Mannheim/Neckarstadt: Betrunkener VW Fahrer mit 1,26 Promille unterwegs

Mannheim – Am Samstagabend, gegen 22.10 Uhr, unterzog eine Streife des

Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt einen 27-jährigen VW-Fahrer aufgrund seiner

unsicheren Fahrweise im Bereich der Langen-Rötter-Straße einer

Verkehrskontrolle. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Mann,

dass dieser nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest förderte einen

Atemalkoholwert von 1,26 Promille zu Tage. Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe

entnommen. Sein Führerschein blieb bei den Akten und er muss sich nun wegen der

Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Mannheim/Wohlgelegen: Unbekannte beschädigen zahlreiche Gräber auf dem Mannheim Hauptfriedhof – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Am späten Samstagvormittag konnten erste Angehörige

feststellen, dass die Urnengräber ihrer verstorbenen Angehörigen auf dem

Mannheim Hauptfriedhof beschädigt und verwüstet wurde. Nach derzeitigem

polizeilichen Ermittlungsstand sind insgesamt 36 Urnengräber betroffen. Hier

haben unbekannte Täter in der Nacht vom Freitag den 04.02.2022 auf Samstag den

05.02.2022 zahlreiche Holzkreuze und Grabschmuck herausgerissen. Die Höhe des

entstandenen Schadens kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier

Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder weitere geschädigte Angehörige

werden gebeten Kontakt mit diesem, Tel.: 0621/3301-0, aufzunehmen.

Mannheim-Neckarstadt: Zwei Fahrzeugführer innerhalb kurzer Zeit am selben Ort kontrolliert und beide unter dem Einfluss von Marihuana

Mannheim – Am Samstagmorgen kontrollierten Beamte um 06.25 Uhr und 06.40

Uhr zwei Fahrzeuge am Exerzierplatz in der Friedrich-Ebert-Straße. Beide

Fahrzeugführer zeigten körperliche Auffälligkeiten und bei beiden verlief ein

durchgeführter Vortest auf THC positiv. Den Beschuldigten wurde jeweils eine

Blutprobe entnommen und sie gelangen nun zur Anzeige wegen dem Führen eines

Fahrzeugs unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Mannheim: Verletzter Motorradfahrer – Zeugen gesucht

Mannheim – Am Freitagabend, gegen 22.35 Uhr, befuhr ein 21-jähriger

Motorradfahrer mit seiner Kawasaki die Dalbergstraße. An der Überleitung zum

Luisenring wechselte ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen BMW von dem

linken auf den rechten Fahrstreifen und übersah den dort fahrenden

Motorradfahrer. Hierbei kam dieser zu Sturz und verletzte sich leicht. Am

Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Im Anschluss entfernte sich

der BMW-Fahrer von der Unfallstelle, ohne seiner Wartepflicht nachzukommen.

Gesucht wird ein dunkler 4er oder 5er BMW, Baujahr ca. 2016/2017. Zeugen die

sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeugführer geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel:

0621/1258-0, zu melden.

Mannheim – Fahrzeug kommt allein beteiligt von Fahrbahn ab und durchbricht Hauswand

Mannheim – Am frühen Samstagmorgen, gg. 01.45 Uhr, fuhr ein 22-jähriger

Autofahrer mit seinem Peugeot die Reichskanzler-Müller-Straße in Fahrtrichtung

Hauptbahnhof. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam er auf Höhe

des dortigen Supermarktes nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit

dessen Hausfassade und prallte gegen einen Baum. Glücklicherweise wurde er bei

dem Unfall nur leicht verletzt. Durch den Aufprall entstand an der Fassade ein

ca. 1 Quadratmeter großes Loch. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden

beträgt ca. 10.000 Euro. Aufgrund der Uhrzeit kam es nur zu geringfügigen

Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden

durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen.