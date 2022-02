Autofahrerin stirbt bei Kollision mit Sattelzug

Gernsheim (ots) – Eine 63-jährige Autofahrerin ist am Freitag 04.02.2022 kurz vor 12.00 Uhr, nach einem Verkehrsunfall ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Autofahrerin die Bundesstraße 44 in Richtung Gernsheim und überholte in Höhe eines Entsorgungsunternehmens einen vor ihr befindlichen Lastwagen.

Hierbei übersah sie offenbar aus bislang ungeklärter Ursache einen entgegenkommenden Sattelzug und kollidierte anschließend frontal mit dem 41 Jahre alten Sattelzug-Fahrer aus dem Kreis Alzey-Worms. Der 41-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Die 63-Jährige konnte anschließend von Einsatzkräften der Feuerwehr nur noch tot aus ihrem Fahrzeug geborgen werden.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Die Bundesstraße 44 ist im Bereich der Unfallstelle derzeit noch vollgesperrt.

Transporterfahrer mit Gefahrgut und berauscht auf der A 67

Groß-Gerau (ots) – Einen 45-jährigen Fahrer eines Transporters aus Osteuropa stoppten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen am Donnerstagvormittag (03.02.) auf der A 67. Auf der Ladefläche des Fahrzeugs befand sich Gefahrgut in Form von Brohm. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 45-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm.

Einen Drogentest verweigerte der Mann. Allerdings zeigten sich bei ihm derart deutliche Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum, dass die Polizisten ihn vorläufig festnahmen. Der 45-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Die Untersuchung wird nun zeigen müssen, ob der Transporterfahrer tatsächlich unter Drogeneinfluss unterwegs war. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren unter Drogeneinfluss.

Küchenbrand – Eine Person leicht verletzt

Raunheim (ots) – Am Donnerstagabend 03.02.2022 kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Küchenbrand in der Elbestraße. In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus entzündete sich Bratfett während des Kochvorganges. Im Zuge des daraus resultierenden Brandes mit nicht unerheblicher Rauchentwicklung, wurde ein 36-jähriger Bewohner leicht verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr nutzbar, der gesamte Sachschaden wird im hohen fünfstelligen Bereich geschätzt. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und die Feuerwehr Raunheim mit drei Einsatzfahrzeugen am Einsatzort.

Darmstadt

Schwarzer BMW im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Ein schwarzer BMW, der im Herdweg abgestellt war, rückte im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (2.2.) und Donnerstagmorgen (3.2.) in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge, schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein und machten sich am Interieur zu schaffen. Sie entwendeten unter anderem das Lenkrad und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Nach Einbruch in Werkstatt Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) – Kriminelle suchten in der Nacht zum Donnerstag (3.2.) eine Werkstatt in der Industriestraße auf. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Unter Einwirkung von Gewalt verschafften sich die Unbekannten Zutritt in die Werkstatt. Im Anschluss wurden mehrere Räume und Schränke nach potentieller Beute durchwühlt.

Neben einer Tasche, in der sich unter anderem persönliche Ausweisdokumente befanden, erbeuteten sie Geld und suchten im Anschluss das Weite. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Kreis Bergstraße

Illegale Vorrichtung am Geldautomat

Lampertheim (ots) – Eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes in der Gaußstraße bemerkte am Donnerstag (03.02.) eine Veränderung am Geldautomaten im Vorraum. Ein herbeigerufener Servicetechniker entdeckte zwei “Skimming”-Module. Es handelt sich hierbei um ein graues Plastikteil, welches im oberen rechten Bereich des Geldautomaten angebracht war.

Dieses verfügt unter anderem über eine Minikamera, welche die PIN-Eingabe abfilmt. Im Kartenschacht steckte ein weiteres Bauteil, um den Magnetstreifen einer eingeführten Bankkarte auslesen zu können. Mit den gewonnen Informationen (PIN und Kartendaten) ist es möglich, Kopien anzufertigen und in der Folge Geld abzuheben. Der Anbau der Gerätschaften dürfte lediglich wenige Minuten gedauert haben. Der Automat ist auch nur während der Öffnungszeit des Einkaufsmarktes zugänglich.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde das Gerät am Mittwochmorgen (03.02.) zwischen 8.40-8.45 Uhr von einem Täter präpariert. Der Unbekannte war dunkel gekleidet. Er trug dunkle Schuhe mit der weißen Aufschrift PUMA. Durch die rechtzeitige Entdeckung ist kein Vermögensschaden entstanden.

Wem ist eine Person in dem kurzen Tatzeitraum am Geldautomat aufgefallen? Alle Hinweise hierzu werden zentral von dem Kommissariat für Cybercrime in Darmstadt (ZU 50) bearbeitet. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Odenwaldkreis

Frist versäumt – Führerschein nicht mehr gültig Anzeige

Reichelsheim (ots) – Nachdem ein 43-jährige Autofahrer seinen ausländischen Führerschein bei einer Polizeikontrolle am Freitagvormittag 04.02.2022 in der Siegfriedstraße vorgelegt hat, wurde Anzeige erstattet. Der Mann, der seit einigen Jahren in Dieburg lebt, hat schlichtweg versäumt, innerhalb eines Jahres den Führerschein umzuschreiben.

Nach Ablauf dieser Frist verliert der ausländische Führerschein seine Gültigkeit. Gesetzlich stehen diese Personen auf einer Stufe mit denen, die noch nie einen Führerschein besessen haben.

Verkehrsunfallflucht in Höchst

Höchst/Odw (ots) – Am Freitag 04.02.2022 zwischen 08-12.45 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW Golf, der auf dem Parkplatz hinter der Arztpraxis in der Wilhelminenstraße 1-3 abgestellt war. Es entstand an dem Golf am hinteren linken Radkasten ein Schaden von ca 1.500 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Unfallstelle oder Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Pst. Erbach unter 06062/953-0 zu melden.

