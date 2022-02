Schiffsunfall beim Schleusen auf dem Main / Schleuse vorübergehend gesperrt

Wiesbaden (ots) – Am Nachmittag des 03.01.2022 kam es in der Schleuse Kostheim

(Main) zu einem Schiffsunfall. Zu dem Zwischenfall kam es, als ein mit 1500

Tonnen Benzin beladenes Tankmotorschiff, auf der Fahrt nach Raunheim zu Berg

geschleust wurde und sich mit Teilen der Bordwand unter der oberen Abdeckung der

Schleusenwand verharkte. Dadurch geriet der Tanker kurzzeitig in leichte

Schräglage. Im weiteren Verlauf gab die obere Abdeckung der Schleusenwand nach

und wurde auf mehreren Metern angehoben und aus dem Beton gerissen. Die

Schleusenkammer musste daraufhin gesperrt werden. An dem Tanker entstand zum

Glück kein nennenswerter Schaden. Nach Aufnahme des Sachverhalts und Überprüfung

der Schiffssicherheit durch die Wasserschutzpolizei Wiesbaden, konnte dieser

seine Fahrt bis zu seinem Bestimmungshafen fortsetzen.

Paket aus Hausflur entwendet – Bei Flucht zugeschlagen

Wiesbaden, Humboldtstraße

Donnerstag, 03.02.2022, 18:45 Uhr

(js) Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Donnerstagabend in der

Wiesbadener Humboldtstraße. Gegen 18:45 Uhr bemerkte die Anwohnerin eines

Mehrfamilienhauses in der Humboldtstraße eine ihr unbekannte männliche Person,

die gerade ein Paket, welches vorher offensichtlich im Hauseingangsbereich

abgelegt war, mit sich führte. Argwöhnisch geworden, bemerkte sie anhand des

Adressaufklebers, dass das Paket für einen ihr gut bekannten Mitbewohner des

Hauses bestimmt war. Hierauf sprach sie den Mann an und forderte die Herausgabe

der Postsendung. Unvermittelt habe der Täter mehrfach auf die Bewohnerin

eingeschlagen und flüchtete im Anschluss in Richtung Frankfurter Straße. Die

48-jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt, musste aber nicht in einem

Krankenhaus behandelt werden. Der Dieb soll zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa

1,85 m groß und von korpulenter Statur gewesen sein. Er trug eine blaue Basecap,

hatte ungepflegte Zähne und einen auffallend schwankenden Gang. Personen, die

Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit

dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2140 in Verbindung zu

setzen.

Kurze Abwesenheit ausgenutzt – Münzwechsler aus Linienbus gestohlen

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Steinern Straße Donnerstag, 03.02.2022, 17:27 Uhr bis

17:30 Uhr

(js) Unbekannte Täter nutzten die kurze Abwesenheit eines Busfahrers an einer

Bushaltestelle in der Steinern Straße in Mainz-Kastel, um den Geldwechsler aus

dem Bus zu entwenden. Als der Linienbus der Mainzer Verkehrsbetriebe am

Donnerstagnachmittag gegen 17:30 Uhr an der Haltestelle „An den Krautgärten“ in

Kastel eine kurze Zeit hielt, begab sich der Fahrer in den hinteren Teil des

Busses. Diesen kurzen Zeitraum nutzten die Täter, um den an der Fahrerkabine

angebrachten Münzwechsler zu stehlen. Als der Fahrer zurückkam, bemerkte er den

Diebstahl. Personen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, setzen sich

bitte mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2540 in

Verbindung.

Versuchter Einbruch in Eisdiele

Wiesbaden, Taunusstraße

Mittwoch, 02.02.2022 bis Donnerstag, 03.02.2022

(js) Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten unbekannte

Personen in eine Eisdiele in der Wiesbadener Taunusstraße einzudringen. Durch

die bislang nicht bekannten Täter wurde versucht, die Eingangstür der Eisdiele

in der Taunusstraße aufzuhebeln, allerdings scheiterten die Einbrecher an der

Standfestigkeit der Tür. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 0611/345-0.

