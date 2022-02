Trickdiebe stehlen Handtasche einer 72-Jährigen

Fritzlar (ots) – 03.02.2022, 17:15 Uhr – Eine Handtasche mit Bargeld stahlen unbekannte Trickdiebe am gestrigen Nachmittag einer 72-jährigen Edertalerin auf dem Parkplatz des Domstadt-Centers. Die 72-Jährige war mit dem Einladen ihrer Einkäufe in ihren Pkw beschäftigt, als sie von einer Frau in ein Gespräch verwickelt wurde. Während des Gesprächs stahl ein unbekannter Täter die Handtasche der abgelenkten 72-Jährigen aus deren Einkaufwagen.

Die Handtasche wurde kurz darauf im Fritzlarer Stadtgebiet aufgefunden. Das zuvor enthaltene Bargeld hatten die Täter gestohlen.

Von der Frau, welche die 72-Jährige abgelenkt hatte liegt folgende Beschreibung vor: Sie ist ca. 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß und hat dunkelblonde lange Haare. Von der Bekleidung ist bekannt, dass sie ein Stirnband oder Tuch auf dem Kopf trug. Sie fuhr einen weißen Kleinwagen mit FZ-Kennzeichen.

Von dem Dieb der Handtasche liegt keine Beschreibung vor. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Versuchte Geldautomatensprengung – Täter flüchten ohne Beute vom Tatort

Schwarzenborn (ots) – Donnerstag, 03.02.2022, 23:34 Uhr – In der vergangenen Nacht versuchten mindestens 2 unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Servicestation im Eselspfad aufzusprengen. Der Automat wurde hierbei erheblich beschädigt, die Täter gelangten jedoch nicht an das enthaltene Bargeld. Die Täter begaben sich zu dem Geschäftshaus, in dem zwei Banken ein gemeinsames Selbstbedienungsterminal und ein GAA betreiben.

Sie versuchten den Geldautomaten mit unbekannten Sprengmitteln aufzusprengen. Der Automat wurde hierbei erheblich beschädigt, die Täter gelangten jedoch nicht an das enthaltene Bargeld. Sie flüchteten anschließend mit einem dunklen Pkw in Richtung Grebenhagen. Nach derzeitigen Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro. Das Landeskriminalamt sowie die Kriminalpolizei Homberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Unbekannte Täter sprühen Hakenkreuz und Schriftzug an Gebäudewand

Borken (ots) – 28.01.2022, 00:00 Uhr bis Freitag, 04.02.2022, 08:30 Uhr – Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro entstand bei Farbschmierereien an der Rückseite eines Gebäudes “Am Bahnhof”.

Die Täter bemalten die Wand mit roter, weißer und schwarzer Farbe. Es wurde u.a. mit roter Farbe ein ca. 80cm x 70cm großes Hakenkreuz, sowie ein schwarzer, ca. 40cm großer Schriftzug mit dem Begriff “ACAB” aufgetragen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

