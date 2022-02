Sachbeschädigung (Farbschmierereien) an einer Lagerhalle

Am Samstag, 05.02.2022, wurden um 16.30 Uhr Farbschmierereien an der Stirnseite einer Lagerhalle im Mühlweg in Weilmünster festgestellt. Das Grundstück grenzt direkt an die dortige Gesamtschule an. Es handelt sich um blaue und gelbe Farbe. Die genaue Tatzeit konnte durch den Geschädigten nicht eingegrenzt werden.

Die Polizeistation Weilburg erbittet sich Täterhinweise unter der nachfolgenden Telefonnummer: 06471 93860.

Gefährliche Körperverletzung in Limburg

Am Samstag, 05.02.2022, kam es um 18:50 Uhr in Limburg am Bahnhofsplatz zu einer Körperverletzung. Nach einem verbalen Streit um ein Handy wurde die 15-jährige Geschädigte aus Limburg von einem 19-jährigen aus Diez geschlagen und getreten. Die Geschädigte erlitt zumindest eine blutige Lippe und Prellungen und wurde zur weiteren Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Körperverletzung in Limburg

Am Samstag, 05.02.2022, kam es um 23.36 Uhr in Limburg in der Sainte-Foy-Straße zu einer weiteren Körperverletzung. Zwei männliche Täter (23 und 25 Jahre alt aus Beselich und Limburg) sollen den 25-jährigen Geschädigten aus Altendiez zunächst beleidigt und im Anschluss mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte erlitt durch die Faustschläge leichte Verletzungen im Gesicht.

Einbruch in ein Wohnhaus in Bad Camberg

Am Samstag, 05.02.2022, zwischen 15.30 Uhr und 20.40 Uhr, wurde mit Gewalt eine Terrassentür des Hauses in der Grillparzerstraße aufgebrochen und die Täter gelangten so in das Innere des Hauses. Die Täter durchsuchten das komplette Wohnhaus und entwendeten anschließend Bargeld und Schmuck. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen an Restaurants in Limburg

In der Nacht von Freitag, 04.02.2022, auf Samstag, 05.02.2022, kam es zu zwei Sachbeschädigungen an Restaurants in Innenstadtbereich Limburg. In einem Fall wurde Am Fischmarkt am Freitag, 04.02.2022, 22.45 Uhr, an einem Restaurant der Schaukasten eingeschlagen. Im zweiten Fall wurde gegen 02.00 Uhr ein Fenster eines Schnellrestaurants in der Dr.-Wolff-Straße von einem bisher unbekannten Täter mit der Faust eingeschlagen. Zeugenhinweise zu den Sachbeschädigungen unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten.

Polizeibeamte in Limburg mit Flasche angegriffen

Am Samstag, 05.02.2022, drohte um 02.30 Uhr ein 24-jähriger Mann aus Limburg zwei wegen vorangegangen Streitigkeiten im Einsatz befindliche Polizeibeamte mit einer erhobenen Vodkaflasche zu schlagen. Er musste von diesen zu Boden gebracht werden, dabei wehrte er sich. Da er unter Alkoholeinfluss stand und sich nicht beruhigte, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Verletzt wurde keiner der Beteiligen.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Elz

In der Zeit von Freitag, 04.02.2022, 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr, wurde ein in Elz in der Westerwaldstraße geparkter, grauer Skoda Fabia, von einem anderen Fahrzeug im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher kam vermutlich aus Richtung Bergstraße in die Westerwaldstraße gefahren und touchierte den geparkten Pkw beim Abbiegen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten.

Betrunken in den Straßengraben gefahren

Am Samstag, 05.02.2022 befuhr um 01.20 Uhr ein 22-järhiger Pkw- Fahrer aus Brechen die die B 8, aus Richtung Niederselters in Richtung Oberbrechen. Ca. 300 Meter hinter dem Ortschild Niederselters kam er auf Grund Alkoholeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden. 01 musste sich einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben.