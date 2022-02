Heidelberg-Neuenheim: 39-Jährige überfährt Verkehrsinsel

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr befuhr eine

39-Jährige mit einem Mercedes die Mönchhofstraße in Fahrtrichtung Berliner

Straße. Vermutlich infolge Unachtsamkeit überführ sie in Höhe der Hausnummer 53

eine dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein dort aufgestelltes

Verkehrszeichen. Durch den Aufprall lösten die beiden Airbags im Wagen aus. Die

39-Jährige sowie ihr 38-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem

entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Heidelberg-Kirchheim: Unbekannter beschädigt mehrere Fahrzeuge – Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Unbekannte Täter schlugen am Montag an mehreren

Fahrzeugen im Stadtteil Kirchheim die Scheiben ein. Gegen 15 Uhr informierte ein

Zeuge die Polizei, dass auf dem Messplatz im Harbigweg mehrere geparkte Autos

mit eingeschlagenen Scheiben stünden. Durch eine Polizeistreife konnten

schließlich tatsächlich fünf Fahrzeuge der Marken Peugeot, VW und Mercedes

aufgefunden werden, an denen jeweils eine Scheibe eingeschlagen war. Der

entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem

Erkenntnisstand wurden an den Fahrzeugen lediglich die Scheiben beschädigt,

jedoch nichts entwendet. Der Tatzeitraum lässt sich momentan nicht näher

eingrenzen.

Inwiefern ein Tatzusammenhang zu weiteren gleichartigen Taten im Stadtgebiet

Heidelberg besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben

und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg-Kirchheim: Unfall nach unklarem Fahrverhalten

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr befuhr ein

48-Jähriger mit seinem Renault die Straße „Cuzaring“ in Fahrtrichtung B 535. An

der Einmündung zum „Heuauer Weg“ scherte dieser nach rechts aus, um in der Folge

nach links abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 27-jähriger VW-Fahrer

interpretierte das Fahrverhalten des 48-Jährigen offenbar fehl und kollidierte

beim Abbiegevorgang mit der linken Fahrzeugseite des Renaults. Glücklicherweise

wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund

15.000 Euro.

Heidelberg-Rohrbach: Fehlende Babykekse lösen Polizeieinsatz aus

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr betraten eine

18-Jährige und deren 23-jährige Begleiterin samt Kinderwagen ein Ladengeschäft

in der Haberstraße, um Babykekse zu kaufen. Da diese allerdings nicht mehr

verfügbar waren, stellten die Frauen die 39-jährige Ladeninhaberin zur Rede.

Daraufhin entbrannte ein hitziges Streitgespräch zwischen den Beteiligten,

welches wiederum in diversen wechselseitigen Beleidigungen mündete. Als die

39-Jährige von ihrem Hausrecht Gebrauch machen wollte und die beiden Frauen

aufforderte, den Laden zu verlassen, weigerten sich diese allerdings. Daraufhin

drohte die Ladeninhaberin der 18-Jährigen körperliche Gewalt an. Schließlich kam

der Ehemann der 39-Jährigen dazu, schob den Kinderwagen in Richtung Ausgang und

schubste die 18-Jährige nach Draußen. Hierbei stieß sich die junge Frau am

Kinderwagen und verletzte sich leicht. Die Beteiligten verständigten

schlussendlich die Polizei und erstatten jeweils Strafanzeige.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen, unter anderem

wegen Beleidigung und wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.