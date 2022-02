Heidelberg-Altstadt: Sachbeschädigungen an PKW – Zeugen gesucht

Heidelberg – Am Samstagabend kam es im Bereich der Seminarstraße gegen

23.55 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Eine aufmerksame Zeugin konnte

einen Knall und klirren ähnlich einer Glasflasche wahrnehmen. Ihr liefen

daraufhin drei männliche Personen entgegen und sie stellte eine beschädigte

Heckscheibe an einem Skoda fest. Die drei Tatverdächtigen konnten noch vor Ort

durch eine Streifenbesatzung angetroffen werden, wollten aber keine Angaben

darüber machen wer das Fahrzeug beschädigt hat. Das Polizeirevier HD-Mitte

bittet Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können sich unter der

Telefonnummer 0621-174-1700 zu melden.

Während die Polizeibeamten die Sachbeschädigung untersuchten lief eine bislang

unbeteiligte Person an den Beamten vorbei und entsorgte einen noch rauchenden

Jointstummel direkt neben den Beamten. Der 28- Jährige gelangt nun gesondert

wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln zur Anzeige.

Heidelberg: Mehrere Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss festgestellt

Heidelberg – In Mannheim und Heidelberg wurden im Laufe des Freitages

gleich bei drei Kraftfahrzeugführern Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung

festgestellt, als diese aufgrund von Verkehrsordnungswidrigkeiten einer

Kontrolle unterzogen wurden. Gegen die 19, 25 und 44 Jahre alten Fahrzeugführer

wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Heidelberg: Alkoholisierter Rollerfahrer versucht sich der Polizeikontrolle zu entziehen

Heidelberg – Am Samstagmorgen, um 03.35 Uhr, fuhr ein 20-jähriger

Rollerfahrer die Rohrbacher Straße in Richtung Adenauerplatz. An der Kreuzung

zur Kurfürstenanlage fiel er einer Polizeistreife auf, da er keinen Helm trug.

Der Rollerfahrer versuchte sich der Kontrolle zu unterziehen und missachtete

dabei das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage. Kurz danach konnte er angehalten

werden. Ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte ein Wert von über 1 Promille.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun gegen den Rollerfahrer wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr.