevor es zu einer Schädigung kommen konnte.

Straßenverkehrsgefährdung mit Unfallgeschehen

Ein 84-jähriger Beindersheimer befuhr am 05.02.2022 gegen 12:12 Uhr mit seinem silbernen Mercedes die Alte Straße in Heßheim, als er – wie sich im Nachgang herausstellte – vermutlich in Folge geistiger und körperliche Mängel von der Fahrbahn abkam, frontal gegen ein parkendes Fahrzeug fuhr und dieses dann noch rund 20m langsam vor sich herschob. Anwohner bemerkten den Unfall und verständigten die Polizei. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zunächst in ein Krankenhaus verbracht, da er über Kopf- und Nackenschmerzen durch das Unfallgeschehen klagte. Sein Führerschein wurde sichergestellt und wird der Staatsanwaltschaft zusammen mit der Strafanzeige wegen des Unfallgeschehens, bzw. der Straßenverkehrsgefährdung übersandt. Der Schaden dürfte bei rund 1.000 Euro liegen.