E-Bikes aus Keller gestohlen

Wiesbaden, Kapellenstraße

Mittwoch, 02.02.2022 bis Donnerstag, 03.02.2022

(js) Gleich zwei E-Bikes wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus

einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kapellenstraße entwendet. Die

bislang unbekannten Diebe verschafften sich Zutritt zu dem Fahrradkeller eines

Hauses, brachen dort die an den Fahrrädern angebrachten Schlösser auf und

stahlen die E-Bikes. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 8.000 Euro. Das 4.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der

Telefonnummer 0611/345-2440.

Verkehrskontrolle deckt mehrere Straftaten auf

Wiesbaden-Frauenstein, Kirschblütenstraße Freitag, 04.02.2022, 00:05 Uhr

(js) Kurz nach Mitternacht führten Beamte der Wiesbadener Polizei eine

Verkehrskontrolle in der Kirschblütenstraße in Frauenstein durch. Bei der

Kontrolle eines 29-jährigen Mannes aus Eltville, der mit seinem Pkw Suzuki

unterwegs war, kamen gleich mehrere Straftaten zu Tage. Der Eltviller, der nicht

nur alkoholisiert war und möglicherweise auch unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stand, verfügte auch nicht über die erforderliche

Fahrerlaubnis. Bei dem Beifahrer, einem 39-jährigen Mann aus Aarbergen, wurden

Betäubungsmittel aufgefunden. Ein ebenfalls im Fahrzeug befindlicher 36-jähriger

Mann aus Taunusstein führte eine Luftdruckwaffe mit sich, für die er aber nicht

die erforderliche Berechtigung hatte. Alle drei Fahrzeuginsassen müssen sich

jetzt den eingeleiteten Strafverfahren stellen.

Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss – 14.000 Euro Schaden

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße Donnerstag, 03.02.2022, 19:35 Uhr

(js) Einen Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro

verursachte ein 60-jähriger Mann aus Mainz-Kastel am Donnerstagabend. Gegen

19:45 Uhr befuhr der Kasteler mit seinem Pkw Hyundai die Wiesbadener Straße in

Mainz-Kastel, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von

der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er einen am Fahrbahnrand geparkten BMW,

welcher wiederum auf einen davor geparkten Dacia geschoben wurde. Bei der

Unfallaufnahme stellten die Beamten zunächst fest, dass der 60-jährige keine

Schuhe trug und einen desorientierten Eindruck machte. Er gab an, dass er nur

kurz bestelltes Essen holen wollte und aufgrund der kurSchiffsunfall beim Schleusen auf dem Main / Schleuse

vorübergehend gesperrt

Wiesbaden (ots) – Am Nachmittag des 03.01.2022 kam es in der Schleuse Kostheim

(Main) zu einem Schiffsunfall. Zu dem Zwischenfall kam es, als ein mit 1500

Tonnen Benzin beladenes Tankmotorschiff, auf der Fahrt nach Raunheim zu Berg

geschleust wurde und sich mit Teilen der Bordwand unter der oberen Abdeckung der

Schleusenwand verharkte. Dadurch geriet der Tanker kurzzeitig in leichte

Schräglage. Im weiteren Verlauf gab die obere Abdeckung der Schleusenwand nach

und wurde auf mehreren Metern angehoben und aus dem Beton gerissen. Die

Schleusenkammer musste daraufhin gesperrt werden. An dem Tanker entstand zum

Glück kein nennenswerter Schaden. Nach Aufnahme des Sachverhalts und Überprüfung

der Schiffssicherheit durch die Wasserschutzpolizei Wiesbaden, konnte dieser

seine Fahrt bis zu seinem Bestimmungshafen fortsetzen.zen Fahrtstrecke auf die

Schuhe verzichtet habe. Weiterhin räumte er ein, Medikamente genommen zu haben.

Für die nun fällige Blutprobe wurde der Mann auf das Polizeirevier verbracht. An

den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Medikamente können wie andere

berauschende Mittel die Fahrtüchtigkeit beeinflussen. Erkundigen Sie sich im

Zweifelsfall bei Ihrem Arzt.

Betrunkener fährt in den Schutzwall an der Salzbachtalbrücke, Wiesbaden,

Bundesautobahn 66, Freitag, 04.02.2022, 02:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verunfallte ein betrunkener Mann

an der Salzbachtalbrücke, sein Auto wurde von einem Schutzwall vor dem Absturz

gerettet. Der 39-Jährige war mit einem Alfa Romeo auf der A66 zwischen dem

Schiersteiner Kreuz und der Anschlussstelle Biebrich unterwegs. Aufgrund seiner

Alkoholisierung schaffte der Mann es nicht der Straßenführung zu folgen und kam

von der Fahrbahn ab. Er durchbrach die Baustellenabsicherung und fuhr dann in

einen Sandhaufen, der als letzter Schutzwall aufgeschüttet worden war, um ein

Abstürzen an der fehlenden Brücke zu verhindern. Der 39-Jährige saß bereits in

einem zuvor bestellten Taxi und wurde festgenommen. Ein Atemalkoholtest

erbrachte ein Ergebnis von 1,3 Promille. Der FührerscheiSchiffsunfall beim Schleusen auf dem Main / Schleuse

vorübergehend gesperrt

Wiesbaden (ots) – Am Nachmittag des 03.01.2022 kam es in der Schleuse Kostheim

(Main) zu einem Schiffsunfall. Zu dem Zwischenfall kam es, als ein mit 1500

Tonnen Benzin beladenes Tankmotorschiff, auf der Fahrt nach Raunheim zu Berg

geschleust wurde und sich mit Teilen der Bordwand unter der oberen Abdeckung der

Schleusenwand verharkte. Dadurch geriet der Tanker kurzzeitig in leichte

Schräglage. Im weiteren Verlauf gab die obere Abdeckung der Schleusenwand nach

und wurde auf mehreren Metern angehoben und aus dem Beton gerissen. Die

Schleusenkammer musste daraufhin gesperrt werden. An dem Tanker entstand zum

Glück kein nennenswerter Schaden. Nach Aufnahme des Sachverhalts und Überprüfung

der Schiffssicherheit durch die Wasserschutzpolizei Wiesbaden, konnte dieser

seine Fahrt bis zu seinem Bestimmungshafen fortsetzen.n des Mannes wurde

sichergestellt und er musste sich von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen

lassen. Anschließend durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.400 EUR.

Nach medizinischem Notfall von der Fahrbahn abgekommen, Wiesbaden,

Bundesautobahn 66, Donnerstag, 03.02.2022, 18:07 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend verunfallte eine Frau auf der A66 nach einem

medizinischen Notfall. Eine 64-Jährige befuhr die A66 mit einem Skoda zwischen

Frauenstein und dem Schiersteiner Kreuz. Aufgrund eines plötzlichen,

medizinischen Notfalls verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von

der Fahrbahn ab. Sie streifte ein Verkehrsschild und kam im Grünstreifen zum

Stehen. Sie wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus

gebracht. Die Autobahnpolizei ließ das Fahrzeug abschleppen.

Kontrollen gegen den Wohnungseinbruchdiebstahl, Wiesbaden, Bundesautobahn 3,

Donnerstag, 03.02.2022, 11:00 Uhr bis 18 Uhr

(wie) An der A3 bei Medenbach kontrollierte die Polizei am Donnerstag verstärkt

durchreisende Fahrzeuge mit dem Schwerpunkt Wohnungseinbruchdiebstahl. Hierbei

wurden fast 50 Fahrzeuge auf die Tank- und Rastanlage gelotst und dort ausgiebig

unter die Lupe genommen. Insgesamt fertigten die Beamten vier Strafanzeigen

wegen Urkundenfälschungen, Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und das

Betäubungsmittelgesetz. Zwei Tatverdächtige wurden erkennungsdienstlich

behandelt. Dazu ahndeten die Streifen zehn Ordnungswidrigkeiten und Verstöße

gegen die Sozialvorschriften im gewerblichen Güterverkehr. Das Polizeipräsidium

Westhessen kontrolliert derzeit verstärkt gegen den Wohnungseinbruchdiebstahl,

die Täter sollen wissen, dass sie immer und überall mit der Polizei rechnen

müssen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mann mit Hunden schlägt zu,

