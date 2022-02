Motocross-Maschinen ohne Kennzeichen unterwegs

Haschbach am Remigiusberg – Im Laufe des Samstagnachmittags sollen mehrere

Motocross-Maschinen mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit durch die

Orte Haschbach am Remigiusberg sowie Theisbergstegen bis hin zum Potzberg

gefahren sein. Weiterhin seien an den Zweirädern keine Kennzeichen angebracht

gewesen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Wer weitere Hinweise zu den

Fahrern oder den Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in

Kusel unter der Tel. 06381 919-0 oder per Mail (pikusel@polizei.rlp.de) zu

melden.|pikus

Streife schlägt Marihuana Geruch entgegen

Jettenbach – Zwei junge Männer fallen bei einer Verkehrskontrolle auf. In

der Nacht zu Samstag wurden die Personen von einer Streife in Jettenbach

kontrolliert. Beide saßen in einem geparkten Fahrzeug. Bei der Überprüfung

bemerkten die Beamten einen eindeutigen Geruch aus dem Fahrzeuginneren. Weitere

Kontrollmaßnahmen bestärkten den Verdacht des Konsums von Marihuana, weshalb der

Fahrtantritt für beide Männer untersagt wurde. Bei einer Durchsuchung des PKW

und der Personen wurden kleinere Mengen Marihuana gefunden und sichergestellt.

Beide müssen nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. |pilek

TÜV-Plakette entwendet

Meisenheim – Im Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagabend wurde der

braune Aufkleber zum Hinweis der nächsten Hauptuntersuchung eines Autos in

Meisenheim entwendet. Der bislang unbekannte Täter kratzte am Kennzeichenschild

die TÜV-Plakette ab. Diese wäre noch bis November 2022 gültig. Zeugen, die im

Tatzeitraum im Bereich des Bismarckplatzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06382 9110 mit der

Polizeiinspektion Lauterecken in Verbindung zu setzen. |pilek

Fahren ohne Führerschein

Landstuhl – Am Samstagnachmittag steuert ein 50-jähriger Mann aus dem

Kreis Kaiserslautern seinen Opel Corsa durch die Saarbrücker Straße ohne im

Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein. Sowohl gegen den Fahrer als auch

gegen die 46-jährige Halterin wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pilan

Drogen im Straßenverkehr

Ramstein-Miesenbach – Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend auf der

Landstraße zwischen Ramstein und Landstuhl werden in bei einem Toyota Fahrer

drogentyp. Auffallerscheinungen festgestellt. Der durchgeführte Urintest

verläuft positiv auf die Stoffgruppen Cannabis und Amphetamin. Dem 37-jährigen

Fahrer aus dem Kreis Kaiserslautern wird eine Blutprobe entnommen und sein

Führerschein sichergestellt. |pilan

Unfallflucht -Zeugen gesucht-

Landstuhl – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am

Samstagvormittag hat ein Autofahrer seinen dunklen Ford S-Max auf dem Parkplatz

eines Einkaufsmarktes in der Torfstraße abgestellt. Während seines Einkaufs wird

sein Fahrzeug vermutlich beim Rangieren am rechten Kotflügel gestreift. Ohne

sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzt der Verursacher seine Fahrt

fort. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei

Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Langfinger unterwegs

Bruchmühlbach-Miesau – Bei einem Einbruch in der Böswiesenstraße gelingt

es den unbekannten Tätern ein Fenster aufzuhebeln. Aus der Wohnung werden

Schmuck und Bargeld entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstagmittag

bis zum Abend. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Stürmischer Sonntag

Hauptstuhl – Das Sturmtief „Roxana“ bringt ein Trampolin zum Fliegen.

Gegen 10:30 Uhr bemerkt eine Funkstreife das Spiel- und Sportgerät welches von

einem Grundstück auf die Haupt- Durchgangsstraße geweht wird. Der Besitzer kann

ermittelt und das Trampolin zurück in seinen Garten gebracht werden.

Glücklicherweise war es weder zu Gefährdungen noch zu Beeinträchtigungen des

Verkehrs gekommen. |pilan

PKW überschlagen

Mannweiler-Cölln – Am 05.02.2022 gegen 05.50 Uhr wurde eine 29-jährige

Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis bei einem Alleinunfall auf der

Bundesstraße 48 leicht verletzt. Die Frau kam aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit und Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, so dass sich

ihr PKW im angrenzenden Feld überschlug. Die Fahrerin konnte sich selbstständig

aus ihrem PKW befreien und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Feuerwehr

Rockenhausen war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. |pirok

Verkehrsunfall auf der B48 – Fahrer flüchtet

Hochspeyer

In der Nacht auf Samstag kam es auf der B48 zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Beamten fanden das Unfallfahrzeug verlassen vor. Das weitläufige Waldgebiet um die Unfallstelle wurde durch einen Polizeihubschrauber nach dem verunfallten Fahrer abgesucht. Nach Ermittlungen wurde der mutmaßliche Fahrer an seiner Wohnanschrift unverletzt angetroffen. Der 24-jährige Mann aus dem Kreis Kaiserslautern ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und bestreitet gefahren zu sein.|PvD