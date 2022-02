Egal, ob Sie in Deutschland leben oder Deutschland besuchen, Sie können Ihr Spielerlebnis genießen, indem Sie die Regeln kennen und in einem seriösen Casino spielen.

Nach einer gründlichen Untersuchung haben wir die besten Online-Casinos des Landes zusammengestellt. Die Nachfrage nach Online-Casinos ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Und das, obwohl Online-Casinos auf SpieleTipps24.com auch heute noch ein umstrittenes Thema sind. Die Frage, welche Online Casinos in Deutschland legal sind, lässt sich leicht beantworten. Das heißt, jemand, der eine gültige Glücksspiellizenz hat.

Die Top 5 in Deutschland der Online Casinos mit den besten Casino Angeboten

TrueFlip

TrueFlip Casino gehört noch immer zu den Newcomern unter den Glücksspiel Anbietern. Erstellt von TrueFlip Gaming Ltd. Betrieb. Die Glücksspiellizenz wurde 2020 erteilt. Die Homepage ist interessant und benutzerfreundlich. Die Gestaltung ist auch freundlich. Sie Sehen Spiele, Live Casino, Aktionen und Wettbewerbe auf einen Blick. Maskottchen sind lustige Delfine, die alle Spieler auf der Homepage willkommen heißen. Die Casinoseite ist auf Deutsch verfügbar. Der 24/7 Kundenservice ist kompetent und True Flip bietet auch umfangreiche Zahlungsmöglichkeiten.

Casiqo

Casiqo Casino ist ein absoluter Newcomer auf dem Glücksspielmarkt. Das Casino wurde 2021 gegründet. Die Benutzer können im PayN Play Casino ohne Registrierung spielen. Dazu ist nur ein Zahlungsanbieter, Trustly, erforderlich, über den der Spieler auch validiert wird. Ein- und Auszahlungen werden sofort gutgeschrieben. Anstelle eines Willkommensbonus gibt es 10% Cashback. Benutzer können dieses Angebot jede Woche nutzen. Der Cashback-Bonus muss 5 Mal im Casino umgesetzt werden. Für Bestandskunden gibt es ein lukratives Treueprogramm. Benutzer können Punkte sammeln und diese gegen echtes Geld einlösen. Das Portfolio umfasst unglaubliche 2.500 Online-Slots, darunter Yggdrasil, Play`n GO, Playtech, Red Tiger, Amatic und Quickspin-Jackpot-Spiele.

Wild Fortune

Der Online-Anbieter Wild Fortune trat 2020 in die Glücksspiel-Ränge ein und kann bereits auf eine beeindruckende Anzahl von Kunden verweisen. Betreiber von Wild Fortune ist das bekannte Unternehmen N1 Interactive Ltd. mit Sitz in Malta. Auf den ersten Blick fällt die neue Homepage ins Auge und Sie sehen die epische Spiele Palette namhafter Hersteller wie Playtech, NetEnt, Novomatic, Play`n GO und Quickspin. Dieser Online-Anbieter bieten Nutzern alle Spielkategorien, von Slots inklusive Jackpot-Slots über Tischspiele bis hin zu tollen Live-Casinos.

LuckyCasino

Das noch recht junge Lucky Casino wurde 2016 gegründet. Es ist ein Online-Casino, das keine Registrierung erfordert. Diese Arten von Online-Casinos sind als Instant-Play- oder Pay-and-Play-Casinos bekannt. LuckyCasino ist ideal für Spieler, die ohne lange Verfahren in Online-Casinos spielen möchten. Die Website ist bis auf wenige Ausnahmen in deutscher Sprache verfasst. Sie können die Nutzungsbedingungen und andere nützliche Informationen auch auf Englisch lesen. Wenn Sie sich auf der LuckyCasino-Homepage befinden, klicken Sie einfach auf Jetzt spielen, und Sie können loslegen. Alle Zahlungen laufen über Trustly, einen vertrauenswürdigen Zahlungsanbieter. Spieler melden sich über Trustly bei ihrem Bankkonto an. Die Einzahlung funktioniert wie Sofortüberweisung und erfolgt direkt und sehr schnell. Die Verifizierung erfolgt ebenfalls über Trustly. Zur Begrüßung bietet Lucky Casino: Spieler zahlen 25 € ein und spielen damit. Wenn Sie den Betrag nicht innerhalb von 24 Stunden verdoppeln, können Sie 25 Euro zurückbekommen. Spieler finden im Lucky Casino regelmäßig zeitlich begrenzte Aktionen.

Nomini

Nomini Casino wurde Mitte 2019 ins Leben gerufen und begeisterte Glücksspielfans mit einer riesigen Auswahl an Spielen. Das auffällige Design der Website fällt sofort ins Auge und macht sofort Lust auf Casinospiele. Der Willkommensbonus wird in Form von frechen Früchten angeboten. Mit dem Willkommensbonus heben sich dieser Anbieter von anderen Anbietern ab. Sie können je nach Spielertyp einen Willkommensbonus wählen. Die Auswahl an Spielen im Nomini Casino ist erstaunlich. Neueinsteiger können die jahrelange Konkurrenz leicht einholen. Namhafte Softwareentwickler wie Pragmatic, Big Time Gaming, Gamomat, Yggdrasil, NetEnt und Wazdan sind im Spiel vertreten.