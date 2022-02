Friedberg: Die Polizei-News

Wöllstadt: Schutzmann rettet Regenbogenboa (siehe Foto)

(ots) – Nachdem ein besorgter Bürger am vergangenen Freitag auf einem Weg nahe der B3 bei Wöllstadt einen große Schlange gefunden und die Polizei über diesen Umstand informiert hatte, sammelten Polizisten das offenbar durch die Kälte stark geschwächte Tier ein und übergaben es an einen Reptilienspezialisten.

Vermutlich war die braune Regenbogenboa, deren gewöhnlicher Lebensraum in den tropischen Regenwäldern Mittel- und Südamerikas liegt, dort zuvor ausgesetzt worden.

Friedberg: Räuber fragt nach Zigarette – Polizei bittet um Hinweise

(ots) – In der Nacht auf Freitag 04.02.2022 wurde ein 32-jähriger Mann in der Friedberger Kaiserstraße geschlagen und zur Herausgabe von Bargeld gedrängt. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß. Der Geschädigte war gegen Mitternacht zu Fuß unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 40 (Parfümerie) von einem Unbekannten zunächst nach einer Zigarette gefragt worden war. Dieser soll ihm dann ins Gesicht geschlagen und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Mit der Beute soll der Täter in Richtung Burg und dann über die Usagasse weiter gen Altstadt gerannt sein. Der 32-jährige erlitt offenbar nur oberflächliche Verletzungen.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 190cm großen Mann mit kurzen, blonden Haaren handeln. Zur Tatzeit sei dieser nach derzeitigem Kenntnisstand mit einem roten Kapuzenpullover, grauer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen.

Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Raubes und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Die Ermittler fragen: Hatte jemand die geschilderte Tat beobachten können? Wem ist der Tatverdächtige bereits vor der oder im Anschluss an die geschilderte Tat begegnet?

Polizeikontrollen – Jeder fünfte Autofahrer nutzte Mobiltelefon

Bad Vilbel/Karben (ots) – Überprüfungen von Verkehrstüchtigkeit und Verkehrsregeltreue standen am Donnerstag auf dem Plan von Bad Vilbeler Polizeibeamten. Mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei erfolgten zwischen 10-18 Uhr an 2 Kontrollörtlichkeiten in Karben und Bad Vilbel Verkehrskontrollen von 59 PKW, zwei Fahrrädern sowie 64 Personen.

13 Fahrzeugführer benutzten verbotswidrig ihr Handy während der Fahrt, drei Autos waren deutlich zu schnell unterwegs. Hier fertigten die Polizisten Ordnungswidrigkeitsanzeigen. 26 geringfügigere Verstöße ahndeten die Polizisten noch vor Ort. Weiterhin ergaben sich bei 2 Autofahrern Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum. Es folgten Blutentnahmen sowie Anzeigen wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

Für die verbotene Nutzung eines elektronischen Gerätes während der Fahrt wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt fällig. Gefährdet man dabei andere, werden 150 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Monat Fahrverbot fällig. Ab dem achten Punkt wird die Fahrerlaubnis entzogen.

Die Kontrollen erfolgten im Bereich L3008, Paul-Ehrlich-Straße (sogenannte “Krebsschere”) bei Bad Vilbel und in der Bahnhofstraße, Am Breul in Karben.

Karben: E-Bike gestohlen

Ein etwa 2.000 Euro teures E-Mountainbike stahl ein Fahrraddieb am Donnerstagabend in der Kloppenheimer Bahnhofstraße. Das silberne “Bulls Twenty 9 Evo” war zwischen 18 Uhr und 18.45 Uhr aus einem Fahrradständer im Bereich der Hausnummer 190 entwendet worden, trotz verriegelten Schlosses. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

Bad Nauheim: MTB entwendet

Ein olivgrünes Mountainbike entwendeten Unbekannte am Donnerstagnachmittag zwischen 15.45 Uhr und 18 Uhr aus einem vor dem Eingang eines Fitness-Studios in der Schwalheimer Straße 83 aufgestellten Fahrradständers.

Das knapp 3.000 Euro teure Rad von Rocky Mountain (Modell: Instinct Alloy 50) war mittels Schloss gesichert gewesen. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

