Karlsruhe – Unwillkommener Eindringling

Karlsruhe (ots) – Mit einem wild umherspringenden Eichhörnchen hatte es eine

Frau am Donnerstag gegen 11:15 Uhr in Karlsruhe-Mühlburg zu tun. Das Tier

verschaffte sich durch die offenstehende Balkontür Zutritt in die Wohnung der

Frau und war nach ihren Angaben zunächst auch nicht mehr los zu bekommen. In

ihrer Hilflosigkeit wandte sich die Betroffene an das Polizeirevier

Karlsruhe-West. Die Kollegen begaben sich vor Ort und machten sich auf die Suche

nach dem Tier. Vermutlich hatte das Eichhörnchen jedoch zwischenzeitlich Reis

aus über die noch immer offenstehende Balkontür genommen.

Wir warnen an dieser Stelle vor offengelassenen oder gekippten Fenstern und

Türen. Der nächste „Eindringling“ hinterlässt nicht nur Spuren der Verwüstung,

sondern hat es möglicherweise auch auf Wertsachen abgesehen.

Karlsruhe – Betrunken, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Kontrollstelle gefahren

Karlsruhe (ots) – Mehrere stationäre und mobile Kontrollstellen im Karlsruhe

Stadtgebiet zwischen 14 Uhr und 20 Uhr am Donnerstag förderten zahlreiche

Ordnungswidrigkeiten und Straftaten zu Tage. Ein Verkehrsteilnehmer war stark

alkoholisiert, unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Führerschein unterwegs.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe war mit Unterstützung des Polizeipräsidiums

Einsatz an mehreren Kontrollpunkten in Karlsruhe präsent. Schwerpunkte waren

unter anderem Handynutzung am Steuer oder auf dem Fahrrad, Rotlichtverstöße und

allgemeine Kontrollen zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer.

Zahlreiche Verstöße konnten festgestellt werden, unter anderem missachteten 26

Fahrradfahrende das Rotlicht an Ampelanlagen, sieben Personen hatten keinen Gurt

angelegt, und sieben Autofahrer benutzten während der Fahrt verbotswidrig ihr

Handy. Auch ein Radfahrer wird aus diesem Grund angezeigt.

Ein Autofahrer konnte gegen 19 Uhr an einer Kontrollstelle in der

Mittelbruchstraße angehalten werden. Er hatte offenbar beinahe 1,5 Promille und

stand nach ersten Erkenntnissen auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Einen Führerschein hat er wohl auch nicht. Obendrein war er zur Festnahme

ausgeschrieben wegen eines offenen Vollstreckungshaftbefehls. Nach Begleichung

dieser Rechnung und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 48-Jährige nach

Hause entlassen.

Waldbronn – 22-Jähriger verursacht alkoholisiert Verkehrsunfall

Waldbronn (ots) – Ein unter Alkohol stehender 22 Jahre alter Pkw-Fahrer

entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, nachdem er am Freitag gegen 00:30 Uhr in

Etzenrot einen Verkehrsunfall verursacht hatte.

Der junge Pkw-Fahrer bog vom Parkplatz eines Gasthauses in die Neuroder Straße

in Richtung Etzenrot ein. Dabei nahm er offenbar die Rechtskurve in zu großem

Bogen und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Als der 22-Jährige danach

zurücksetzte, fuhr er obendrein noch gegen einen Metallpfosten. Nachdem die

58-jährige VW-Fahrerin die Polizei hinzuziehen wollte, stieg der

Unfallkontrahent wieder in sein Auto und fuhr davon.

Kurze Zeit später meldete sich der mutmaßliche Verursacher telefonisch selbst

bei der Polizei. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich

einen Wert von etwa 1,2 Promille. Aufgrund dessen wurde ihm auf dem

Polizeirevier Ettlingen eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein behielten

die Beamten ein. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro.

Bruchsal – Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Bruchsal (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und rund

25.000 Euro Sachschaden kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der

Landesstraße 556 in Bruchsal.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer war auf dem linken Fahrstreifen der L556 von Forst in

Richtung Bruchsal unterwegs. An der Einmündung zur Christian-Pähr-Straße lenkte

er von der linken auf die Rechtsabbiegerspur. Hierbei achtete er offenbar nicht

auf einen Opel, der auf dem rechten Fahrstreifen hinter ihm fuhr. Nach dem

Zusammenstoß prallten die beiden Autos auf den an der Einmündung stehenden

Ampelmast. Der 21-Jährige und der 20-jährige Fahrer des Opels wurden dabei

leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden

abgeschleppt.

Karlsruhe – Diebstahl aus Kleingartenanlage

Karlsruhe (ots) – In einer Kleingartenanlage in Daxlanden haben Unbekannte im

Zeitraum von Dienstagvormittag bis Donnerstagmorgen einen Diebstahl verübt.

Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einer unverschlossenen

Gartenhütte und entwendeten dort alkoholische Getränke. Noch gibt es keine

Hinweise zu den Langfingern. Der Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden ermittelt

hierzu weiter.

