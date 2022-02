Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Gasaustritt in Schule

Eberbach (ots) – Am Freitagvormittag, gegen 10 Uhr, musste eine Schule im

Parallelweg aufgrund eines Gasaustritts geräumt werden. Die alarmierten

Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Eberbach sowie Angestellte der

Stadtwerke drehten die Gaszufuhr der Schule ab und lüfteten das Schulgebäude.

Etwa 500 Schülerinnen und Schüler wurden in einer nahegelegenen Sporthalle

untergebracht. Da die Ursache des Gasgeruchs derzeit noch nicht ermittelt ist,

wurde der Unterricht vorzeitig beendet und die Schule geschlossen. Die

Ursachenforschung durch die Feuerwehr sowie die Stadtwerke dauert an.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei leicht Verletzte bei Unfall

Schwetzingen (ots) – Am Donnerstag gegen 12:15 Uhr kollidierte im

Kreuzungsbereich L630 / L599 eine 88-jährige Mercedes-Fahrerin mit einer

67-jährigen Opel-Fahrerin, wodurch beide Unfallbeteiligten leicht verletzt

wurden. Die Mercedes-Fahrerin wollte von der L599 nach links auf die L630 in

Richtung Schwetzingen abbiegen, als sie die Opel-Fahrerin, welche auf der L630

in Richtung Brühl unterwegs war, übersah und mit dieser zusammenstieß. Durch den

Aufprall kam die 67-Jährige ins Schleudern, kollidierte mit der Leitplanke und

kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Die beiden

Unfallbeteiligten verletzten sich bei dem Unfall leicht und mussten mit dem

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren

nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in

Höhe von 40.000 Euro. Eine Fachfirma musste auslaufende Betriebsstoffe von der

Fahrbahn entfernen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten

war die L630 voll gesperrt.

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: 58-jährige Frau beschädigt geparktes Fahrzeug – weitere Geschädigte gesucht

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 58-jährige Frau beschädigte am

Donnerstagabend in Mauer ein geparktes Auto. Eine Zeugin teilte der Polizei mit,

dass sie gegen 18 Uhr eine Frau mit Hund beobachtet hatte, wie sie in der

Weinbergstraße an einem geparkten Fahrzeug den Scheibenwischer der Heckscheibe

verbog. Als sie die Frau ansprach, versuchte diese, den Scheibenwischer wieder

zurückzubiegen.

Während der Anzeigenaufnahme kam eine weitere Zeugin hinzu, die mitteilte, dass

in zurückliegender Zeit auch ihr Fahrzeug mehrfach beschädigt worden war. Zudem

sei sie mehrfach von einer ihr unbekannten Frau mit Hund angepöbelt worden.

Hintergrund sei immer ihr halbseitig auf dem Gehweg geparkter Pkw gewesen.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnte schließlich eine 58-jährige Frau ermittelt

werden, die als Tatverdächtige für diese und möglicherweise auch für weitere

Sachbeschädigungen in Betracht kommt.

Die weiteren Ermittlungen hierzu durch den Polizeiposten Meckesheim dauern an.

Weitere Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger ergaunert Bargeld durch falsche Angaben

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr

klingelte ein 52-jähriger Tatverdächtiger im Bereich der

Normandiestraße/Stettiner Straße an mehreren Wohnhäusern und täuschte gegenüber

den öffnenden Hausbewohnern eine Notlage vor. Demzufolge benötige er dringend

Geld für eine Zugfahrt nach Darmstadt. Eine misstrauisch gewordene Zeugin

verständigte die Polizei, welche den Mann im Rahmen der Fahndung feststellen

konnte. Der 52-Jährige war den Beamtinnen und Beamten kein Unbekannter: Er war

bereits wegen der gleichen Vorgehensweise vor einiger Zeit in Erscheinung

getreten. Gegenüber den Polizistinnen und Polizisten zeigte er sich geständig

und räumte ein, an mehreren Häusern geklingelt und auch Geld erhalten zu haben.

Die Adressen waren ihm jedoch nicht mehr bekannt. Ihn erwartet nun ein

Strafverfahren wegen Betruges. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei jetzt

nach Zeugen bzw. weiteren Geschädigten, welche dem Verdächtigen im engen

zeitlich-räumlichen Zusammenhang ebenfalls Bargeld übergaben. Hinweise werden

unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim

entgegengenommen.

Wiesloch-Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Jugendzentrum – Zeugen gesucht

Wiesloch-Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag hebelten bisher unbekannte Täter eine Hintertür des Jugendzentrums im

Birkenweg auf. In der Folge durchwühlten die Täter mehrere Schränke und

Schubladen. Im Innern des Jugendzentrums beschädigten die Unbekannten mehrere

Türen, um in weitere Räume zu gelangen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um

einen grauen Tresor, Bargeld im dreistelligen Bereich und eine Digitalkamera.

