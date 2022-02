Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: 74-jähriger Mann aus Bad Hersfeld vermisst

Bad Hersfeld (ots)

Die Polizei sucht nach dem 74-jährigen Heinrich R. Er hat am Freitagmorgen die Seniorenresidenz Ambiente in Bad Hersfeld verlassen und ist seitdem abgängig. Der Vermisste ist ca. 1,72 Meter groß, wiegt ca. 80 kg, hat graues lichtes Haar und grüne Augen. Er ist Brillenträger und vermutlich mit einer dunklen Schiebermütze und einer schwarzen Steppjacke bekleidet. Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0, das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661 / 105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Unfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden

Fulda (ots)

Ein 26jähriger Fuldaer befuhr mit einem Pkw VW die Forststraße in Richtung Niesiger Straße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er im Straßenverlauf die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum kollidierte und diesen entwurzelte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Durch das Fahrmanöver entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000EUR; der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Da der Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum bestand, wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Im Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt noch weitere Personen, welche sich vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle entfernt hatten. Die Fahrzeuginsassen des verunfallten Fahrzeugs kommen als Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda (Tel.: 0661-1050) zu melden.

Unfallmeldung PSt. Rotenburg – Pkw gegen Betonmauer

Fulda (ots)

Rotenburg/F. – Am Freitag, 04.02.2022, 23:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Rotenburger mit seinem PKW die Braacher Straße in Richtung Innenstadt. Höhe eines Lebensmittelmarktes kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Rad-/Gehweg und prallte gegen die dortige Betonmauer. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Die Mauer wurde augenscheinlich nicht beschädigt. Als Unfallursache wird nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn angenommen.

Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und 6700,- Sachschaden

Fulda (ots)

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6700,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, dem 03.02.22, gg. 15.15 Uhr in Fulda, Anschlussstelle von der B 27 kommend zur Petersberger Straße.

Eine 19-jährige Frau aus Poppenhausen befuhr mit ihrem PKW, einem Opel Corsa, den Zubringer von der B 27 kommend zur Petersberger Straße, um anschließend nach rechts in diese in Fahrtrichtung Fulda Stadtmitte abzufahren. Hinter ihr befand sich 61-jährige Frau aus Eichenzell mit ihrem PKW, einem Hyundai i10, wiederum dahinter befand sich ein 31-jähriger Mann aus Sterbfritz mit seinem PKW, einem Renault Megane.

Als sich von hinten ein Rettungswagen, der im Einsatz mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn näherte, fuhren alle Verkehrsteilnehmer möglich weit rechts, um die Fahrbahn frei zu machen.

Hierbei jedoch fuhr der 31-jährige mit seinem Renault Megane auf den Hyundai der 61-Jährigen auf der wiederum auf den PKW der 19-Jährigen, dem Opel Corsa, aufgeschoben wurde.

Glücklicherweise wurde durch den Aufprall niemand verletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6700,- Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Philippsthal (ots)

Philippsthal – Am 04.02.2022 gegen 19.40 Uhr befuhr ein 49-jähriger Bad Hersfelder mit einem Pkw die L 2604 aus Unterbreizbach kommend in Richtung Philippsthal. Etwa 200 Meter nach Ortsausgang Unterbreizbach kam der Hersfelder aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Anschließend kam er neben der Fahrbahn in einem Graben zum Stehen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 49-jährige wurde mit RTW vorsorglich ins Klinikum Bad Salzungen verbracht. Er blieb jedoch unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000,- Euro.