Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus

Worms (ots) – Am heutigen Tag gegen 16:00 Uhr kam es im vierten Stock eines

Mehrfamilienhauses in Worms zu einer Rauchentwicklung. Eine aufmerksame

Nachbarin war durch den Rauchmelder in der Nachbarswohnung auf den Brand

aufmerksam geworden. Durch die Feuerwehr konnte die Tür der 1-Zimmer Wohnung

geöffnet und der Brand gelöscht werden. Die Bewohnerin war zum Zeitpunkt des

Brandes nicht in der Wohnung. Die 1-Zimmer Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Durch den Vollzugsdienst Worms wurde die Bewohnerin vorübergehend in einer

Notunterkunft untergebracht. Während der Löscharbeiten wurde das gesamte

Stockwerk geräumt. Es kam zu keinem Personenschaden. Die Brandursache ist zum

jetzigen Zeitpunkt noch ungeklärt.

Mit dem Auto auf den Felgen unterwegs

Alzey – Ein Alzeyer Bürger meldete der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen PKW in der Stadt, der teilweise ohne Bereifung gefahren werde. Die Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie das Fahrzeug gegen 02.00 Uhr in der Innenstadt kontrollierten. Der 44-jährige Fahrzeugführer, der aus dem Kreis Mainz-Bingen stammte, war mit seinem VW Golf von Münsterappel bis nach Alzey mit defekter Bereifung rechtseitig, quasi auf den mittlerweile total beschädigten Felgen gefahren. Damit nicht genug, hatte er dem Alkohol zugesprochen, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste er der Polizei übergeben, die ein Strafverfahren einleitete. Führerscheinpflichtige Kraftfahrzeuge darf der Beschuldigte vorerst nicht mehr selbst steuern.

Handtasche beim Einkaufen aus dem Auto gestohlen

Alzey – Eine 43jährige Alzeyerin verstaute am Freitag um die Mittagszeit ihren Supermarkteinkauf im Auto und brachte den Einkaufswagen zurück, als sie ein Zeuge ansprach und ihr mitteilte, dass jemand ihre Handtasche aus dem Fahrzeug mitgenommen habe. Der Tatverdächtige stieg in einen Ford Focus zu einer Frau und fuhr weg. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen merken. Im Rahmen der Fahndung wurde die gestohlene Handtasche mit Inhalt in der Innenstadt wieder aufgefunden. Am Samstag meldet sich eine weitere Geschädigte, die angibt, dass auch ihr der Geldbeutel zur etwa gleichen Zeit bei dem Markt entwendet worden ist. Die Ermittlungen nach dem Täter sind angelaufen. Die Polizei bittet die Bevölkerung beim Einkaufen auf ihre Wertsachen zu achten und Handtaschen sowie Geldbörsen nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Eine Handtasche gehört nicht ins Auto gelegt, während man am Kofferraum die Einkäufe einsortiert.