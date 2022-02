Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Amtsgericht Sinsheim mit Farbe beschmiert – Zeugen gesucht

Sinsheim – Am Samstagvormittag, gegen 11.00 Uhr, konnte eine Zeugin

feststellen, dass der Eingangsbereich des Dienstgebäudes des Amtsgericht

Sinsheim großflächig mit orangener Farbe beschmiert wurde. Nach bisherigem

Ermittlungsstand haben Unbekannte zu einem unbekannten Zeitpunkt vor dem

05.02.2022, 11.00 Uhr, neben dem Eingangsbereich zudem einen rückwärtigen Zugang

zu dem Gebäude mit orangener Farbe besprüht, ohne hier Zeichen oder Symbole zu

verwenden. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen keine Erkenntnisse

vor. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.:

07261/690-0, aufzunehmen.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein mit über zwei Promille am Steuer unterwegs

Sinsheim – Am Samstagnachmittag wurde der Polizei durch einen Zeugen gegen

15:45 Uhr ein betrunkener PKW-Führer im Bereich der Neulandstraße gemeldet. Der

Opel Fahrer konnte einer Kontrolle unterzogen werden und ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Der 37-jährigen wurde ein

nahegelegenes Krankenhaus verbracht wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Da

er keinen Führerschein hat gelangt er zusätzlich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

zur Anzeige.

Walldorf, BAB 6, Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen und einer verletzten Person

Walldorf – Am Freitagmittag kam es um 14:00 Uhr auf der A6 zwischen dem

Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf zu einem Auffahrunfall

mit vier Fahrzeugen. Ein 35-Jähriger VW-Fahrer, eine 45-Jährige VW-Fahrerin und

ein 64-Jähriger BMW-Fahrer mussten verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen.

Ein nachfolgender Peugeot-Fahrer erkannte dies zu spät und kollidierte mit der

VW-Fahrerin, wodurch diese auf den VW und den BMW aufgeschoben wurde. Der

Beifahrer der VW-Fahrerin wurde durch den Unfall verletzt und durch den

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge des 35-Jährigen und

der 45-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 24.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der

Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen gesperrt für etwa eine Stunde

gesperrt.

Helmstadt-Bargen (Rhein-Neckar-Kreis): Schwerer Verkehrsunfall auf der L 530 zwischen Bargen und Wollenberg;

Helmstadt-Bargen – Am Samstagabend, gegen 19.10 Uhr, fuhr ein 24-jähriger

Fahrzeugführer eines VW die L 530 von Wollenberg in Richtung Helmstadt-Bargen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er aufgrund von nicht angepasster

Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab. Der Pkw überschlug

sich mehrfach und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrzeugführer

wurde hierbei schwer verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für die

Dauer der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt der L 530 bis 22.00 Uhr voll

gesperrt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Ermittlungen zum

genauen Unfallhergang wurde vom Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

BAB 6 / Hockenheim: Geplatzter Reifen löst Brand aus

BAB 6 / Hockenheim – Am Freitagmorgen, gegen 07.00 Uhr, befuhr ein

39-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die BAB 6, zwischen dem

Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf. In Höhe der Tank- und

Rastanlage Hockenheim-West platzte ein Reifen, welcher kurz darauf anfing zu

brennen. Der Fahrer versuchte mit einem Feuerlöscher vergeblich den Brand selbst

zu löschen, nachdem er auf das Gelände der Raststätte fuhr. Die Freiwillige

Feuerwehr Hockenheim kam mit vier Fahrzeugen und 13 Mann vor Ort und löschte das

Feuer. Es entstand nur geringer Sachschaden. Zu größeren

Verkehrsbeeinträchtigungen war es nicht gekommen.

Wiesloch: Vorsicht Wucher/Betrug – Überteuerte Handwerker-Rechnung; Zeugen gesucht – Hinweise der Polizei

Wiesloch – Am Donnerstagnachmittag wurde eine 35-jährige Frau in der

Eichendorffstraße Opfer eines Betruges.

Die Frau rief einen Handwerker-Notdienst für Rohrreinigungen, dessen

Telefonnummer sie über das Internet herausfand, an, nachdem das Hauptabflussrohr

im Keller verstopft war.

Die vermeintlichen Monteure trafen gegen 14 Uhr in der Wohnung der Frau ein und

lösten das „Problem“ innerhalb kürzester Zeit.

Anschließend verlangten sie über 2000.- Euro für die Reparatur und drängten

dabei auf eine Zahlung in bar oder eine sofortige Überweisung. Der überforderte

35-Jährige zahlte schließlich die Rechnung, worauf die Monteure rasch die

Wohnung verließen. Erst später erstattete der Betrogene Anzeige.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen

Wuchers und Betrugs gegen die bislang unbekannten Monteure. Eine Beschreibung

der Betrüger liegt den Ermittlern bislang noch nicht vor.

