Plakette selbst gebastelt, kein Führerschein, Drogenkonsum

Sinn (ots) – Dienstagmittag 02.02.2022 kontrollierten Beamte der Herborner Polizei einen 32-jährigen BMW-Fahrer in der Weserstraße. Die Ordnungshüter stellten bei ihrer Kontrolle fest, dass der aus Sinn stammende Fahrer offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war sein 3-er BMW nicht zugelassen. Vielmehr hatte er fremde, entstempelte Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs an seinem 3-er angebracht.

Die Zulassungsplakette hatte er auf einfachem Papier ausgedruckt, zurechtgeschnitten und an entsprechender Stelle auf das Kennzeichen aufgeklebt. Offensichtlich wollte er den Anschein einer ordentlichen Zulassung erwecken.

Zudem ergaben sich den Beamten Hinweise auf Drogenkonsum bei dem 32-Jährigen. Es folgte eine Blutentnahme auf der Herborner Wache. Auf den Sinner kommen mehrere Anzeigen zu. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeug-Steuergesetz und des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Dillenburg-Manderbach: Vandalen am Vereinsheim

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem Unbekannte im Zeitraum vom 23.01.2022 bis 30.01.2022 das Vereinsheim des TC Manderbach in der Neustraße verwüsteten. Mit roter und blauer Farbe beschmierten die Vandalen die Außenfassade des Gebäudes, zerstörten Tische und warfen Gegenstände auf die Plätze.

Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert Wem sind verdächtige Personen im Bereich des Vereinsheims aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Vandalen geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Herborn-Burg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein 19-Jähriger fuhr am Mittwoch (02.02.2022), um 20:05 Uhr mit seinem weißen Mercedes-Benz auf der Bundesstraße 277 aus Richtung Herborn kommend in Fahrtrichtung Dillenburg. In einer langgezogenen Rechtskurve Höhe Burg wollte der 19-Jährige seinen 190 E von der linken auf die rechte Fahrspur steuern. Plötzlich beschleunigte ein rechts hinter im fahrender BMW stark und überholte den Mercedes-Fahrer auf der rechten Fahrspur.

Dieser lenkte nach links, sein Benz geriet ins Schleudern, krachte zunächst in die rechte Schutzplanke, prallte ab, schleuderte in die linke Schutzplanke und kam auf dem rechten Standstreifen zum Stillstand. Der 190-er wurde stark beschädigt. Der Unfallschaden beläuft sich auf 3.000 Euro.

Das rote 2-er BMW-Cabriolet flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und fragt: Wer kann Angaben zu dem roten 2-er BMW Cabriolet oder dessen Fahrer geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Garbenheim: Kennzeichen WZ-QY 103 gestohlen

Zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr stahlen Unbekannte gestern Abend (03.02.2022) beide Kennzeichen eines VW. Der grüne Polo stand in diesem Zeitraum in der Straße “Am Steinacker”. Die Diebe nahmen die zwei Kennzeichen aus der Halterung und flüchteten. Der Schaden wird mit 70 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Diebe auf frischer Tat ertappt

Eine aufmerksame Zeugin meldete gestern Abend (03.02.2022) gegen 19:30 Uhr einen Jugendlichen, der über den Zaun des Baumarktes in der Altenberger Straße geklettert war. Dieser reichte offenbar mehrere Gegenstände über den Zaun zu seinen Komplizen, die die Gegenstände außerhalb des Baumarktgeländes in Empfang nahmen. Umgehend eilten Polizisten herbei. Die jungen Männer flüchteten zunächst, konnten aber im Nahbereich des Marktes angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Offensichtlich hatten es die zwischen 18 und 23 Jahre alten Langfinger auf Baumaschinen abgesehen, die sie zum Abholen zuvor bereitgelegt hatten. Der Schaden beläuft sich auf 650 Euro. Die Diebe mussten mit zur Wetzlarer Polizeistation. Nach den polizeilichen Maßnahmen durften sie die Wache wieder verlassen. Auf sie kommen nun Anzeigen wegen schweren Bandendiebstahls zu.

Wetzlar- Einbruchsversuche scheitern

An der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses am Steighausplatz hebelten Unbekannte zwischen Mittwoch (02.02.2022), 17:00 Uhr und Donnerstag (03.02.2022), 16:00 Uhr. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen stand. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert.

Auf 400 Euro beläuft sich der Schaden an einer Metalltür, den Unbekannte hinterließen. Irgendwann zwischen dem 20.01.2022 und Donnerstag (03.02.2022) machten sich die Diebe an der Kellertür des Mehrfamilienhauses in der Hintergasse zu schaffen. Auch in diesem Fall hielt die Tür den Einbruchsversuchen stand. Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- in Keller eingebrochen

Zutritt zu einem Keller in der Pestaloziestraße verschafften sich Diebe zwischen dem 13.01.2022 und gestern (03.02.2022). Sie brachen ein Vorhängeschloss auf und stahlen einen Koffer, eine Kaffeemaschine, Kleidung, sowie Bett- und Tischdecken aus dem Keller. Die Polizei schätzt den Schaden auf 270 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

