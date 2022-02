Rohrbach – Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 05.02.2022, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Südpfalz Centers in Rohrbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ein- oder Ausparkvorgang wurde ein in der Parklücke stehender, schwarzer Hyundai i10 im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf ca. 500EUR. Die unfallverursachende Person meldete den Schaden jedoch nicht der Polizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Bad Bergzabern – Angebliche Hilfeleistung

Ein unter Alkohol und Drogen stehender 21 Jahre alter Mann aus Billigheim wurde am Freitag, gg. 18:15 Uhr, in der Madenburgstraße in Bad Bergzabern mit blutigen Händen angetroffen. Er gab an, die Scheibe an einem PKW eingeschlagen zu haben, da dort eine Frau drinnen wäre, welche Hilfe brauchen würde. Die Polizeistreife konnte jedoch im PKW niemand feststellen. Weiterhin hatte der Mann an einem zweiten PKW den Außenspiegel beschädigt und führte ein hochwertiges Handy mit sich, welches nicht ihm gehörte. Dieses konnte mittlerweile der richtigen Eigentümerin zugeordnet werden. Wegen einer Verletzung wurde der Mann zuerst ins Krankenhaus und später in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Edenkoben – Nur zwei Bier…

… will ein 58-jähriger Skoda-Fahrer getrunken haben, der soeben (05.02.2022, 02:30 Uhr) in der Poststraße in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dies dürfte nicht ganz der Wahrheit entsprochen haben, ein Alco-Test ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der Skoda-Fahrer wurde sodann zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Skoda-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall benachrichtigt.