Zeugen, die Hinweise auf die betrügerischen Monteure geben können, oder denen

möglicherweise auch ein Handwerkerfahrzeug einer ihnen unbekannten und nicht

ortsansässigen Firma in der Eichendorffstraße oder angrenzenden Straßen

aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 zu melden.

Unseriöse Handwerker, die die Notlagen und die Hilflosigkeit von Menschen

finanziell ausnutzen sind landauf, landab in den verschiedensten Gewerken

unterwegs. Rohrreiniger, Schlüsseldienste und Schädigungsbekämpfer seien hier

nur beispielhaft genannt. Oft verlangen sie für ihre unfachmännisch

durchgeführten Leistungen völlig überhöhte Preise und drängen zu einer

sofortigen Bezahlung.

Das Polizeipräsidium Mannheim registrierte im Jahr 2021 in seinem

Zuständigkeitsbereich insgesamt 21 vergleichbare Fälle (Mannheim: 8/Heidelberg:

3/Rhein-Neckar-Kreis: 12), wobei Sinsheim und Weinheim mit jeweils drei Taten

hervorstechen.

Die Gesamtschadenssumme liegt bei über 80.000.- Euro.

Folgende Tipps können helfen, nicht auf solche windigen Handwerker

hereinzufallen:

Auf Notfälle im Vorfeld vorbereitet sein:

Vergleichen Sie die Preise und schreiben Sie sich die Nummern für wichtige

Notdienste wie Schlüsseldienste oder Rohrreiniger auf. Hinterlegen Sie die

Nummer im Portemonnaie oder beispielsweise mit einem Aufkleberunter der

Fußmatte, damit Sie diese im Notfall schnell zur Hand haben. Ein lokaler

Notdienst ist in den meisten Fällen eine gute Wahl, besonders, wenn er schon

mehrere Jahre vor Ort tätig ist.

Bei akuten Notlagen:

Auch wenn Sie sich bereits in einer Notlage befinden und auf Anhieb keinen

Handwerks- oder Dienstleistungsbetrieb parat haben, gilt es einen kühlen Kopf zu

bewahren und sich ausreichend Zeit für die Suche zu nehmen.

Tipps für die Suche nach seriösen Handwerkbetrieben Seien Sie bei der Internetsuche kritisch. Viele unseriöse

Anbieter landen mit gekauften Anzeigen weit oben bei den

Suchergebnissen.

Anbieter landen mit gekauften Anzeigen weit oben bei den Suchergebnissen. Verschaffen Sie sich über die Internetseiten der Betriebe einen

ersten Eindruck.

ersten Eindruck. Ist kein Impressum vorhanden oder gibt es viele identische

Seiten einer Firma mit unterschiedlichen Ortsangaben, kann das

ein Hinweis auf einen unseriösen Anbieter sein.

Seiten einer Firma mit unterschiedlichen Ortsangaben, kann das ein Hinweis auf einen unseriösen Anbieter sein. Einträge in regionalen Telefonbüchern sind nicht immer ein

Hinweis auf eine Firma aus der Nähe. Mit Ortsvorwahlen gaukeln

Anbieter Nähe vor. Fragen Sie am Telefon nach dem genauen Sitz

der Firma. Informieren Sie sich genau:

Informieren Sie sich gut über die ausgewählte Firma. Fragen Sie konkret nach dem

Firmensitz und möglichen Anfahrtskosten. Vereinbaren Sie einen festen Preis für

die von Ihnen geschilderte Leistung.

Nicht unter Druck setzen lassen Unterschreiben Sie nichts, wenn Sie Zweifel haben. Bezahlen Sie

niemals sofort und bestehen Sie auf einer Rechnung.

niemals sofort und bestehen Sie auf einer Rechnung. Lassen Sie sich nicht durch Drohungen mit der Polizei oder mit

Inkassounternehmen unter Druck setzen. Hilfe holen

Rufen Sie die Polizei unter 110, wenn Sie bedroht werden. Holen Sie, wenn

möglich Nachbarn hinzu, die den Vorfall bezeugen und Sie bestärken können.

Rechnung prüfen

Wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale, wenn Sie Fragen zur Rechnung haben.

Anzeige erstatten

Scheuen Sie sich nicht, Anzeige bei der Polizei gegen die Firma zu erstatten.

Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen genau! Zur Erstattung einer Anzeige sind

möglichst genaue Informationen besonders wichtig.

Notieren Sie sich diese Angaben: Wie heißt die Firma, die Sie beauftragt haben? (Adresse und

Telefonnummer der Firma)

Telefonnummer der Firma) Mit wem haben Sie telefoniert?

Wer hat den Auftrag vor Ort ausgeführt?

Nähere Informationen bieten die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim in Heidelberg, Tel. 06221/99-1234 und Mannheim, Tel.:

0621/174-1212 oder auch zum Nachlesen unter www.polizei-beratung.de