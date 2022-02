Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 06.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Gestohlene Fahrräder aufgefunden, Eigentümer gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Bereits am 19.01.2022 konnten, nach Zeugenhinweisen, zwei hochwertige Fahrräder in einem Gebüsch Höhe Bad Dürkheim Fronhof / Abfahrt B271 aufgefunden werden. Vor Ort konnten ein E-Bike der Marke Rockrider, Farbe Blau-Schwarz, ein Mountainbike der Marke Staiger sowie zwei durchtrennte schwarze Fahrradschlösser aufgefunden werden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte das Mountainbike einem Diebstahl aus einer Garage in Bad Dürkheim vom 18.01.2022 zugeordnet werden. Da sich der Eigentümer des E-Bikes bislang nicht bei der Polizei gemeldet hat, bittet die Polizei Bad Dürkheim um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de. Möglicherweise wurde der Diebstahl bislang noch nicht bemerkt oder noch nicht zur Anzeige gebracht.

Bad Dürkheim: Unfallflucht geklärt

Bad Dürkheim (ots) – Ein 42-Jähriger Ludwigshafener BMW-Fahrer bog am Samstag, 05.02.22, gegen 17:55 Uhr, von der B 271 kommend nach links auf die Mannheimer Straße in Richtung Bad Dürkheim Innenstadt ab und missachtete die Vorfahrt eines 63-jährigen Ludwigshafener Hyundai-Fahrers, welcher die Mannheimer Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Ludwigshafener entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da der flüchtige Fahrer am Unfallort sein Kennzeichen verlor, konnte dieser schnell ermittelt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Bad Dürkheim: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 30.12.2021 bis 03.02.2022 16:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einem leerstehenden Einfamilienhaus im Krähhöhlenweg in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und durchwühlten im Anschluss die restlichen Gegenstände und Schränke, die sich noch in dem Haus befanden. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Niederkirchen: Unfallflucht

Niederkirchen bei Deidesheim (ots) – Ein(e) noch unbekannte(r) Verursacher(in) beschädigte am Samstag, 05.02.2022, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 17:15 Uhr, einen schwarzen PKW (Opel), welcher auf dem unbefestigten Parkplatz „Am Sportgelände“ in 67150 Niederkirchen geparkt war und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden (Fahrerseite) in Höhe von ca. 1500,- Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch unter Telefon 06324 9330 oder Email: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Freinsheim: Fahrraddiebstahl

Freinsheim (ots) – Bislang unbekannter Täter entwendete im Zeitraum Freitag, 04.02.2022, 18:40 Uhr – 23:30 Uhr, ein am Bahnhof Freinsheim angeschlossenes grün-graues Fahrrad der Marke Cube (Wert: ca. 600 EUR). Zeugen, die Hinweise zur Tat oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

Haßloch: Scheibe an Pkw eingeschlagen – Zeugen gesucht

Haßloch (ots) – An einem Kia, welcher in der Kantstraße in Haßloch in der Zeit von Freitag, 20:30 Uhr bis Samstagmorgen, 05:15 Uhr abgestellt war, wurde die Heckscheibe vermutlich eingeschlagen, sodass diese zerbarst und ein Loch entstand. Die Polizei Haßloch bittet Hinweise an 06324 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de mitzuteilen.

Grünstadt: Einbruchsdiebstahl in Weingut – Zeugen gesucht

Grünstadt (ots) – In Grünstadt-Sausenheim kam es im Zeitraum vom 30.01.22, 16:00 Uhr, bis 01.02.22, 12:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein derzeit leerstehendes Weingut. Hierbei wurden Bargeld und Werkzeuge entwendet. Das Anwesen befindet sich in Feldrandlage, in der Nähe des Friedhofes. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei Grünstadt mitzuteilen.

Elmstein: Gegen Baumstumpf geprallt

Am Freitag, 04.02.2022, befuhr ein 54-jähriger Mann aus Kaiserslautern gegen 12:30 Uhr mit seinem Sprinter die L499 in Fahrtrichtung Elmstein. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baumstumpf. Aufgrund anhaltender Schmerzen im Rücken wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):