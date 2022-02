Sachbeschädigung durch Graffiti; Zeugenhinweise gesucht!

Bad Sobernheim, Breitlerstraße

In der Nacht vom 03.02.2022 auf den 04.02.2022 kam es an zwei Gebäuden in der Breitlerstraße von Bad Sobernheim zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. An den beiden Gebäuden wurden an insgesamt 13 Fenstern die hölzernen Klappläden mit weißer Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden dürfte im niedrigen dreistelligen Bereich liegen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Zeugen nach Einbruch gesucht!

Rittersheim

Am Donnerstag, den 03.02.2022, kam es zwischen 08:40 Uhr und 10:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kirchstraße in Rittersheim. Die Bewohner waren zu dieser Zeit nicht zuhause. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden hierbei diverser Schmuck sowie zwei abgelaufene EC-Karten entwendet. Wie der bislang unbekannte Täter in das Haus gelangt ist, ist derzeit unklar. Eine Nachbarin konnte jedoch beobachten, wie der Täter gegen 10:00 Uhr aus einem Fenster im Obergeschoss des Hauses sprang und in Richtung L386 davonlief. Der Täter konnte als zierlicher, 160cm bis 165cm großer Mann mit dunklen Haaren oder dunkler Mütze beschrieben werden. Zur Tatzeit war er komplett dunkel gekleidet und trug einen dunklen Rucksack auf dem Rücken.

Gleichzeitig sah die Zeugin außerdem, wie ein grauer PKW, welchen sie nicht näher beschreiben konnte, ebenfalls von der Kirchstraße in Richtung L386 fuhr. Da es sich bei dem Fahrer um einen wichtigen Zeugen handeln könnte, wird dieser gebeten, sich dringend bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden. Es werden außerdem weitere Zeugen gesucht, die Angaben im Zusammenhang mit der Tat machen können.