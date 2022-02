Diebstahl eines Geldbeutels

Am 04.02.2022 im Zeitraum von 11:30 Uhr – 12:00 Uhr kam es im Supermarkt in der Elsa-Krieg-Straße in Speyer zu einem Diebstahl eines Geldbeutels. Ein bisher unbekannter Täter entwendete die Geldbörse aus der Jackentasche einer 72-jähriger Frau. Zeugen, die im Tateitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Elsa-Krieg-Straße beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 05.02.2022 gegen 22:15 Uhr befuhr ein 32-jähriger BMW-Fahrer die Wormser Landstraße in Richtung Bahnhofstraße in Speyer. Auf Höhe der Tankstelle bog der Autofahrer ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 15-jährigen Rollerfahrer. Bei der Kollision zog sich der Jugendliche starke Verletzungen am Kopf zu. Zudem blutete er im Gesichtsbereich. Der 15-Jährige wurde durch den Rettungsdienst und Notarzt versorgt und wurde anschließend ins Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand Totalschaden. Die Beifahrertür des BMW wurde beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 5000EUR.

Teleskopstahlrute bei Personenkontrolle sichergestellt

Bei einer Personenkontrolle in Speyer Nord am Abend des 04.02.2022 konnte festgestellt werden, dass ein 21-jähriger Speyerer eine Teleskopstahlrute mitführte. Da dies einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt, wurde diese sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

Versuchter Einbruch in Café

In der Nacht vom 03.02.2022 auf den 04.02.2022 wollte ein unbekannter Täter in ein Restaurant in der Auestraße einbrechen, indem er versuchte ein Rolltor gewaltsam nach oben zu schieben. Hierbei scheiterte er jedoch, weshalb lediglich das Rolltor beschädigt wurde.

Zeugen, die im Tateitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Auestraße beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.