Einbruch in Shisha-Bar,

Hofheim am Taunus, Rheingaustraße, 03.02.2022, 01.00 Uhr bis 13.45 Uhr

(pa)In Hofheim brachen Unbekannte am Donnerstag in eine Shisha-Bar ein. Wie am Nachmittag festgestellt wurde, hatte sich jemand in der Zeit seit 01.00 Uhr nachts in der Rheingaustraße auf bislang unbekannte Weise Zugang in die im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Räumlichkeiten verschafft, einen dortigen Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Diebe machen sich an Handwerkerfahrzeugen zu schaffen, Eschborn, Taunusblick, 02.02.2022, 20.00 Uhr bis 03.02.2022, 08.30 Uhr

(pa)In der Nacht auf Donnerstag haben sich in Eschborn Diebe an zwei Handwerkerfahrzeugen zu schaffen gemacht. Das Tatgeschehen ereignete sich zwischen 20.00 Uhr abends und 08.30 Uhr am Morgen in der Straße „Taunusblick“. Einer der Pkw wurde vergeblich versucht zu öffnen, in den Innenraum des zweiten Wagens gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise. Sie durchsuchten das Fahrzeuginnere und entwendeten eine ältere Bohrmaschine. Hinweise nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter (06192) 2079 – 0 entgegen.

Nach Überfall auf Tankstelle – Polizei sucht wichtige Zeugin, Sulzbach, Hauptstraße, 28.01.2022, gg. 21:25 Uhr

(pa)Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Sulzbach vergangene Woche Freitag ist die Hofheimer Kriminalpolizei auf der Suche nach einer wichtigen Tatzeugin. Wie am letzten Samstag bereits berichtet, hatten zwei Männer die in der Hauptstraße ansässige Tankstelle gegen 21.25 Uhr überfallen und Bargeld erbeutet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass eine bislang unbekannte Frau den Tankstellen-Shop unmittelbar vor der Tat verließ und dabei noch fast mit dem Täterduo zusammenstieß. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Dame zu Fuß zu der Tankstelle gekommen, um eine Packung Zigaretten zu kaufen. Sie wird auf etwa 60 Jahre geschätzt, ist augenscheinlich 165cm bis 170cm groß, hat dunkelblondes kurzes Haar und war bekleidet mit einer hellgelben Daunenjacke, einem hellgelben Mundnasenschutz, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen. Die Kriminalpolizei bittet diese wichtige Zeugin sowie Personen, die Hinweise zur Identität der Dame geben können, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Mittwoch: L3265, Höhe Sportplatz Weilbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.