Frankfurt-Bockenheim: Renitenter Mann festgenommen

Frankfurt – (dr) Am Sonntag, den 06. Februar 2022, gegen 2:25 Uhr, kam es

an der Kreuzung Voltastraße / Kreuznacher Straße zu einem Polizeieinsatz nachdem

Zeugen zunächst eine sich anbahnende Auseinandersetzung zwischen mehrere

Personen gemeldet hatten. Ein 28-jähriger Mann, der sich vor Ort renitent

zeigte, wurde in der Folge von Polizeibeamten festgenommen.

Eine alarmierte Streife des 13. Reviers traf bei der Ankunft in der Voltstraße

zunächst auf eine Gruppe von mehreren Personen. Unvermittelt rannte aus dieser

eine Frau aus unbekannten Gründen in Richtung der Streife und wurde zunächst

durch einen Beamten zurückgehalten. Ein 28-jähriger Mann nahm dies offenbar zum

Anlass, um den Beamten unvermittelt körperlich anzugreifen. Ein Faustschlag des

Mannes konnte von ihm abgeblockt werden. Mit der Unterstützung von weiteren

eintreffenden Beamten gelang es schließlich, dem aggressiven Mann Handfesseln

anzulegen und ihn festzunehmen. Währenddessen äußerte dieser mehrere

Beleidigungen wie „Hurensöhne“, „Bastarde“, „Missgeburten“ und „Nazis“ in

Richtung der Beamten, die sich auch weiter über die anschließenden polizeilichen

Maßnahmen und darüber hinaus erstrecken sollten. Als sich der Mann später wieder

auf freien Fuß befand, suchte dieser erneut das 13. Polizeirevier auf, um

lautstark weitere Beleidigungen auszusprechen. Gegen den 28-jährigen Mann wurden

entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Frankfurt-Niederursel: Auto überschlägt sich – Mutmaßlicher Pkw-Dieb festgenommen

Frankfurt – (dr) In der Nacht zu Sonntag (06. Februar 2022) kam es in der

Marie-Curie-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein 31-jähriger Mann

von der Fahrbahn abkam und mit einer Straßenlaterne und einem Stromkasten

kollidierte. Das verunfallte Fahrzeug war offenbar gestohlen.

Der 31-Jährige befuhr gegen 1:30 Uhr mit einem Subaru die Marie-Curie-Straße aus

Richtung A661 kommend. In Höhe des 14. Polizeireviers verlor er offenbar die

Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er prallte mit dem Pkw

gegen eine Straßenlaterne und einen Stromkasten. Im weiteren Verlauf überschlug

sich das Fahrzeug bis dieses schließlich seitlich auf der Fahrerseite zum Liegen

kam. Polizeibeamte stellten dann vor Ort den unverletzten Autofahrer fest sowie

dass das verunfallte Fahrzeug offensichtlich ohne Fahrzeugschlüssel gefahren

wurde. Weitere Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Subaru zuvor entwendet

wurde. Die Beamten stellten das beschädigte Fahrzeug daraufhin sicher.

Eine Streife verbrachte den 31 Jahre alten Mann, welcher über keinen festen

Wohnsitz verfügt und keinen Führerschein besitzt, in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums. Bei seiner Fahrt stand er mutmaßlich unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln, sodass außerdem eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde.

Unter anderem wegen des Verdachts des Fahrzeugdiebstahls wurde ein

Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Rödelheim: Lkw-Fahrer beschädigt mehrere Fahrzeuge

Frankfurt – (dr) Am Samstag, den 05. Februar 2022, kam es in Rödelheim zur

Beschädigung von mehreren geparkten Fahrzeugen, als sich ein Lkw-Fahrer in der

Strubbergstraße festfuhr und sein weiteres Fahrmanöver missglückte. Mutmaßlich

dürfte dafür die starke Alkoholisierung des 41-jährigen Mannes ursächlich

gewesen sein.

Ein 41-jähriger Mann fuhr sich am Abend mit einem DAF-Sattelzug in der

Strubbergstraße fest. Da es sich bei der Sackgasse offensichtlich nicht um das

eigentliche Fahrziel des Mannes handelte, versuchte dieser in der Folge, sich

aus dieser misslichen Lage zu befreien. Beim Rückwärtsfahren stieß er jedoch mit

seinem langen Lkw gegen gleich vier geparkte Pkw, die allesamt beschädigt

wurden. Eine entsandte Streife konnten den Brummifahrer vor Ort antreffen und

festnehmen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über

2 Promille.

Der 41-jährige Mann, welche über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt,

kam für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums Frankfurt. Die Beamten stellten Schlüssel und Führerschein

sicher. Der Lkw wurde durch einen Abschleppdienst umgesetzt.

