Einbruch in Gewerbebetriebe,

Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, Samstag, 05.02.2022, 18.00 Uhr, bis Sonntag

06.02.2022, 05.10 Uhr

(ds) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwei Gewerbebetriebe im

Industriegebiet Mainz-Kastel von Einbrechern aufgesucht. Unbekannte Täter

drangen zur Nachtzeit in der Peter-Sander-Straße durch Aufhebeln eines Fensters

im Hinterhof zunächst in einen Großhandelsbetrieb ein. Hier hebelten die Täter

in den Personal- und Büroräumlichkeiten mehrere Schränke und Schubladen auf und

erbeuteten Münzgeld und weiteres Bargeld in unbekannter Höhe. Anschließend

gelangten die Einbrecher über das Dach in die angrenzende Produktionsstätte

eines weiteren Unternehmens. Auch in diesem Betrieb wurden Schränke und

Schubladen nach Wertsachen durchwühlt und Zwischentüren aufgebrochen. Die Täter

konnten hier Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro und ein Mobiltelefon

entwenden. Danach flüchteten sie unerkannt. Neben dem Diebesgut entstand in

beiden Objekten durch den Einbruch ein hoher Sachschaden, der ebenso auf mehrere

Tausend Euro geschätzt wird. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611 /

345-0 zu melden.

Bestohlen und geschlagen,

Wiesbaden, Schulgasse, Freitag, 04.02.2022, 22.10 Uhr

(akl) Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Wiesbaden ist am Freitagabend gegen 22.10

Uhr in der Schulgasse bestohlen worden. Aus einer Gruppe von 3 Personen wurde er

von einem Jugendlichen angesprochen, ob er Geld wechseln könne. Als er daraufhin

einen Geldschein aus seinem Portemonnaie zog, griff der Jugendliche zu und

rannte davon. Der Dieb wurde als 16-17 Jahre alt, 170 – 177 cm groß, von etwas

kräftigerer Gestalt und mit Drei-Tage-Bart beschrieben. Als der Bestohlene

daraufhin die beiden Begleiter des Flüchtigen ansprach, kam es zu

Streitigkeiten, bei denen der 15-Jährige dann auch noch von einer Person

geschlagen und zu Boden gestoßen wurde. Der Andere habe dann ein Messer

vorgezeigt und den Geschädigten zum Gehen aufgefordert. Beide Personen seien

16-17 Jahre alt, etwa 170 – 177 cm groß und mit südländischem Phänotyp gewesen.

Der Schläger habe braun-gelockte Haare und stark ausgeprägte Augenbrauen gehabt

und eine weiße oder graue Kappe getragen. Die Person mit dem Messer habe

ebenfalls buschige Augenbrauen und zurückgegelte Haare gehabt. Hinweise nimmt

das Haus des Jugendrechts unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Gemeinschaftlich geschlagen,

Wiesbaden, Wellritzstraße, Freitag, 04.02.2022, 23.55 Uhr

(akl) Ein 42-jähriger Mann aus Wiesbaden wurde am Freitag kurz vor Mitternacht

in der Wellritzstraße von fünf Personen geschlagen und getreten. Selbst als er

zu Boden ging, attackierten sie ihn weiter. Nachdem sie von ihm abließen und

flüchteten, musste der Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus

gebracht werden. Der 42-Jährige konnte lediglich einen Täter als Glatzkopf und

von italienischer Abstammung beschreiben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier

unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Körperverletzung mit Pfefferspray,

Wiesbaden, Murnaustraße, Schlachthof Samstag, 05.02.2022, 23.10 Uhr

(ds) Bei einer Auseinandersetzung auf dem Gelände des Schlachthofes wurden am

Samstagabend drei Personen durch Pfefferspray leicht verletzt. Ein bisher

Unbekannter geriet gegen 23.10 Uhr mit einem 23-Jahre alten Wiesbadener zunächst

verbal in Streit. Im weiteren Verlauf zog der Unbekannte ein Pfefferspray und

sprühte damit in Richtung des 23-Jährigen. Dieser erlitt dadurch Reizungen der

Augen und der Atemwege. Zwei weitere unbeteiligte Personen im Alter von 20 und

21 Jahren, die sich in der Nähe aufhielten, wurden ebenso durch den Einsatz des

Pfeffersprays leicht verletzt. Der Unbekannte soll ca. 30 bis 32 Jahre alt

gewesen sein. Er habe dunkle Haare und trug schwarze Bekleidung. Das 1.

Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen

und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-2140 zu melden.

Versuchter Automatendiebstahl,

Wiesbaden, Schützenhofstraße, Samstag, 05.02.2022, 01.25 Uhr

(akl) Drei Personen haben am Samstag gegen 01.25 Uhr versucht, einen mobilen

Zigarettenautomaten aus einer Gaststätte in der Schützenhofstraße zu entwenden.

Zwei Personen konnten im Rahmen der Fahndung durch die Polizei angetroffen

werden. Sie wurden auf dem 1. Polizeirevier erkennungsdienstlich behandelt und

anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die dritte beteiligte Person soll 20 – 25 Jahre alt und männlich gewesen sein. Er habe dunkle Haare gehabt und sei

mit einer schwarzen Daunenjacke, Jeans und weißen Schuhen bekleidet gewesen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer

(0611) 345-0 zu melden.

Kellerabteil von Einbrechern angegangen, Wiesbaden, Nordost, Schumannstraße,

Mittwoch, 02.02.2022, 16:30 Uhr bis Samstag, 05.02.2022, 16:45 Uhr,

(mh) Im Zeitraum von Mittwochnachmittag auf Samstagnachmittag sind Einbrecher in

ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Schumannstraße eingebrochen und

haben ein elektrisches Fahrrad sowie einen Elektro-Trolley entwendet. Die

unbekannten Täter gelangten mutmaßlich über die Tiefgarage in den Keller des

Hauses. Dort brachen sie das Sicherheitsschloss eines Abteils auf und stahlen

ein hellgraues Pedelec der Marke Giant, Modell Fathom E+, sowie einen E-Trolley

im Gesamtwert von ca. 4.000EUR. Anschließend entkamen die Einbrecher in

unbekannte Richtung. Personen, die Hinweise auf das gestohlene Fahrrad, den

E-Trolley oder die Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich unter

der Rufnummer 0611 345 2440 mit dem 4. Polizeirevier Wiesbaden in Verbindung zu

setzen.

Pkw-Fahrer kommt auf die Gegenfahrbahn – eine Person

wird leicht verletzt,

Wiesbaden, Biebrich, Theodor-Heuss-Ring, Höhe „An der Kupferlache“,

Freitag, 04.02.2022, 14:43 Uhr

(Fu)Bei einem Zusammenstoß mit drei Beteiligten im Theodor-Heuss-Ring wurde am

Freitagnachmittag glücklicherweise nur eine Person leicht verletzt. Der

Unfallverursacher, ein 56-Jähriger Mann aus Wiesbaden kam mit seinem grauen Opel

Astra plötzlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem

entgegenkommenden VW Caddy. Ein weiterer Pkw, ein weißer Audi A 6 Avant, musste

nach rechts ausweichen und konnte somit einen Zusammenstoß verhindern. Der

56-Jährige war gegen 14:43 Uhr mit seinem grauen Opel Astra auf dem

Theodor-Heuss-Ring in Richtung Biebricher Allee unterwegs, als er plötzlich auf

die Gegenfahrbahn geriet. Eine entgegenkommende 49-jährige VW-Fahrerin konnte

nicht mehr ausweichen und die Fahrzeuge stießen seitlich aneinander. Der hinter

dem VW fahrende Audifahrer musste nach rechts ausweichen und beschädigte sich

hierbei die Felgen durch den hohen Bordstein auf der Beifahrerseite. Die 49

-Jährige VW-Fahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht (Prellungen) und

wurde vorsorglich in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Nach ambulanter

Behandlung konnte sie entlassen werden. Ihre Tochter blieb bei dem Unfall

unverletzt. Der Wiesbadener muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf 30.000 Euro.

Unfallflucht – Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Bleichstraße, Sonntag, 06.02.2022, 03.55 Uhr

(ds) Am frühen Sonntagmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall drei geparkte

Fahrzeuge beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend

unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallfahrer befuhr gegen 03.55 Uhr die

Bleichstraße rückwärts und stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen am linken

Fahrbahnrand geparkten Audi A5. Danach fuhr der Fahrer wieder nach vorne und

fuhr erneut gegen einen geparkten roten Opel Corsa. Der Corsa wurde durch den

Zusammenstoß auf einen davor geparkten weißen Opel Combo geschoben. Anschließend

entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem

flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen BMW handeln. Das Fahrzeug

sei mit mehreren Personen besetzt gewesen sein und dürfte erhebliche

Unfallschäden aufweisen. Der Schaden an den geparkten Autos wird auf 11.000,-

EUR geschätzt. Das mutmaßliche Unfallfahrzeug wurde am späten Sonntagmorgen im

Bereich Bornhofenweg aufgefunden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Zeuginnen und

Zeugen die Beobachtungen zum Unfall gemacht haben werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0611 / 345-0 beim Regionalen Verkehrsdienst zu melden.

