51-Jähriger leistet Widerstand

Speyer (ots) – Weil ein 51-Jähriger gegenüber einer 33-Jährigen sowie einer 59-Jährigen nach vorangegangenen Streitigkeiten mit einem Messer in der Hand Bedrohungen ausgesprochen haben soll, kam es am Donnerstag 03.02.2022 gegen 10:15 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Erlenweg. Verletzt wurden die beiden Frauen aus Speyer nicht.

Bei Eintreffen der Polizeistreifen verhielt sich der ebenfalls anwesende 24-jährige Sohn des 51-Jährigen gegenüber den polizeilichen Maßnahmen so unkooperativ, dass er gefesselt werden musste. Aufgrund dieser Maßnahme zeigte sich der 51-Jährige aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, sodass auch dieser zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Hierbei leistete der Mann aus Speyer Widerstand, wodurch sich ein Beamter leicht verletzte.

Da er zudem einen 27-Jährigen aus Germersheim beleidigt haben soll, wurden neben Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auch ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Einbruch in Boot – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Im Zeitraum von 01.02.2022 bis 03.02.2022 brachen Unbekannte in ein Boot an der Anlegestelle im Reffenthal ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die im Tateitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Reffenthal beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Speyer (ots) – Eine Leichtverletzte und schätzungsweise 1000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 19:00 Uhr ereignet hat. Ein 55-jähriger PKW-Fahrer wollte von der Industriestraße nach rechts auf die Bundesstraße 39 in Richtung Baden-Württemberg fahren, als eine 27-Jährige im Auffahrtsbereich mit ihrem E-Scooter die Straße in Richtung Dom querte.

Durch die Kollision kam sie zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Abklärung wurde die Frau in ein Krankenhaus verbracht.