Insgesamt entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Im Rahmen der polizeilichen

Tatortaufnahme wurden Spuren gesichert, welche nun ausgewertet werden. Hinweise

auf die Täter werden beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer

06222-5709-0 entgegengenommen.

Meckesheim: Küchenbrand; Ursache: defektes Kabel eines Mehrfachsteckers; Bewohner wird weiter intensivmedizinisch behandelt;

Meckesheim (ots) – Wie die Brandexperten des Polizeireviers Neckargemünd

gemeinsam mit Sachverständigen feststellten, dürfte der Brand in einem

Einfamilienhaus in der Eschelbronner Straße nach den derzeitigen Erkenntnissen

auf ein defektes Kabel eines Mehrfachsteckers zurückzuführen sein.

Das Feuer war am Sonntagvormittag, des 30. Januar in der Küche des Anwesens

ausgebrochen und hatte einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet.

Der 85-Jährige Bewohner hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten und wird seitdem

in einer Klinik intensivmedizinisch behandelt.

Die Ermittlungen dauern noch an.

A6, St. Leon-Rot: Reifenplatzer auf der A6 führt zu Unfall

A6, St. Leon-Rot (ots) – Am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr platzte der Reifen

eines Sattelzuges, welcher auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs war. Durch

die aufgewirbelten Reifenteile wurden fünf nachfolgende Fahrzeuge getroffen,

wodurch an allen Fahrzeugen Sachschäden entstanden. Der Gesamtschaden liegt im

vierstelligen Bereich. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr schlug in

einem Seniorenzentrum in der Hauptstraße ein Rauchmelder Alarm. Eine

Mitarbeiterin des Pflegeheims konnte die betroffene Wohnung schnell lokalisieren

und die Feuerwehr informieren. In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte eine

unter Schock stehende Seniorin fest und brachten diese in Sicherheit. Auslöser

für den Kleinbrand war ein Holzschneidebrett, welches auf einer heißen

Herdplatte vergessen wurde. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin mit leichten

Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein nennenswerter Sachschaden

entstand nicht.

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallbeteiligter flüchtet nach Zusammenstoß – Zeugen gesucht

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag kurz vor 12:30 Uhr war ein

18-jähriger Opel-Fahrer im Begriff von der Straße „in den Kirchwiesen“ in

Richtung Neidensteiner Straße abzubiegen. Ein schwarzer Kleinwagen, welcher aus

der Gegenrichtung kam, schnitt den Kurvenbereich so stark, dass der 18-Jährige

zum Ausweichen gedrängt wurde. Dabei stieß er mit seinem Opel gegen eine

Straßenlaterne. Der schwarze Kleinwagen, welcher mit einer männlichen Person

besetzt war, fuhr einfach weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000

Euro. Der Opel-Fahrer erlitt glücklicherweise keine Verletzungen. Zeugenhinweise

zum Unfall oder dem flüchtigen PKW werden beim Polizeirevier Sinsheim unter der

Rufnummer 07261/690-0 entgegengenommen.

Leimen-Gauangelloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen!

Leimen-Gauangelloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde am

Donnerstagabend zwischen 17:45 Uhr und 21:10 Uhr in der Lindenstraße. Bislang

unbekannte Täter verschafften sich, vermutlich über den Garten, Zugang zum

Grundstück. Über eine Leiter gelangten die Täter an ein Fenster im Obergeschoss

des Hauses und verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere des Gebäudes.

Im Anschluss wurden sämtliche Räume durchsucht und Schränke und Schubladen

durchwühlt. Entwendet wurde unter anderem der gesamte Schmuck der Bewohner. Die

genaue Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Kabeltrommeln und Kupferkabel – hoher Diebstahlschaden; Polizei sucht Zeugen -Pressemitteilung

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie bereits am Dienstag berichtet, brachen

bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Straße „Lempenseite“ ein

und entwendeten diverse Kabeltrommeln und Kupferkabel. Link zur

Ursprungsmeldung: http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5135652

Die Spezialisten für den Bereich „Gewerbe/Umwelt“ bei dem Polizeipräsidium

Mannheim haben zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und erste Zeugen

befragt. Demnach sahen diese am Samstag, den 29.01.2022 zwischen 9 Uhr und 11

Uhr vier unbekannte Männer auf dem Firmengelände sowie einen LKW mit auffallend

roter Plane. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich bei den festgestellten

Personen tatsächlich um die Täter gehandelt hat und der LKW zum Abtransport des

Diebesguts genutzt wurde.

Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass es noch weitere Zeugen gibt,

welche die Personen und den LKW ebenfalls gesehen haben und/oder darüber hinaus

ergänzende Angaben machen können. Diese werden daher gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222 57090 zu melden.