Betrunkener Fußgänger auf A 67 gefährdet sich und Autofahrer

Rüsselsheim (ots) – Am Samstagabend, dem 05.02.2022, um 20:31 Uhr kam es auf der

A 67 zwischen dem Mönchhofdreieck und der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost zu

einem Vorfall mit einem alkoholisierten Fußgänger. Dieser lief auf dem rechten

Fahrstreifen der A 67 dem fließenden Verkehr entgegen. Ein Zeuge konnte durch

eine Vollbremsung einen Zusammenprall mit dem Mann gerade noch verhindern, die

nachfolgende Fahrerin eines Pkw Toyota streifte den Mann jedoch leicht mit ihrem

Außenspiegel. Der Fußgänger war zuvor Mitfahrer in einem Pkw, in den er dann

auch wieder einstieg und verschwand. Durch Zeugenhinweise konnte der bei Alzey

wohnende Fußgänger ermittelt werden. Dies brachte zu Tage, dass der

Zwanzigjährige reichlich Alkohol (1,5 Promille) konsumiert hatte. Während der

Mitfahrt in einem Pkw verspürte er plötzlich das dringende Bedürfnis

„auszutreten“. Nachdem die Fahrerin des Pkw für ihn auf dem Seitenstreifen der A

67 angehalten hatte, lief der Mann allerdings auf den rechten Fahrstreifen, bis

er wieder verschwand. Der Fußgänger blieb bei seinem nächtlichen Spaziergang

unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden am Fahrzeug. Gegen den Fußgänger

wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht und Gefährlicher Eingriff im

Straßenverkehr gefertigt. Zeugen, die weitere Hinweise zum Sachverhalt geben

können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der

Telefonnummer 06151-8756-0 zu melden.

Polizei begleitet Versammlungen in Wiesbaden

Wiesbaden (ots) – (pa)Am Samstag fanden in Wiesbaden zwei angemeldete

Versammlungen statt, die durch Polizei und Versammlungsbehörde begleitet wurden.

Im Bereich der Reisinger Anlage fanden sich ab circa 11.30 Uhr rund 800 Personen

zu einer Versammlung von Coronaregel- bzw. Impfkritikern zusammen. Eine

Gegenveranstaltung am Bahnhofsplatz zählte etwa 120 Teilnehmende. Im Rahmen

beider Versammlungen wurde jeweils ein Aufzug im Bereich der Innenstadt

durchgeführt, weshalb es bis etwa 14.45 Uhr temporär zu Verkehrsbehinderungen

kam.

Die Versammlungen verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Die Polizei

kontrollierte fortwährend die Einhaltung der durch die Versammlungsbehörde

erlassenen Auflagenverfügungen, insbesondere bezüglich des Infektionsschutzes.

Vereinzelt wurden Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Tresor aufgeflext in Taunusstein Orlen

Bad Schwalbach (ots) – Am Samstag, den 05.02.2022 wurde in Taunusstein-Orlen im

Pfahlgrabenweg in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen.

Die Täter gelangten durch den Garten an die Terrassentür, die sie dann

aufhebelten. Die Wohnung wurde durchsucht. Ein Tresor wurde aufgeflext. Es wurde

Schmuck entwendet. Personen die verdächtigen Beobachtungen in dem Zeitraum

gemacht habe, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu

melden. Tel.: 06124-7078 0

Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in Hünstetten-Görsroth

Bad Schwalbach (ots) – Am Samstag, den 05.02.2022 vermutlich zwischen 18:30 Uhr

und 20:00 Uhr kam es zu Einbrüchen in zwei Einfamilienhäuser in der Rothstraße

in Hünstetten-Görsroth. Dabei gelangte der bisher unbekannte Einbrecher jeweils

über das Gartengrundstück auf die Rückseite der Häuser und hebelte die dort

befindlichen Terrassentüren auf. Beide Einfamilienhäuser wurden durchsucht. Das

Diebesgut ist bisher noch nicht komplett bekannt. Personen die verdächtigen

Beobachtungen in dem Zeitraum gemacht habe, werden gebeten, sich mit der

Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 in Verbindung zu

setzen.