Vollbrand eines Holzcarports in Kleingartenparzelle

Oppenheim – In der Nacht vom 06.02.2022 gingen gegen 03:30 Uhr mehrere Notrufe bei der Berufsfeuerwehr Mainz ein. Gemeldet wurde ein Brand in der Schrebergartenanlage im Viehweg in Oppenheim und unangenehmer Geruch von verbranntem Kunststoff.

Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand ein Holzcarport / offene Gartenhütte von einer Größe von zirka 50qm, in einer verwilderten Kleingartenparzelle, in Vollbrand.

Die Feuerwehr Nierstein-Oppenheim löschte mit 28 Kräften das Feuer. Mit einer Wärmebildkamera wurde nach möglichen Personen abgesucht, was negativ verlief.

Eine Brandursache konnte bisher nicht ermittelt werden. Das Carport wurde durch den Brand stark beschädigt, Teile des Daches stürzten ein und die verbliebenden Seitenwände verkohlten, wodurch eine weitere Nutzung nicht mehr möglich ist. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Streifenfahrt kontrollierten Beamte der PI Bingen am 05.02.2022 gegen 22:30 Uhr in der Vorstadt einen mit mehreren Personen besetzten PKW. Bei dem 26-jährigen Fahrer konnten dabei deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Cannabis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 04.02.2022 gegen 15:40 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Bingerbrücker Straße den 59-jährigen Fahrer eines Motorrollers. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Motorroller um ein Kleinkraftrad mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 45km/h handelt, der Fahrer allerdings nicht im Besitz des notwendigen Führerscheins ist. Der Fahrer erklärte der Streife anfangs noch, dass der Motorroller zu einem Mofa gedrosselt sei. Dies konnte jedoch eindeutig widerlegt werden, woraufhin der Fahrer die Tat einräumte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Mainzer Fußballfan verletzt sich bei Sturz in der MEWA-Arena

Mainz – Während der Begegnung in der 1. Fußballbundesliga zwischen Mainz

05 und der TSG Hoffenheim zog sich ein Fan der 05er schwere Verletzungen zu.

Beim Torjubel nach dem Führungstreffer durch Jae-Sung Lee in der 79. Spielminute

stürzte der 29-jährige im Stehplatzbereich ca. vier bis fünf Meter in die Tiefe.

Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte und einen Notarzt behandelt und im

Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Ermittlungen geht die

Polizei von einem Unfall aus. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht

vor. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der Videoaufnahmen, dauern

noch an.

Fahrerwechsel der etwas anderen Art

Wörrstadt – Einen Fahrerwechsel der etwas anderen Art konnte eine

Zivilstreife der Verkehrsdirektion Wörrstadt auf der A63 am 04.02.2022 gegen

21.20 Uhr beobachten. Als ein Renault einer Kontrolle unterzogen werden sollte,

missachtete der Fahrer zunächst die Anhaltesignale und überholte den

Streifenwagen. Noch während des Überholvorgangs wechselten Fahrer und Beifahrer

die Plätze. Nachdem das Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Wörrstadt

angehalten werden konnte, stellte sich schnell der Grund des Wechsels heraus.

Der 28-jährige Fahrer, welcher nun auf dem Beifahrersitz saß, war nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis, stand zudem noch unter Einfluss von

Betäubungsmitteln, von denen auch geringe Mengen sichergestellt werden konnten

und wies sich mit einer gefälschten rumänischen ID-Karte aus. Der 25-jährige

Beifahrer, welcher nun auf dem Fahrersitz saß, war zwar nüchtern, legte aber

einen gefälschten georgischen Führerschein vor. Auch die 26-jährige Mitfahrerin

kam nicht ungeschoren davon. Alle drei Insassen aus Georgien hielten sich

nämlich darüber hinaus noch illegal in Deutschland auf. Sie wurden nach

Identitätsfeststellung und Erhebung von Sicherheitsleistungen wieder entlassen,

mussten ihre weitere Reise aber per Pedes fortsetzen. Alle haben sich nun wegen

diverser Straftaten zu verantworten.