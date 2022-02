Sattelzug aufgrund mangelnder Ladungssicherung vorübergehend aus dem Verkehr gezogen

Bad Hersfeld. Beamte der Autobahnpolizei Bad Hersfeld zogen am Dienstagvormittag (01.02.), gegen 10 Uhr, auf der A4 – im Bereich der Anschlussstelle Friedewald – einen polnischen Sattelzug aus dem Verkehr, weil dieser seltsame Ausbeulungen in den Seitenplanen aufwies.

Bei der anschließenden Kontrolle des Sattelzugs bot sich den Beamten ein erschreckendes Bild: Der Auflieger war mit zwei Traktoren und einer Heuballenpresse beladen, welche nur unzureichend und ungeeignet gesichert waren. Für einen geplanten Transport der Ladung von Frankreich nach Polen, war das Fahrzeug vollkommen ungeeignet. Nachdem die beiden Traktoren sowie die Heuballenpresse durch das betroffene Speditionsunternehmen noch vor Ort auf ein Spezialfahrzeug umgeladen und somit die Bedingungen für eine verkehrssichere Weiterfahrt ermöglicht worden waren, durfte die Ladung ihre Reise fortsetzen.

Es besteht der Verdacht, dass der Spediteur aus Gründen der Gewinnmaximierung ein ungeeignetes Fahrzeug für den Transport der Gegenstände einsetzte. Gegen ihn wurde daher ein Verfahren zur Gewinnabschöpfung beim Regierungspräsidium in Kassel eingeleitet. Neben den Kosten für den Kran zur Umladung, kommt nun noch ein Bußgeld in mittlerer vierstelliger Höhe auf den Unternehmer zu.

Auch künftig werden die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei Bad Hersfeld die Verkehrssicherheit von Transportfahrzeugen auf den hiesigen Autobahnen kontrollieren, um so für mehr Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu sorgen.

Motorhaube zerkratzt

Lauterbach. Ein in der Tritonstraße im Ortsteil Blitzenrod abgestellter, weißer VW Polo wurde in der Nacht zum 17. Januar Ziel unbekannter Täter. Mit einem bisher unbekannten Gegenstand zerkratzten die Täter die Motorhaube des Autos in einer Länge von mehr als einem Meter und verursachten Sachschaden von rund 600 Euro.

Farbschmierereien

Alsfeld. Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Donnerstag (03.02.) zwei Hauswände in der Lutherstraße mit Aufschriften und Zeichen verfassungswidriger Organisationen. Hierdurch entstand Gesamtsachschaden von circa 300 Euro.

Einbruch in Freizeiteinrichtung

Alsfeld. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Donnerstag (03.02.) mehrere Dachluken einer Freizeiteinrichtung in der Straße „An der Bleiche". Anschließend stiegen die Täter durch eines der Fenster in das Gebäude ein und entwendeten einen Bohrhammer der Marke „Bosch" im Wert von etwa 450 Euro. Es entstand zudem Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Sachbeschädigung

Alsfeld. Ein Firmenschild, ein Werbebanner sowie ein Verkehrsschild wurden in der Nacht zu Donnerstag (03.02.) in den Straßen „Schützenrain" und „Georg-Martin-Kober-Straße" von unbekannten Tätern mit schwarzer Farbe beschmiert. Es entstand Gesamtsachschaden von rund 400 Euro.

Diebstahl aus Pkw

Alsfeld. Ein in der Straße „Am Holzberg" abgestellter, schwarzer Audi A6 wurde in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (03.02.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Langfinger an einen im Auto liegenden Geldbeutel. Die genaue Höhe des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. An dem Audi entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Nach Pkw Diebstahl – Auto aufgefunden – Zeugen gesucht

Romrod. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (03.02.) konnte ein schwarzer Audi A6 auf einem Wirtschaftsweg im Bereich Pfefferhöhe an der B49 aufgefunden werden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Hamburger-Kennzeichen an dem Fahrzeug, die nicht auf das Auto zugelassen waren. Ermittlungen ergaben, dass der Audi am Mittwochmorgen (02.02.), gegen 3.30 Uhr, in einem Gießener Ortsteil von unbekannten Tätern entwendet und vermutlich bereits eine Stunde später am finalen Feststellort abgestellt worden war. Möglicherweise stiegen der oder die unbekannten Täter beziehungsweise Täterinnen nach derzeitigen Erkenntnissen im dortigen Bereich in einen weißen Kombi unbekannten Herstellers um und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat in der Zeit von Mittwochmorgen (02.02.), gegen 4.30 Uhr, bis Donnerstagvormittag (03.02.), gegen 9 Uhr, im Bereich Pfefferhöhe an der A49 verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem aufgefundenen Audi stehen könnten?

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Mittwoch (02.02.), 8 Uhr bis 9 Uhr, hatte ein 57-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen blauen Ford Galaxy am linken Fahrbahnrand der Salzunger Straße geparkt. Vermutlich wendete in dieser Zeit ein bislang unbekannter Fahrzeugführer sein Fahrzeug auf dem gegenüberliegenden Garagenvorplatz und stieß beim Rückwärtsfahren gegen den Ford. Anschließend verließ der unbekannte Fahrzeugführer den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem blauen Ford Galaxy entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (03.02.), gegen 7:20 Uhr, befuhr eine 28-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem grauen Citroen Saxo die Bundesstraße 324 aus Heenes kommend in Richtung Bad Hersfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr kurz vor dem Ortseingang von Bad Hersfeld plötzlich ein dunkelgrüner Suzuki linksseitig aus einer Seitenstraße auf die Homberger Straße und scherte vor der vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Hersfelderin ein. Hierdurch wich diese nach rechts aus und touchierte dabei leicht die Leitplanke. Anschließend verließ der unbekannte Fahrzeugführer den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Citroen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Verkehrsunfall – Zeugenhinweise erbeten

