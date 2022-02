Mann wird in eigener Wohnung verprügelt und verletzt, Niederbrechen, Friedrichstraße, Donnerstag, 03.02.2022, 20:40 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend wurde in Niederbrechen ein Mann in seiner eigenen Wohnung verprügelt und dabei verletzt. Anwohner riefen gegen 20:40 Uhr die Polizei in die Friedrichstraße, da es in einer Wohnung im Haus zu Geschrei und gepolter gekommen war. Die Beamten trafen in der betroffenen Wohnung einen 42-Jährigen an, der durch Schläge deutlich verletzt worden war. Offenbar hatten ein Mann und eine Frau den 42-Jährigen aufgesucht, die Tür aufgebrochen und ihn zu Boden geworfen. Liegend sei er dann mehrfach geschlagen und bedroht worden. Anschließend flohen die beiden Schläger. Der 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt. Der 32-Jährige Täter und die 36-Jährige Täterin wurden ermittelt und an ihrer Wohnanschrift von der Polizei befragt. Sie werden sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten müssen.

Wohnwagen aufgebrochen,

Merenberg, Daimlerstraße, Freitag, 28.01.2022, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 03.02.2022, 15:45 Uhr

(wie) Im Laufe der letzten Woche wurde in Merenberg ein Wohnwagen aufgebrochen und Gegenstände daraus gestohlen. Unbekannte Täter hatten offenbar den Wohnwagen der Marke „Tabbert“ vom Autohof Merenberg in eine Seitenstraße gezogen. Dort brachen sie die Tür auf und durchsuchten das Innere. Daraus entwendeten die Täter eine Kamera, ein Fernglas und einen Elektroroller. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Auto der Gemeinde Beselich beschädigt, Beselich-Obertiefenbach, Steinbacher Straße, Mittwoch, 26.01.2022, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 27.01.2022, 08:00 Uhr

(wie) In der letzten Woche wurde in Obertiefenbach ein Auto der Gemeinde Beselich mutwillig beschädigt. Unbekannte Täter hatten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der letzten Woche an einem grauen Seat Mii die Antenne und den Heckscheibenwischer entwendet. Zudem fügten sie dem Fahrzeug hinten links eine große Delle zu. Der Schaden liegt bei circa 1.000 EUR. Die Polizei Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06471/9386-0 um Hinweise.

Autobahnpolizei

Verletzter bei Unfall mit Kleintransporter, Selters, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 03.02.2022, 22:10 Uhr

(wie) Am späten Donnerstagabend wurde der Fahrer eines Kleintransporters auf der A3 bei Selters verletzt, das Fahrzeug blieb nach der Kollision quer zu den Fahrspuren auf der Seite auf der Fahrbahn liegen. Ein 33-Jähriger befuhr mit einem Mercedes-Kleintransporter die A3 in Richtung Köln auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Plötzlich kollidierte er mit dem Heck eines Sattelzuges und kippte auf die Beifahrerseite. Das Fahrzeug rutschte bis zur Mittelschutzplanke und blieb dort quer zur Fahrbahn liegen. Die nachfolgenden Fahrzeuge konnten rechtzeitig bremsen. Der verletzte 33-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 52.000 EUR. Die Autobahn musste in Richtung Köln für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Nach knapp zwei weiteren Stunden konnte die komplette Fahrbahnwieder freigegeben werden. Der Rückstau erstreckte sich auf bis zu vier Kilometer.