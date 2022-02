B 271 / L 525: Umbau der Anschlussstelle bei Friedelsheim – Umstellung vom 1. in den 2. Bauabschnitt

Friedelsheim – Am 10. Februar 2022 erfolgt im Bereich der neu zu bauenden Anschlussstelle B 271 / L 525 zwischen Wachenheim und Friedelsheim der Wechsel vom 1. Bauabschnitt in den 2. Bauabschnitt. Deshalb wird die Verkehrsführung wie folgt geändert.

Der Fahrstreifen der B 271 in Fahrtrichtung Süden wird zwischen der Anschlussstelle DÜW Süd (Seebach) und der Anschlussstelle Auf der Mirrhe (Gewerbegebiet Forst) voll gesperrt. Die B 271 ist somit nur in Fahrtrichtung Norden befahrbar. Die Verkehrsteilnehmer auf der B 271 in Fahrrichtung Süden werden bei der Anschlussstelle DÜW Süd (Seebach) auf die K 7 in Richtung Kreisverkehrsplatz der L 516 abgeleitet, folgen der L 516 bis kurz vor Deidesheim und werden über die L 527 zur Anschlussstelle Deidesheim (B 271) umgeleitet.

Ab der Anschlussstelle Deidesheim kann der Verkehrsteilnehmer seine Fahrt auf der B 271 in Richtung Süden fortsetzen.

Das Gewerbegebiet Forst (Auf der Mirrhe) ist nur aus Richtung Süden über die Anschlussstelle Deidesheim zu erreichen.

Die L 525 zwischen Friedelsheim und Wachenheim ist im Baustellenbereich halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine Lichtsignalanlage geregelt.

Weitere ergänzende Pressemitteilungen werden je nach Bauabschnitt folgen.

Weitere Informationen finden Sie auch im Mobilitätsatlas unter www.verkehr.rlp.de.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die auftretenden Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit.