Kaiserslautern: Jazzbühne meets NATO-Jazz – Eine musikalische Reise durch den Jazz

Kaiserslautern – Am Freitag, 04.02.2022, lud die Jazzbühne zum 79. Konzert der Reihe ein. Dieses Mal waren Musiker der SHAPE International Band (Mons, Belgien) in der Fruchthalle zu Gast.

Nach den Grußworten von Bürgermeisterin Beate Kimmel und Oberst i.G. Michael Lautermann, Dienstältester Deutscher Offizier (DDO) in Ramstein, erwartete die Besucher vor ausverkauftem Haus ein knapp dreistündiges Konzert. Mit dem Erlös dieses Konzertes in Kooperation mit der NATO-Musikfestival-Stiftung werden wieder benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie der musikalische Nachwuchs in Kaiserslautern unterstützt.

Michael Lakatos wies auf das Jubiläumskonzert am 01.04.2022 mit Die Untiere hin. Gast am 03.06.2022 ist Ragenhild Hemsing (Hardangerfiedel & Violine).

Die Jazzbühne ist Konzertreihe mit konzertanter Improvisation. Eine Rhythmusgruppe als Kernbesetzung – Martin Preiser (Klavier), Stefan Engelmann (Bass) und Michael Lakatos (Schlagwerk) – begegnet in jedem der JAZZBÜHNEN-Konzerte renommierten Musikern verschiedener Stilrichtungen – von Hip-Hop und Club-Remix bis zur Folklore und Ernsten Musik. Das Ergebnis dieser Begegnungen ist stets eine konzertante Jazz-Session, in der die Musik der Gäste mit der Musik der Gastgeber spontan fusionieren, in der die Grenzen zwischen den Stilen miteinander verschmelzen. Jedem Improvisationskonzert geht – ein Novum für die Zuhörer – eine öffentliche Generalprobe voran, in der sich die Gastgeber und Gastmusiker zum ersten Mal begegnen, gemeinsam musikalische Rahmen erarbeiten und unmittelbare Einblicke in ihre Musikarbeiten bieten.

Die Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) International Band ist der offizielle musikalische Repräsentant der NATO und des Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) und verkörpert #wearenato durch musikalische Darbietungen. Das Orchester besteht aus 18 Militärmusikern aus verschiedenen Nationen.