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (02.02.), um 10 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Peugeot die Bundesstraße 27 aus Richtung Hauneck kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld-Innenstadt. Zur selben Zeit befuhr ein 54-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Opel Graceland die Carl-Benz-Straße und wollte nach links in Richtung Hauneck abbiegen. Im Einmündungsbereich mit Ampelanlage kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (31.01.), gegen 17:20 Uhr, parkte ein 60-jähriger Mann aus Bad Hersfeld einen weißen VW UP ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Homberger Straße. Zur selben Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen Pkw die Homberger Straße in gleiche Richtung. Der dunkle Pkw fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen zu weit rechts, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Bereich der Außenspiegel kam. Anschließend fuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt davon, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Montag (31.01.), gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 18-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem Opel Corsa die Kreisstraße 2 in Richtung Kathus. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wodurch der Pkw übersteuerte und infolgedessen rechtsseitig von der Fahrbahn abkam und sich auf ein dortiges Feld überschlug. Die 18-jährige Fahrerin und ihr 21-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das ebenfalls im Pkw befindliche zweijährige Kleinkind blieb ersten Untersuchungen zur Folge glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch sicherheitshalber auch in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel Corsa entstand Totalschaden.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Lauterbach. Am Mittwoch (02.02.), zwischen 12:20 Uhr und 13:30 Uhr, parkte ein Fahrer seinen Mercedes B250e auf dem Parkplatz eines Hotels in der Bahnhofstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden von circa 1.000 Euro an der hinteren rechten Stoßstange fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Erneute Verkehrsunfallflucht

Lauterbach. Am Donnerstag (03.02.), zwischen 7 Uhr und 16:15 Uhr, parkte ein Fahrer seinen VW Golf auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Eichhofstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer an der linken Fahrzeugfront und am linken Scheinwerfer fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Bundespolizisten verletzt – Mann raucht Zigarillo im ICE

Flieden (Landkreis Fulda) – Weil ein 65-Jähriger in einem ICE

verbotenerweise einen Zigarillo geraucht hatte, kam es gestern Morgen (3.2.) im

Bahnhof Flieden zu einem außerplanmäßigen Halt und einem Einsatz der

Bundespolizei. Zwei Bundespolizisten wurden dabei verletzt.

Der Wohnsitzlose war auf dem Weg in Richtung Stuttgart. In einem Zugabteil

rauchte der Mann einen Zigarillo und belästigte zudem weitere Fahrgäste. Der

mehrfachen Aufforderung des Bordpersonals, das Rauchen einzustellen, kam der

Mann nicht nach.

Außerplanmäßiger Halt im Bahnhof Flieden

Der uneinsichtige Fahrgast sollte wegen seines Verhaltens von der Weiterfahrt

ausgeschlossen werden. Deswegen stoppte der Zug außerplanmäßig in Flieden.

Beim Einsatz der Beamten vom Bundespolizeirevier Fulda verhielt sich der

65-Jährige äußerst aggressiv und uneinsichtig.

Bundespolizisten durch Angriff verletzt

Der Mann trat und schubste die Ordnungshüter. Beide erlitten durch die Attacken

Prellungen und Hautabschürfungen. Ihren Dienst konnten die Polizisten trotzdem

fortsetzen. Zudem ging die Brille einer Beamtin zu Bruch. Schlussendlich

überwältigten die Bundespolizisten den Störenfried und legten ihm Handfesseln

an.

Wegen des Vorfalles erhielt der Zug rund 30 Minuten Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann unter anderem ein

Strafverfahren wegen eines „Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte“ sowie ein

Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das

Nichtraucherschutzgesetz eingeleitet.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 65-Jährige wieder frei.

Kennzeichen gestohlen

Bebra. In der Nacht zu Mittwoch (02.02.) stahlen unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-RR 710 eines weißen Skoda Roomster. Das Auto stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Gottlieb-Daimler-Straße.

Lkw kommt von der Fahrbahn ab und kippt um

Flieden

Ein Leichtverletzter und etwa 36.000,- Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit einem Lkw am Donnerstagabend (03.02.) gegen 20:50 Uhr auf der A 66 in der Gemarkung Flieden. Ein 54-jähriger Fahrer aus Hösbach in Unterfranken war mit seinem Gespann zwischen den Anschlussstellen Flieden und Schlüchtern-Nord unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. An der angrenzenden Böschung kippte sein mit Stückgut beladener Gliederzug um und blieb mit der linken Fahrzeugseite auf dem Standstreifen und dem rechten Fahrstreifen liegen. Durch die alarmierten Feuerwehren Flieden und Rückers konnte der Fahrer aus seinem Führerhaus befreit und vom Rettungsdienst anschließend erstversorgt werden. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass der 54-jährige bei dem Unfall nur leicht verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern momentan noch an. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass ein akut aufgetretenes medizinisches Problem beim Fahrer ursächlich gewesen sein könnte. Für die Dauer der aufwendigen Bergungsarbeiten musste die A 66 ab der Anschlussstelle Flieden durch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Fulda und Beamte der Polizeiautobahnstation Petersberg bis gegen 03:45 Uhr voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Aufgrund von geringem Verkehrsaufkommen kam es jedoch zu keinerlei größeren Behinderungen.