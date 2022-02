Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 06.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht von Freitag, 04.02.2022, auf Samstag, 05.02.2022, befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Neustadt die Hauptstraße und wurde hierbei bereits aus einer Personengruppe heraus von einer männlichen Person verbal angegangen. Nachdem die Gruppe erneut passiert wurde, zeigte selbige Person den eingesetzten Beamten den Mitteilfinger. Bei einer anschließenden Kontrolle, in welcher sich die Person weiterhin verbal sehr aggressiv und provokant zeigte, wurden bei dem 23-jährigen Täter ein Taschenmesser, sowie ein Schlagring aufgefunden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er nur widerwillig nachkam.

Neustadt: Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 28-jähriger Neustadter befuhr am Samstag, den 05.02.2022, gegen 11:12 Uhr mit seinem Motorrad die Hambacher Straße in Fahrtrichtung Pfalzgrafenstraße. Hierbei wurde er von einem 75-jährigen Audi-Fahrer übersehen, welcher seinerseits von der Waldstraße kommend nach links in die Pfalzgrafenstraße einbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der Motorradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzte.

Bereits am Freitag, 04.02.2022, kam es um 08:00 Uhr zu einem ähnlich gelagerten Fall, bei welchem eine 29-jährige PKW-Fahrerin im Rahmen eines Abbiegevorgangs an der Einmündung Speyerdorfer Straße / Dr.-Semmelweis-Straße einen 26-jährigen Fahrradfahrer übersah. Auch hier kam es zur Kollision der Fahrzeuge, wobei sich der Fahrradfahrer auch hier glücklicherweise nur leichte Verletzungen im Bereich des Kopfes zuzog.

Neustadt: Körperliche Auseinandersetzung auf Parkplatz

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 05.02.2022, wurde durch einen Passanten eine verdächtige, männliche Person gemeldet, welche sich gegen 08:55Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Straße „Am Speyerbach“ aufhielt. Besagter Mann hätte sich hierbei zunächst hinter diversen Fahrzeugen versteckt, wäre im Anschluss zu einem älteren Ford Fiesta gerannt und hätte daraufhin kurzzeitig körperlich auf den Fahrer eingewirkt. Der Fahrer wäre im Anschluss mit seinem PKW geflohen, wobei der Täter diesem mittels einer silbernen Mercedes A-Klasse gefolgt wäre. Die Polizei bittet Zeugen oder gar den geschädigten Ford-Fahrer, sich zwecks Gewinnung weiterer Erkenntnisse bei der hiesigen Dienststelle zu melden (Tel.: 06321 8540 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de).

Neustadt: Trunkenheit im Straßenverkehr

Neustadt/Weinstraße (ots) – Aufgrund unsicherer Fahrweise wurde ein Verkehrsteilnehmer am Samstag, 05.02.2022, gegen 08:30 Uhr auf einen Mercedes aufmerksam, welcher die A65 in Fahrtrichtung Landau befuhr. Des Weiteren stellte er fest, dass weder Fahrer, noch Beifahrer eine Oberbekleidung trugen. Über diesen Sachverhalt wurde die Polizei Neustadt via Notruf in Kenntnis gesetzt. Durch die unmittelbar entsandten Funkstreifenwagen konnte das Fahrzeug schließlich in Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Fahrer, welcher zunächst fußläufig die Flucht ergriff, jedoch umgehend durch die Polizei gestellt werden konnte, ergab schließlich einen Wert von 1,5 Promille. Dem 23-jährigen Neustadter wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

