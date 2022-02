Online-Casinos sind so beliebt, dass sie aus der Welt der virtuellen Unterhaltung nicht mehr wegzudenken sind.

Statistiken und Top10Erfahrungen.de zeigen immer wieder, dass der Trend in Richtung Online Casinos geht. Spielbanken wie Spielhallen, Spielbanken oder Internet Casinos sind immer noch weit verbreitet, aber immer weniger für das Glücksspiel und mehr für festliche Anlässe und Veranstaltungen. Für echte Spieler, die etwas gewinnen wollen und den Nervenkitzel suchen, bietet ein seriöses Online Casino einfach viel mehr. Ob es sich um eine Spielautomaten Auswahl, ein gutes Auszahlungsgeschwindigkeit, eine Vielzahl von Zahlungsmethoden handelt oder ob das Online-Casino Tag und Nacht geöffnet ist, die Vorteile von Online-Casinos liegen auf der Hand.

Nicht nur Online Casinos gibt es

Casinos haben die Menschen schon immer fasziniert und einen geheimnisvollen Charme gezeigt. Ob Deutschlands ältestes und größtes Casino in Baden-Baden oder Monacos legendäres Casino mit edlen Kristallleuchtern, Casinos stehen für Geld, schöne Frauen und große Preise. Jeder will Megawin besiegen und ein korruptes und luxuriöses Leben führen. Früher musste man ins Casino gehen, aber in Deutschland haben Casinos heute noch einen etwas anderen Ruf. Beide sind sehr elegante Einrichtungen mit strenger Kleiderordnung, und Händler erhalten ein fein verschlungenes Bündel von 100-Euro-Scheinen.

Die vier besten Online Casinos sind hier kurz beschrieben

OnlineCasino.de

Dieser Anbieter hat einige Besonderheiten. Wir sind einerseits stolz darauf, Deutschlands ältestes Online-Casino zu sein, andererseits das einzige Internet-Casino mit Sitz in Deutschland, genauer gesagt im ostsächsischen Bautzen, so der Anbieter. Kein Wunder also, dass der Betreiber die Lizenz aus Schleswig-Holstein gleich beim Lizenzstatus bekommen hat. Dieses Casinos ist mit zwei Siegeln versehen, „Deutsche Lizenz“ und „Made in Germany“. Und noch etwas beweist die Seriosität des Anbieters: die TÜV Rheinland-Zertifizierung

N1 Casino

Seit der Gründung im Jahr 2018 hat sich N1 Casino schnell einen Namen in der Branche gemacht. Es punktet mit einer riesigen Auswahl an Casinospielen. Das Live-Casino nutzt Evolution, Authentic Gaming und Pragmatic Play. Das Testen der mobilen Casino-App hat gezeigt, dass Sie Ihr Handy hier gut spielen können. All dies ist sicherlich der Grund, warum das N1 Casino in der EU lizenziert wurde, wo auch Spieler aus Schleswig-Holstein sicher und legal um echtes Geld spielen können.

DrückGlück

Vielleicht kennen Sie den Anbieter aus einer TV-Werbung. In der Tat sind die Casino-Hersteller zuversichtlich, weil sie behaupten, das beste Online-Casino in Deutschland zu sein. Die Spielauswahl ist definitiv gut gewählt und regelmäßige Werbeaktionen und Boni halten uns Spieler bei Laune. Natürlich können Sie sich auch über einen deutschsprachigen Kundenservice freuen. Wer will, kann sogar die Hotline nutzen, bei der ihr euer Anliegen persönlich vortragen könnt.

Sunmaker

Einer der größten Vorteile der schleswig-holsteinischen Lizenz ist, dass man als Spieler Zugang zu Spielen hat, die sonst gesperrt sind. So bietet Sunmaker Merkur Spielautomaten an. Wenn Sie also zuerst einen Blazing Star oder One-way Mirror haben und im nördlichsten Bundesstaat leben, müssen Sie nicht in die Spielhalle gehen. Ansonsten stimmen bei Sunmaker alle anderen Parameter eines guten Online Casinos. Der Bonus ist 4-stellig und es gibt einige Freispiele.