Eltville-Rauenthal, Weinbergstraße, Donnerstag, 03.02.2022, 20:15 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend schlug ein Mann in Rauenthal einen anderen und

verletzte ihn dabei. Ein 52-Jähriger war mit seinem Hund im Bereich des

Weinprobierstandes in Rauenthal unterwegs, als ihm ein anderer Mann mit drei

Hunden entgegen kam. Von den drei Hunden waren zwei nicht angeleint. Der

Unbekannte sei dann direkt auf den 52-Jährigen zugegangen und haben diesen

beleidigt. Anschließend habe er zugeschlagen und den 52-Jährigen dabei imSchiffsunfall beim Schleusen auf dem Main / Schleuse

vorübergehend gesperrt

Wiesbaden (ots) – Am Nachmittag des 03.01.2022 kam es in der Schleuse Kostheim

(Main) zu einem Schiffsunfall. Zu dem Zwischenfall kam es, als ein mit 1500

Tonnen Benzin beladenes Tankmotorschiff, auf der Fahrt nach Raunheim zu Berg

geschleust wurde und sich mit Teilen der Bordwand unter der oberen Abdeckung der

Schleusenwand verharkte. Dadurch geriet der Tanker kurzzeitig in leichte

Schräglage. Im weiteren Verlauf gab die obere Abdeckung der Schleusenwand nach

und wurde auf mehreren Metern angehoben und aus dem Beton gerissen. Die

Schleusenkammer musste daraufhin gesperrt werden. An dem Tanker entstand zum

Glück kein nennenswerter Schaden. Nach Aufnahme des Sachverhalts und Überprüfung

der Schiffssicherheit durch die Wasserschutzpolizei Wiesbaden, konnte dieser

seine Fahrt bis zu seinem Bestimmungshafen fortsetzen.

Gesicht verletzt. Nach der Ankündigung die Polizei zu rufen, floh der Angreifer

unbeeindruckt über den Parkplatz am Weinprobierstand in das angrenzende Gebüsch.

Der Täter wurde beschrieben als circa 50 Jahre alt und 170 cm groß. Er habe

einen Drei-Tage-Bart getragen und wäre von kräftiger Statur und

„mitteleuropäischen“ Aussehen gewesen. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein,

mit einer Kapuze am Oberteil. Von den drei Hunden des Täters waren zwei schwarz

und einer weiß. Hinweise zur Identität des Schlägers erbittet die Polizei unter

der Rufnummer 06123-9090-0.

Betrunkener am Steuer aus dem Verkehr gezogen, Idstein, Am Wörtzgarten,

Donnerstag, 03.02.2022, 23:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kontrollierte die Polizei in

Idstein einen Mann, der betrunken Auto fuhr und zog ihn aus dem Verkehr. Den

Beamten der Polizeistation Idstein fiel während der Streife in der Straße „Am

Wörtzgarten“ ein Audi auf. Das Fahrzeug wurde zur Kontrolle angehalten. Schnell

bemerkten die Beamten den deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug. Ein

Atemalkoholtest des 43-Jährigen Fahrers brachte ein Ergebnis von über 1,9

Promille. Der Mann wurde festgenommen und musste sich auf der Dienststelle eine

Blutprobe von einem Arzt entnehmen lassen. Anschließend mussten die Beamten mit

dem 43-Jährigen zu seiner Wohnanschrift fahren, da er keine Ausweispapiere bei

sich hatte. Nachdem er diese dann in seiner Wohnung vorzeigen konnte, wurde er

auf freien Fuß gesetzt.

Jugendliche zündeln am Bahnhof Idstein, Idstein, Am Bahnhof, Donnerstag,

03.02.2022, 17:15 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag zündelten Jugendliche am Bahnhof Idstein und

erhielten einen Platzverweis. Passanten riefen gegen 17:15 Uhr die Polizei, da

sie zwei Jugendliche dabei beobachtet hatten, wie sie mit einer Spraydose und

einem Feuerzeug im Bereich des Bahnhofs hantierten. Die Polizeistreife konnte

die Jugendlichen antreffen und kontrollierte diese. Es war noch zu keinen

Beschädigungen gekommen. Den Jungen wurde ins Gewissen geredet und sie erhielten

einen Platzverweis, dem sie auch sofort nachkamen.