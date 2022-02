Sicheres Online-Glücksspiel ist ohne geregelte Rahmenbedingungen nicht möglich.

Alle Spieler können bei dem Anbieter nur spielen, wenn der Anbieter eine offizielle Lizenz der Regulierungsbehörde vorlegen kann. Nur so ist sichergestellt, dass beim Spielen auch wirklich alles richtig gemacht wird und sich die Spieler auf die tatsächlich möglichen Gewinne verlassen können. Eine der bekanntesten und angesehensten Aufsichtsbehörden ist die Malta Gaming Authority, kurz auch MGA genannt. Im Folgenden haben wir uns ausführlich mit Autorität und ihrer Arbeit beschäftigt und aufgelistet, wie Spielern geholfen werden kann.

Was steckt hinter der Malta Gaming Authority genau?

Die Malta Gaming Authority ist eine zuständige Glücksspielbehörde im Land Malta. Diese Behörde ist für die Prüfung aller Anbieter in den Bereichen Casinos, Sportwetten, Lotterien und sonstige Glücksspiele zuständig und nur seriöse Anbieter dürfen in Malta tätig werden. Genau genommen erwägen die maltesischen Behörden verschiedene Bereiche. Casinos müssen einen seriösen Hintergrund sowie einen finanziell Nachweis bringen. MGA-Lizenzen werden nur erteilt, wenn der Anbieter die Anforderungen des Spielers Schutzes erfüllt. Natürlich endet die Arbeit der Behörden nicht mit der Erteilung von Lizenzen. Stattdessen wird der Anbieter auch während des Betriebs regelmäßig überprüft, sodass das die MGA potenzielle „schwarze Schafe“ durch Entzug Ihrer Lizenz schnell einordnen können. Ein weiterer großer Aufgabenbereich der Behörde ist die Kriminalitätsbekämpfung, wobei das Glücksspiel ein sehr interessantes Thema ist.

Wie arbeiteten die Behörden?

Wenn der Anbieter ein Glücksspiel in Malta anbieten möchte, muss er zuerst die Genehmigung von MGA einholen. Ohne dies dürfen Sie im Land kein Glücksspiel anbieten. Dazu nehmen die Behörden Kontakt auf und diese prüfen den Bewerber auf unterschiedliche Weise. Zum einen wird geprüft, ob das Unternehmen alle Anforderungen des maltesischen Rechts im Bereich des Glücksspiels erfüllt. Andernfalls wird natürlich keine Lizenz erteilt. Auch die Firmenhistorie wird überprüft. Hier können keine kriminellen Aktivitäten festgestellt werden. Gleichzeitig müssen Glücksspielanbieter seriös und „sauber“ sein. Der dritte wichtige Punkt sind die Finanzen. Natürlich müssen alle Glücksspielanbieter eine gewisse finanzielle Unterstützung nachweisen können, um beispielsweise den Gewinn an den Spieler auszuzahlen.

Wie kann ich erkennen, ob ein Casino die Lizenz der MGA aufweist?

Alle Spieler sollten nur in lizenzierten Casinos spielen, daher stellt sich natürlich die Frage, wie man diese Anbieter identifiziert. Zunächst können Sie es auf der Website der MAG nachschauen. Die bei gelisteten Casinos sind zuverlässig und haben einen guten Ruf. Diese Anbieter arbeiten immer zu fairen Konditionen und alle Anbieter benötigen die erforderlichen Lizenzen. Darüber hinaus können Sie auf die Website der Malta Game Authority zugreifen. Dort finden Sie eine Liste aller lizenzierten Casinos

Das MGA-Logo muss auch auf der Casino-Website veröffentlicht werden. Seien Sie jedoch vorsichtig. Natürlich können auch Anbieter, die keine Lizenz der maltesischen Behörden haben, das Logo auf ihrer Website platzieren. Daher sollten Spieler immer prüfen, ob die Lizenznummer der Behörde mit der Lizenznummer der Casino-Homepage übereinstimmt. Wenn nicht, deutet dies auf einen Fehler oder Betrug hin.

Welche Probleme können der MGA gemeldet werden?

Es gibt mehrere Gründe, warum sich Spieler an die maltesischen Behörden wenden können. Im Allgemeinen können Sie sich jederzeit an die Behörde wenden, wenn Sie der Meinung sind, dass ein Spieler unangemessen behandelt wurde. Wenn zum Beispiel der ausgezahlte Betrag falsch ist, gehen die Behörden dem Fall nach. Außerdem wird die maltesische Glücksspielbehörde kontaktiert, da Spieler sich durch die Bonusbedingungen des Anbieters ungerecht behandelt fühlen werden. Darüber hinaus ist die MGA zuständig für Beschwerden in den Bereichen IT-Sicherheit, Datenschutz, Validierung oder AGB. Kurz gesagt, die Spieler können sich bei Problemen oder Bedenken an die maltesischen Behörden wenden.

Wie sieht das mit de EU aus?

In Zukunft wird es sehr darauf ankommen, EU-konforme Regelungen im Rahmen der National Convention on Games zu etablieren, damit Deutschland vollwertige und sichere Lizenzen vergeben und das Glücksspiel in Deutschland regulieren kann. Auch auf der Webseite Gamblingguy.com, sind Casino Erfahrungen zu lesen. Ausländische Lizenzen wie MGA sind weiterhin wichtiger, da die aktuelle Situation Deutschland zumindest direkten Einfluss nimmt.