Mannheim/Rottenburg (TÜ): Betrügerische Abrechnungen von Coronatests

Mannheim/Rottenburg (TÜ) (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Betrugs im Zusammenhang mit der

Abrechnung von Coronatests ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und die

Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen zwei 36 und 45 Jahre alte Männer.

Dem 45-Jährigen, der in Mannheim eine Apotheke mit einer Teststelle für

Antigen-Schnelltests betreibt, wird vorgeworfen, seit mehreren Monaten mehr

Tests über die kassenärztliche Vereinigung abgerechnet zu haben, als tatsächlich

durchgeführt worden waren. Daran soll auch der bereits wegen Betrugsdelikten

polizeilich bekannte 36-Jährige mitgewirkt haben.

Wie im Januar bei der Polizei bekannt wurde, bot dieser offenbar im

Eingangsbereich seiner Rottenburger Bar Gästen an, sich selbst zu testen oder

testen zu lassen, ohne dass es sich hierbei um eine zugelassene Teststelle

handelte, die zur Abrechnung mit der kassenärztlichen Vereinigung berechtigt

wäre. Den Gästen wurden, auch wenn sie gar keinen Test vor Ort machten,

Testbescheinigungen der Mannheimer Apotheke vorgelegt, die sie ausfüllen

sollten.

Skeptischen Gästen wurde auf Nachfrage erklärt, es handle sich nur um ein

Formular für die Kontaktverfolgung. Es besteht insoweit der Verdacht, dass die

in Rottenburg ausgefüllten Testbescheinigungen in der Apotheke in Mannheim zur

Abrechnung kamen, obwohl dort keine regulären Tests durchgeführt worden waren.

Am Donnerstagabend durchsuchten Einsatzkräfte der Polizeipräsidien Reutlingen

und Mannheim auf richterlichen Beschluss die Wohnungen der beiden Beschuldigen,

die Apotheke in Mannheim und die Gaststätte in Rottenburg – dort auch mit

Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz. Die beschlagnahmten

Unterlagen und sonstige Beweismittel bedürfen noch der weiteren Auswertung.

Die Ermittlungen zum Umfang der betrügerischen Abrechnungen dauern weiter an.

Bis sich die beiden Beschuldigten gerichtlich verantworten müssen, befinden sie

sich auf freiem Fuß.

Mannheim-Neckarstadt: Rollerfahrer versucht vor Polizei zu flüchten und stürzt

Mannheim (ots) – Am Donnerstagmittag, gegen 13:45 Uhr, versuchte sich in der

Langstraße ein 38-jähriger Rollerfahrer einer Polizeikontrolle zu entziehen und

stürzte auf der Flucht. Der 38-Jährige sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen

werden, als er plötzlich Gas gab.

Entgegen mehrerer Einbahnstraße, über Fußwege und über Grünflächen versuchte er,

die ihn verfolgende Polizeistreife auf einer Strecke von etwa drei Kilometern

quer durch die Neckarstadt abzuhängen. Als er über die Jungbuschbrücke in

Richtung Innenstadt fuhr, setzte sich die Streife vor den Rollerfahrer und

versuchte diesen auszubremsen. Dieser setzte jedoch zu einem Überholmanöver an

und rammte den Streifenwagen seitlich. Hierbei entstand an dem Polizeifahrzeug

ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Unbeirrt setzte der Flüchtige seine Fahrt in Richtung Hafenstraße fort. Auf der

Promenade hinter der Pop-Akademie verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

die Kontrolle über seinen Roller und kollidierte mit einer Sitzgelegenheit.

Durch den Aufprall wurde der Roller so stark beschädigt, dass er nicht mehr

fahrbereit war. Dennoch gab der 38-jährige nicht auf und versuchte weiterhin zu

Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch durch die Polizeistreife eingeholt und

festgenommen werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Alkohol- sowie

Drogentest verlief negativ.

Auf dem Polizeirevier stellte sich schließlich heraus, dass der Mann nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis war und daher versuchte zu flüchten. Er muss nun

unter anderem mit Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht sowie

dem Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Mannheim-Neckarstadt: zwei ausgesetzte Pit Bull Welpen, Zeugenaufruf

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am vergangen Mittwoch, gegen 13 Uhr, waren

Polizeibeamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt beim Schlichten eines

Streites zwischen zwei Freundinnen in einer Wohnung in der Zellerstraße

eingesetzt. Dem Streit vorausgegangen war, dass die 39-jährige der beiden Frauen

zunächst in Mannheim-Rheinau, Distelsand, zwei Pit Bull Welpen aufgefunden und

mit nach Hause mitgenommen hat. Die beiden Welpen waren dort in Mannheim-Rheinau

neben den Glascontainern in einer schwarz/ blauen Hundebox wie Müll einfach

abgestellt und sich selbst überlassen worden. Wie lange sich die beiden Welpen

dort bereits befanden, konnte bisher nicht in Erfahrung gebracht werden.

Aber auch das „Tierwohl“ der 39-jährigen Frau hielt sich nach kurzer

Überlegungszeit als sie zuhause war, in Grenzen.

Schnell bot sie die Tiere über eine Onlineplattform zum Verkauf an. Hierüber

entbrannte schließlich der Streit zwischen den beiden Frauen und die 35-Jährige

verständigte daraufhin die Polizei.

Die beiden Welpen wurden daraufhin in der Wohnung der 39-Jährigen, ebenfalls in

der Zellerstraße, aufgefunden und beschlagnahmt.

Pit Bull Hunde sind als Kampfhunde gelistet und dürfen in Deutschland nicht

gezüchtet werden. Auf Veranlassung der Beamten der Polizeihundeführerstaffel

wurden die Chips der beiden ca. 15 Wochen alten Welpen ausgelesen.

Die beiden Tiere sind vermutlich über Südosteuropa illegal nach Deutschland

eingeführt worden.

Gegen den bisher unbekannten Täter, der die Tiere ausgesetzt hat, wird nun u. a.

wegen Verstoß gegen das Tiergesundheitsgesetz ermittelt. Die 39-jährige Frau

muss mit einer Anzeige wegen illegalem Hundeverkauf rechnen.

Die hinzugezogenen Beamten der Polizeihundeführerstaffel verständigten das

zuständige Veterinäramt. Durch die Tierrettung wurden die Hundewelpen zur

Quarantänehaltung in ein Tierheim verbracht.

Die beiden Welpen werden wie folgt beschrieben

Pit Bull Welpe, Rüde, braun/ weißes Fell, ca. 15 Wochen alt Pit Bull Welpe, Rüde, grau/ weißes Fell, ca. 15 Wochen alt

Die Tiere befanden sich in einer schwarz/ blauen Hundebox (50x40x30 cm groß)

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeihundeführerstaffel des

Polizeipräsidiums Mannheim, Tel.: 0621. 71497, in Verbindung zu setzen.