Waschetrocker und Waschmittel entwendet

Zell, Fritz-Golsen-Straße – Über eine, von außen zugängliche Tür im Erdgeschoß, deren Schlüssel schon vor einer Woche entwendet wurde und diese deshalb nicht mehr verschlossen werden konnte, gelangten der oder die Täter in den separaten Waschraum des Anwesens. Aus diesem wurde dann der dort stehende Wäschetrockner sowie 2 Pakete Waschmittel der Marke „Weißer Riese“ entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

Corona-Regeln führten zum Ausraster

Eisenberg Hauptstraße – Als ein 3o jähriger, aus dem Kreis Bad Dürkheim stammender Mann, gestern Abend eine „Kneipe“ aufsuchen wollte, wurde er von der Wirtin, aufgrund der momentan geltenden Corona Verordnung, aufgefordert, einen Schnelltest zu machen. Nachdem er dies abgelehnt hatte und hierauf von ihr gebeten wurde zu gehen, beleidigter er sie noch, bevor er dies dann zunächst auch tat. Kurze Zeit später erschien er dann aber wieder in der Kneipe und beschädigte die auf der Theke stehenden Gläser. Anschließend ging er dann zudem noch hinter die Theke und stieß die dort stehende Wirtin auf den Boden, wobei sie sich verletzte.

Im Anschluss hieran entfernte sich dann. Da er aber ermittelt werden konnte wird ihn nun, für sein Verhalten, ein Strafverfahren erwarten

Offenes Garagentor schamlos ausgenutzt

Bolanden, Donnersbergstraße – Als die Eigentümer am gestrigen Morgen in ihre offene Garage schauten, mussten sie feststellen , dass ihre beiden E- Mountain-Bikes, die in dieser unverschlossen standen, nicht mehr da waren. Der oder die Täter nutzten offenbar die kurz offene Garage , um daraus ein schwarz-grünes E- -Bike der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid Pro 62529 (ohne Ständer) und ein schwarz-graues E- Bike , ebenfalls der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid 160 HPCSL625 (mit Ständer) zu entwenden.

Zeugen die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können oder die hochwertigen, auffälligen Bikes irgendwo sehen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Eisenberg, Im Park – Nachdem am gestrigen Abend ein 32 jähriger, im Donnersbergkreis wohnender Pkw Fahrer, beim Ausparken einen anderen Pkw gestreift hatte, rief der Geschädigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten dann bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch feststellen und ließen ihn deshalb dann auch „Pusten“ Als der Atemalkoholtest dann einen Wert von 2,05 Promille anzeigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Selbst „Stille Örtchen“ sind nicht mehr heilig

Kirchheimbolanden, Hitzfeldstraßeaßeaße

Als eine Frau der Rettungsleitstelle am gestrigen Nachmittig eine Rauchentwicklung, ausgehend vom „Öffentlichen“ Toilettenhäuschen hinter der Bushaltestelle mitgeteilt hatte, rückte die Feuerwehr sofort aus und konnte das Feuer, zum Glück, dann auch sehr schnell löschen. Durch diese wurden den Beamten dann mitgeteilt, dass als Brandursache nur das Anzünden von Klopapier und des Papierspenders in Frage kommen kann.

Da durch diese Tat nicht nur das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch der Allgemeinheit ein Schaden zugefügt wurde, werden Zeugen, die Hinweise zu dem oder den „Toiletten-Brandstiftern“ gegeben können gebeten, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

Katalysatoren bei Dieben sehr beliebt

Eisenberg – Anscheinend lohnt es sich derzeit für einige Diebe wieder, an Pkw den Katalysator abzutrennen und zu entwenden. So geschehen in der Zeit vom 02.02.2022,22:00 Uhr bis zum 04.02.2022,11.30 Uhr an einem, in der Gerhard -Hauptmann-Straße geparkten VW Polo und einem ,in der Sanvignes-Straße geparkten Opel Astra.

Wie sie es schafften, diese, an den teilweise tiefergelegten Pkw abzutrennen, ist derzeit unklar.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

Verkehrsgefährdung – Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach – Am 04.02.2022 gegen 12:00 Uhr, wurde der Polizei Bad Kreuznach ein schlangenlinienfahrender Fahrer eines blauen Opel Signum gemeldet. Dieser habe auf der Strecke:

Gensinger Straße – Viktoriastraße – Charles-de-Gaulle-Straße – Bretzenheimer Straße (Winzenheim) – In den zehn Morgen (Bretzenheim)

mehrere Fahrzeugführer_Innen erheblich gefährdet. Im Kreisverkehr Mühlenstraße / Charles-de-Gaulle-Straße sei die Vorfahrt eines PKW missachtet worden, sodass dieser stark bremsen musste. Gleiches sei im Kreisverkehr Charles-de-Gaulle-Straße/ Im Wingert geschehen. Außerdem habe ein entgegenkommender PKW zwischen KH-Winzenheim und Bretzenheim abbremsen und ausweichen müssen, um eine Kollision mit dem Verantwortlichen abzuwenden. Glücklicherweise wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand verletzt und kein Sachschaden verursacht.

Der 75-jährige Fahrzeugführer aus KH-Winzenheim konnte samt Fahrzeug auf einem Discounterparkplatz in Bretzenheim festgestellt werden. Bei dem Fahrzeugführer konnten keine Hinweise auf eine Alkohol-/Betäubungsmittelbeeinflussung gewonnen werden. Jedoch fühlte sich der Fahrer nicht gut und schien augenscheinlich fahruntüchtig zu sein. Daher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Es wird dringend nach Zeugen und Gefährdeten gesucht. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach melden.

Verursacher einer größeren Kraftstoffspur/Dieselspur in Eisenberg gesucht.

Kirchheimbolanden – Am Freitag, gegen 16.30 Uhr musste die Feuerwehr Eisenberg zu einer größeren Kraftstoffspur/Dieselspur in Eisenberg ausrücken. Die Fahrbahn war im Bereich Kirchstraße/Ripperter Straße/ Kerzenheimer Straße/Bahnhofstraße/Hettenleidelheimer Straße/ B47 bis hoch nach Hettenleidelheim stark verunreinigt. Durch den andauernden Regen wurde die Verunreinigung auf der Fahrbahn noch weiter ausgebreitet. Ein Spezialfahrzeug musste angefordert werden, um die Fahrbahn gründlich von dem ausgelaufenen Kraftstoff zu reinigen. Ein Verursacher konnte bisher nicht ermittelt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kirchheimbolanden (Tel: 06352 9112700) in Verbindung zu setzen.