Ob bei der Unfallfahrt des Mannes noch andere Fahrzeuge beschädigt wurden,

bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Frankfurt-Sossenheim: Verkehrsunfallflucht – Fahrer und Mitfahrer flüchten – Zeugen gesucht

Frankfurt – (dr) In der Nacht vom Samstag (05. Februar 2022) auf Sonntag

kam es in Sossenheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten

Fahrzeugen. Ein 29-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt und kam in ein

Krankenhaus. Insgesamt fünf Personen sollen nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet

sein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein mit vier Personen besetzter Peugeot auf

der Westerbachstraße von Rödelheim kommend in Fahrtrichtung Sossenheim

unterwegs. In Höhe der Hausnummer 141 kollidierte das Fahrzeug aus bislang

ungeklärter Ursache mit einem in gleicher Richtung fahrenden Opel, der mit zwei

Personen besetzt war. Durch den Zusammenstoß kam der Opel nach links ab und

prallte auf zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw der Marke Mercedes. Beide

Fahrzeuge kamen schließlich zum Stillstand. Anschließend sollen der bislang

unbekannte Fahrer des Peugeot sowie drei unbekannte Mitfahrer zu Fuß in Richtung

Wilhelm-Fay-Straße geflüchtet sein. Der ebenfalls unbekannte Fahrer des

verunfallten Opel konnte von Zeugen nicht wahrgenommen werden, muss sich aber

ebenso nach dem Unfall unerlaubt entfernt haben. Lediglich der schwer verletzte

Beifahrer, 29 Jahre alt, verblieb am Unfallort und kam später zur medizinischen

Behandlung in ein Krankenhaus. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand

zum Teil erheblicher Sachschaden. Sowohl der Peugeot als auch der Opel waren

nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt und sichergestellt.

Bei den geflüchteten Personen soll es sich um dunkel gekleidete Männer gehandelt

haben. Die Ermittlungen zur Unfallursache und dem genauen Unfallhergang dauern

an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und / oder zu den

geflüchteten Fahrern bzw. Mitfahrern geben können, werden gebeten, sich bei der

Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 -11700 zu melden.

Frankfurt-Innenstadt: Zivilbeamte nehmen

Taschendieb fest

Frankfurt – (dr) Zivilfahnder des 1. Polizeireviers haben am

Samstagnachmittag einen 19-jährigen Taschendieb in der Innenstadt festgenommen.

Der Beschuldigte fiel den Beamten im Bereich der Konstablerwache auf, als dieser

offensichtlich nach Tatgelegenheiten für einen Taschendiebstahl Ausschau hielt

und dabei überwiegend Passantinnen folgte. Die Beamten hefteten sich daraufhin

unauffällig an seine Fersen. In einer Drogeriefiliale sah er schließlich eine

Frau, die gerade ihr Mobiltelefon in ihrer Jackentasche verstaut hatte und zu

diesem Zeitpunkt in Begleitung ihres Mannes war. Die Frau verließ dann das

Geschäft. Der 19-Jährige Langfinger folgte ihr, näherte sich von hinten und

packte beim Mobiltelefon zu. Als er dieses aus der Jackentasche der Frau

erbeutet hatte und sich schnellen Schrittes entfernen wollte, ließen die Fahnder

bei ihm die Handschellen klicken.

Das gestohlene Mobiltelefon konnte der überglücklichen Geschädigten wieder

ausgehändigt werden. Derweil ging es für den 19-jährigen Wohnsitzlosen nach der

Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Bundesautobahn 661: Brand eines Pkw auf einer Tankstelle

Frankfurt – (dr) Am Freitagabend, den 04. Februar 2022, kam es auf einer

Tankstelle an der Bundesautobahn 661 im Bereich von Oberursel zu einem

Fahrzeugbrand.

Ein 55-jähriges Ehepaar war mit einem BMW gegen 23:20 Uhr auf der Bundesautobahn

661 in nördlicher Richtung unterwegs, als das Fahrzeug während der Fahrt

plötzlich stark an Leistung verlor. Der Fahrer schaffte es, sein Auto gerade

noch auf ein in der Nähe befindliches Tankstellengelände ausrollen zu lassen,

bis dieses an einer Zapfsäule zum Stillstand kam. Hierbei bemerkten die beiden

Insassen, dass aus dem Motorraum Qualm und Flammen stiegen und verließen den

Pkw. Über das Tankstellenpersonal wurde sofort der Notschalter der Tankstelle

betätigt sowie Feuerwehr und Polizei alarmiert. Den eintreffenden Kräften der

Feuerwehr gelang es, den im Frontbereich brennenden Pkw schnell zu löschen und

so eine Beschädigung an der Tankstelle zu verhindern. Jedoch entstand durch den

Brand an dem Fahrzeug Totalschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht

verletzt.

Die Polizeibeamten stellten den BMW sicher. Der Tankstellenbetrieb konnte nach

Aufhebung der Absperrung gegen 1 Uhr wiederaufgenommen werden. Die Ermittlungen

zur Brandursache dauern an.

Frankfurt-Bornheim: 23-Jähriger beschädigt Fahrzeuge und leistet Widerstand

Frankfurt – (dr) Ein 23-jähriger Mann hat am Freitagnachmittag

(04.02.2022) auf der Mainzer Landstraße einen Polizeieinsatz verursacht, als

dieser gegen vorbeifahrende Autos trat. Beamte nahmen den offenbar verwirrten

Mann unter erheblichen Widerstand fest.

