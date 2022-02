Neustadt: Von B 39 abgekommen

Neustadt an der Weinstraße – Glück im Unglück hatten drei Insassen eines Mitsubishi Colts am Sonntagmorgen (06.02.2022), als diese die Bundesstraße 39 von Neustadt in Fahrtrichtung Speyer befuhren. Kurz nach der Durchfahrt der Wirtschaftswegbrücke in Geinsheim kam das Fahrzeug aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im Graben auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach. Die Insassen konnten aus eigener Kraft das Fahrzeug verlassen und zogen sich keine Verletzungen zu.

Die alarmierte Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab, stellte den Brandschutz sicher und kontrollierte das Fahrzeug auf eventuell austretende Betriebsstoffe. Die aufgrund des Einsatzstichwortes mitalarmierten Kräfte aus Duttweiler und Lachen-Speyerdorf konnten frühzeitig wieder in Ihre Gerätehäuser einrücken, da nach der ersten Lagemeldung kein weiteres Eingreifen nötig war.

Das Unfallfahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen, welches privat organisiert wurde. Bis zur Bergung blieben die Polizei und die örtliche Feuerwehr vor Ort. An der Einsatzstelle waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Abschnittsleitung Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter) sowie eine Streifenwagenbesatzung der Polizei und ein Abschleppunternehmen.