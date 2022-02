Gießen: Frau im Hinterhof belästigt

(ots) – Ein Unbekannter hat eine 24-Jährige am Donnerstagabend 03.02.2022 in einem Hinterhof der Alicenstraße offenbar unsittlich berührt und belästigt. Der Täter ergriff dann aber schnell die Flucht. Eine Beschreibung des Mannes liegt nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Bäckerei

Am Ludwigsplatz in Gießen kam es am frühen Freitagmorgen zum Diebstahl von mehreren Hundert Euro. Unbekannte hatten sich Zugang in eine Bäckerei verschafft und dort einen in der Wand verankertes Wertbehältnis abmontiert und mitgenommen.

Mit dem Gegenstand und dem Bargeld verschwanden die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Offenbar unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Folgen dürfte eine Autofahrt am Freitagmorgen in der Gießener Innenstadt für einen 48 – Jährigen haben. Der Mann war von einer Streife kontrolliert worden. Dabei stellte es sich heraus, dass er offenbar unter Drogeneinfluss stand. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten kleinere Mengen an Drogen. Verfahren wurden eingeleitet.

Linden: Mit über 50 km/h mit dem Mofa bergauf

In der Moltkestraße in Linden war am Donnerstagmorgen einer Streife ein Mofafahrer aufgefallen. Der fuhr bergauf mit mindestens 50 km/h statt der erlaubten 25 km/h. Der Fahrer konnte lediglich die Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Der Roller des 47-Jährigen wurde sichergestellt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Hungen: Falsche Microsoft Mitarbeiter rufen wieder an

Auf Geschenk – Codes, die im Internet eingelöst werden können, hatten es Betrüger am Donnerstagvormittag abgesehen. Die Anrufer, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgaben, hatten einer Frau aus Hungen am Telefon mitgeteilt, dass deren PC infiziert sei. Anschließend erteilten sie der ahnungslosen 76-Jährigen Anweisungen, um so Zugriff auf deren PC zu bekommen.

Offenbar wurde dann die Software des PC in Hungen so manipuliert, dass die Unbekannten Zugriff darauf hatten. Anschließend wollten die Anrufer die Hungenerin dazu bringen Geschenke-Codes zu kaufen. Dieser Forderung kam sie jedoch nicht nach und verständigte die Polizei.

Gießen: Zwei Neuwagen beschädigt

Einen Schaden von etwa 8.000 Euro haben Vandalen in den letzten Tagen auf dem Gelände eines Autohauses “An der Automeile” in Gießen angerichtet. Die Unbekannten hatten zwei Neuwagen offenbar mittels Tritte erheblich beschädigt.

Auch wurde bei einem PKW die Heckscheibe eingeschlagen. Der Schaden wurde am Mittwoch festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: E-Bike ohne Akku weg

In Laubach-Röthges haben Unbekannte zwischen Sonntag und Mittwoch ein E-Bike mitgehen lassen. Das Bike der Marke Victoria hat einen Wert von fast 2.000 Euro. Offenbar hatten die Täter eine Garage geöffnet und daraus das Rad, an dem sich kein Akku befand, entwendet. Es handelt sich um ein grau-rotes Trekkingrad. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Reiskirchen: Auto durchsucht

In der Freiherr-vom-Stein-Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen Audi nach Wertsachen durchsucht. Die Täter hatten den PKW geöffnet und daraus Bargeld, eine EC-Karte und eine Sonnenbrille entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Zusammenstoß beim Einordnen

Eine 39-jährige Frau aus Gießen in einem Daimler befuhr am Mittwoch (02.Februar) gegen 09.55 Uhr die Landstraße 3020 von Gießen nach Heuchelheim auf dem rechten Fahrstreifen. Ein bislang Unbekannter in einem Betonmischer fuhr auf der linken Fahrspur.

Im Bereich einer Fahrbahnverengung von zwei auf einen Fahrstreifen, stieß die Daimler-Fahrerin mit ihrem Außenspiegel gegen den Betonmischer. Der Unbekannte bemerkte den Zusammenstoß offenbar nicht und fuhr weiter.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Beim Rückwärtsfahren gegen Zaun gefahren

Am Freitag (04.Februar) zwischen 08.50 Uhr und 09.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter offenbar beim Rückwärtsfahren einen Gartenzaun in der Straße „Heiloohsecke in Langd. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lollar: Berührung im Begegnungsverkehr

Ein 48-jähriger Mann aus Lollar in einem Opel fuhr am Freitag (04.Februar) gegen 11.00 Uhr von Lollar nach Daubringen. Dabei kam dem opel-Fahrer auf seiner Spur ein bislang Unbekannter entgegen und es kam zur Berührung der Außenspiegel.

Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Verkehrszeichen beschädigt

Zwischen Mittwoch (02.Februar) 12.00 Uhr und Donnerstag (03.Februar) 12.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Ausparken ein Verkehrsschild in der Marburger Straße (Höhe 33). Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Opel touchiert

Am Mittwoch (02.Februar) touchierte ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Talstraße geparkten Opel. Der silberfarbene Corsa parkte zwischen 08.00 Uhr und 10.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 81. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A485/Gießen: Auffahrunfall

Ein 23-jähriger Mann aus Lich in einem Mercedes und ein 31-jähriger Herborner in einem VW befuhren hintereinander den Verzögerungsstreifen der Bundesautobahn 485 der Abfahrt Grünberger Straße. Als der Licher sein Fahrzeug abbremste, bemerkte der VW-Fahrer den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf den Mercedes auf.

Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Ins Schleudern geraten

Am Donnerstag (03.Februar) gegen 11.00 Uhr fuhr ein 57-Jähriger in einem Ford die Hauptstraße von Staufenberg nach Odenhausen. Vermutlich aufgrund nasser Fahrbahn geriet der Ford-Fahrer ins Schleudern und rutschte mit der Fahrzeugfront in die Brüstung einer Brücke. Der 57-Jährige verletzte sich glücklicherweise nicht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß beim Spurwechsel

Freitagmorgen (04.Februar) gegen 09.10 Uhr befuhr ein 53-Jähriger die Ludwigstraße in Richtung Ludwigsplatz und beabsichtigte vor der Ampelanlage von der Linksabbiegerspur auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Offenbar übersah der 53-Jährige dabei das Fahrzeug eines 28-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß.

Aufgrund des Aufpralls wurde der PKW des 53-Jährigen in das Fahrzeug einer 47-jährigen Frau geschoben. Der 53-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