Gegen 09:30 Uhr fiel der spätere Beschuldigte auf der Mainzer Landstraße auf,

als er Pflastersteine aufhob und andeutete, diese auf vorbeifahrende Fahrzeuge

werfen zu wollen. Bei der Polizei ging dazu eine Meldung über den Notruf ein.

Doch statt Stein zu werfen begab sich der 23-Jährige auf die mehrspurige

Fahrbahn und trat kräftig gegen mehrere vorbeifahrende Fahrzeuge, wodurch

Autofahrer gezwungen wurden, stark abzubremsen, um eine Kollision zu verhindern.

Mindestens ein Fahrzeug wurde dabei beschädigt. Anschließend begab sich der

junge Mann zu einem in der Taunusanlage geparkten Fahrzeug, das er ebenfalls

beschädigte.

Der 23-Jährige konnte im weiteren Verlauf durch mehrere Polizeistreifen im

Bereich der Mainzer Landstraße 16 angetroffen werden. Bei der darauffolgenden

Festnahme leistete dieser jedoch erheblichen Widerstand. Er trat und biss in

Richtung der eingesetzten Beamten und sprach zahlreiche Beleidigungen bzw.

Bedrohungen aus. Der aggressive Beschuldigte machte einen wirren Eindruck und

leidet möglicherweise an einer psychischen Erkrankung. Er wurde schließlich an

die psychiatrische Abteilung einer Klinik überstellt.

Ein Polizeibeamter, der bei der Festnahme leicht verletzt wurde, konnte seinen

Dienst fortsetzen.

Frankfurt-Bornheim: Einbrecher festgenommen

Frankfurt – (dr) Beamten des 6. Polizeireviers gelang es in der Nacht zu

Freitag (04.02.2022) zwei Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen.

Nachdem gegen 0:30 Uhr über den Notruf zwei Männer gemeldet wurden, die in der

Heidestraße einen Grundstückszaun überklettert hätten, begaben sich umgehend

mehrere Polizeistreifen zur genannten Anschrift und umstellten das dortige

Gelände. In der Folge konnten die Beamten beide Männer, 38 und 39 Jahre alt, aus

einem leerstehenden Gebäude raussprechen und widerstandslos festnehmen. Bei

ihrer Durchsuchung stießen sie auf die eher „magere Ausbeute“, da beide Männer

bei ihrer Tathandlung offenbar frühzeitig von den eintreffenden Polizeikräften

gestört wurden. Die Beamten stellten einen Eishockeypuck und Audiostecker

sicher.

Für die zwei wohnsitzlosen Männer ging es nach der Festnahme für die weiteren

polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums, um sie

richterlich vorzuführen.

Frankfurt-Innenstadt: Mann erleidet Stichverletzung – Zeugenaufruf

Frankfurt – (dr) In der Nacht von Freitag auf Samstag (05. Februar 2022)

wurde ein 31-jähriger Mann mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus

eingeliefert. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen der Tat.

Gegen etwa 03:30 Uhr stellten Passanten in der Allerheiligenstraße den stark

alkoholisierten Geschädigten fest, der blutige Oberbekleidung aufwies. Aufgrund

seines schlechten Zustandes wählten sie den Notruf. Ein herbeigerufener

Rettungsdienst verbrachte den 31-jährigen Mann in ein Krankenhaus. Dabei konnte

eine Stichverletzung in dessen Oberkörper festgestellt werden. Der Geschädigte

befindet sich nach medizinischer Behandlung außer Lebensgefahr.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sich der 31-Jährige zur genannten Zeit

aus Richtung Zeil in die Allerheiligenstraße begab. An welcher Örtlichkeit dem

Geschädigten die Stichverletzung zugeführt wurde ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die eine Auseinandersetzung

beobachtet haben und Angaben zu einem Tatort und /oder Tätern machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer

069 / 755 – 53111 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Kellerbrand in Frankfurt Sachsenhausen

Frankfurt am Main

Am frühen Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Frankfurt zu einem Kellerbrand in Frankfurt Sachsenhausen gerufen – zu einem Hinterhaus in der Mörfelder Landstraße. Beim Eintreffen kam den Einsatzkräften aus dem stark verrauchten Kellereingang ein von Ruß geschwärzter Mann entgegen; er wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten konnten das Feuer in einem Heizungsraum schnell lokalisieren und zügig löschen. Möglicherweise war der Brand bei Arbeiten mit einem Trennschleifer an der Heizungsanlage entstanden. Der sehr rußige, schwarze Rauch hatte sich in Teilen des Hinterhauses und auch des Vorderhauses ausgebreitet. Dadurch entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 10.000 Euro.

Die Feuerwehr kontrollierte beide offenbar derzeit unbewohnten Gebäude und brachte großzügig Lüfter zum Einsatz. Die verletzte Person konnte im Rettungswagen versorgt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt knapp 40 Kräften vor Ort, darunter auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausen. Die genaue Brandursachenermittlung übernimmt die Polizei.