Karlsruhe – Zwei Pkw-Aufbrüche im Karlsruher Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Unbekannte stahlen in der Nacht zum Donnerstag im Karlsruher

Stadtgebiet aus zwei geparkten Autos jeweils einen Laptop.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Tatverdächtigen bei den in der

Ettlinger Straße und in der Werthmannstraße geparkten Fahrzeugen zunächst die

Seitenscheiben ein. Anschließend entwendeten sie aus den Pkw die auf den

Rücksitzen liegenden Laptops.

Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Ob die beiden Taten

miteinander im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Karlsruhe weist in diesem Zusammenhang besonders darauf hin,

Wertgegenstände nicht im Auto zurückzulassen.

Karlsruhe – Jugendliche mit Schlägen und Tritten traktiert

Karlsruhe (ots) – Leicht verletzt wurden zwei junge Männer am frühen

Freitagmorgen im Bereich des Karlsruher Stephanplatzes. Sie wurden von zwei

bislang unbekannten Tätern erst verbal, dann tätlich angegriffen. Von den Tätern

fehlt jede Spur.

Zunächst wurden die beiden Opfer, 17 und 21 Jahre alt, gegen 1 Uhr auf der

Amalienstraße von den zwei Unbekannten angesprochen. Es entwickelte sich ein

Streitgespräch, das eskalierte. Die Geschädigten wurden mit Faustschlägen und

Tritten traktiert, der jüngere der beiden Geschädigten sogar noch verfolgt.

Die beiden Unbekannten flüchteten nach der Tat in Richtung Karlstraße. Der Grund

für das Streitgespräch und die tätliche Auseinandersetzung ist bislang unklar.

Beide Geschädigten waren stark alkoholisiert. Sie konnten nur eine sehr

rudimentäre Beschreibung des aggressiven Duos abgeben. Die polizeiliche Fahndung

verlief erfolglos.

Karlsruhe – 26-jähriger Programmierer verursacht mit Betrugssoftware hohen Schaden – Karlsruher Spielefirma geschädigt

Karlsruhe (ots) – Ein 26-jähriger Mann aus München steht im Verdacht, einer in

Karlsruhe ansässigen Firma für Onlinespiele einen hohen Schaden verursacht zu

haben.

Der unter dringendem Tatverdacht stehende Mann konnte durch eigene Recherchen

der betroffenen Firma und weiteren, teils aufwändigen Ermittlungen der

Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Karlsruhe bereits im Dezember

vergangenen Jahres identifiziert werden. Eine Durchsuchung führte zur

Sicherstellung von umfangreichem Beweismaterial und damit zur Erhärtung des

dringenden Tatverdachts. Schließlich legte der Mann bei seiner vorläufigen

Festnahme ein Geständnis ab. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem

wegen Computerbetrugs.

Der mit Verschleierungstechniken arbeitende Programmierer und Betreiber eines

sogenannten Cheatbots entwickelte offenbar bereits als 15-Jähriger die

entsprechende Software und stellte sie später kostenpflichtig Dritten zur

Verfügung. Die Erwerber konnten damit teils zahlungspflichtige Spielebenen

überspringen und sich dadurch einen Vorteil gegenüber anderen Spielern

verschaffen. Eigenen Angaben zufolge habe der 26-Jährige damit einen Reingewinn

von über einer Million Euro erzielt.

Ein „Cheatbot“ (aus dem Englischen von Cheat=betrügen und bot=Roboter) ist eine

Software, die der Manipulation eines Spiels dient. Solche Mogeleien können zu

erheblichen technischen Problemen für die regulären Spielteilnehmer führen.

Daher ist das sogenannte Cheaten in Online-Spielen verboten.

Malsch – Leichtkraftrad und Pkw stießen zusammen

Karlsruhe (ots) – Eine 16-Jährige war am Donnerstag gegen 14.30 Uhr mit ihrem

Kleinkraftrad auf der Waldbrechtstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der

Einmündung zur Hauptstraße bog ein 87-Jähriger mit seinem Pkw auf die

Waldbrechtstraße ein, ohne auf die Leichtkraftradfahrerin zu achten. Diese

kollidierte mit dem Pkw, stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Nach dem

Zusammenstoß fuhr der 87-Jährige rückwärts und schob die am Boden liegende

16-Jährige und das Zweirad ein kurzes Stück vor sich her. Vor dem Aussteigen

sicherte er den Pkw nicht gegen ein Wegrollen. Das Fahrzeug setzte sich dann

rückwärts in Bewegung. Bei dem Versuch dieses zu stoppen wurden der 87-Jährige

und ein helfender Passant leicht verletzt. Die drei Leichtverletzten wurden vor

Ort vom Rettungsdienst versorgt. Das Kleinkraftrad musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 64-jähriger Pkw-Fahrer bei

einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 36 zu. Der

Mann war gegen 14.20 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Karlsruhe unterwegs. In

einer leichten Linkskurve, kurz vor der Unterführung zur Durmersheimer Straße,

kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach

Durchfahren der Unterführung überschlug sich der Pkw dann. Nach einer

Erstversorgung vor Ort wurde der 64-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der

Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung des

Fahrzeuges war der rechte Fahrstreifen der B 36 bis gegen 16.00 Uhr gesperrt. Es

kam zu leichteren Verkehrsbehinderungen.