Busfahrer muss Vollbremsung machen – 2 Fahrgäste verletzt

Eschwege (ots) – Eine 56-jährige Autofahrerin aus Meißner befuhr am Donnerstagmorgen 03.02.2022 gegen 10.10 Uhr mit ihrem PKW in Eschwege die Schillerstraße in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße und wollte dann nach links in die Friedrich-Wilhelm-Straße abbiegen. Die Frau nahm dann beim Abbiegen einem 43-jährigen Mann aus Wanfried die Vorfahrt, der mit einem Linienbus die Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Schillerstraße befuhr.

Der 43-Jährige konnte eine Kollision mit dem Pkw der Frau zwar noch vermeiden, musste dazu allerdings mit dem Bus eine Gefahrenbremsung durchführen, wodurch zwei Fahrgäste, ein 58-jähriger Mann aus Meißner und eine 72-jährige Frau aus Eschwege, von ihren Sitzen stürzten und zu Boden fielen.

Die Frau verletzte sich hierbei leicht an der Hand, benötigte aber letztlich keine ärztliche Behandlung. Der Mann prellte sich bei dem Vorfall die Wirbelsäule und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum in Eschwege verbracht.

Gehweglampen von Unbekannten beschädigt

In der Landstraße in Reichensachsen haben Unbekannte insgesamt 4 Gehweglampen auf dem Gelände der Paul-Moor-Schule mutwillig beschädigt. Der Vorfall, bei dem ein Schaden von 400 Euro entstand, geschah zwischen Mittwochabend 18.00 Uhr und Donnerstagmorgen 10.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Straße “Am Bahnhof” in Eschwege hat gestern Vormittag gegen 10.50 Uhr eine 84-jährige Autofahrerin aus Meinhard den geparkten Pkw eines 73-Jährigen aus Eschwege beim Ausparken beschädigt. Anschließend fuhr die Seniorin allerdings davon, ohne den Unfall zu melden. Der Vorfall wurde aber letztlich von Zeugen beobachtet, die daraufhin die Polizei verständigten. Die Unfallermittlungen führten dann in der Folge zu der 84-jährigen Verursacherin, die sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten muss. Die Unfallschäden bei den beiden Fahrzeugen liegen bei je 600 Euro.

Diebstahl von Geldbörse im Lidl-Markt – Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots) – Bereits am Dienstag 01.02.2022 ist einer 77-jährigen Frau aus Eschwege die Geldbörse geklaut worden. Die Frau war im Lidl-Markt in der Bahnhofstraße zum Einkaufen und wurde vmtl. zwischen 12.45 Uhr und 13.00 Uhr das Opfer von Dieben, die der Frau unbemerkt die Geldbörse samt diverser Dokumente, u.a. den Personalausweis, den Impfausweis und die Krankenversicherungskarte entwenden konnten. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Vorfahrt genommen – Schaden 5500 Euro

In der Thüringer Straße in Eschwege hat ein 57-jähriger Autofahrer aus Berkatal gestern Morgen gegen 07.50 Uhr einen Unfall verursacht, als er einem 20-jährigen Autofahrer aus Eschwege die Vorfahrt nahm. Der 57-Jährige kam aus dem Abzweig Thüringer Straße (Sackgasse) und wollte dann nach links auf die Thüringer Straße in Richtung Innenstadt abbiegen, wo er mit dem 20-Jährigen zusammenstieß.

Bei dem Unfall erlitt der 19-jährige Mitfahrer des 20-jährigen Autofahrers leichte Verletzungen in Form eines HWS. Die Schäden an den beiden Autos beziffern sich auf 3.000 Euro beim Verursacher und 2.500 Euro beim Unfallgegner.

Vorfahrt genommen

Ein 80-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf hat gestern Abend gegen 19.10 Uhr in BSA beim Einbiegen von der Hilberlachestraße auf die B 27 in Richtung Göttingen einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verschuldet.

Der Rentner übersah beim Einbiegen einen ebenfalls aus der Kurstadt stammenden 59-jährigen Autofahrer, der von der B 27 aus Richtung Eschwege kommend bevorrechtigt nach links in die Hilberlachestraße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von 500 Euro am Fahrzeug des Verursachers. Der andere Pkw wurde mit 1.000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Wildunfall

Auf der Landesstraße L 3239 zwischen Kammerbach und Bad Sooden-Allendorf hat eine 28-jährige Autofahrerin aus Schauenburg heute Morgen gegen 08.15 Uhr ein Reh erfasst, dass nach der Kollision an der Unfallstelle verendete. Am Auto der Frau entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Geldbörse im Lidl-Markt – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag ist einer 69-jährigen Frau aus Witzenhausen die Geldbörse geklaut worden. Die Frau war im Lidl-Markt im Laubenweg zum Einkaufen und wurde vmtl. zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr das Opfer von Dieben, die der Frau unbemerkt die Geldbörse samt diverser Dokumente, Bargeld, Ausweis und Kreditkarten entwenden konnten. Der Stehlschaden beläuft sich auf 450 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Wegweisungsverfügung gegen gewalttätigen Ehemann ausgesprochen

Die Beamten der Polizei Witzenhausen ermitteln nach einem Vorfall von “Häuslicher Gewalt” gegen einen 38-jährigen Mann aus Witzenhausen, der am Donnerstagmittag nach einem verbalen Streit u.a. mit Beleidigungen dann handgreiflich geworden ist und seiner

44-jährigen Ehefrau ins Gesicht geschlagen haben soll.

Die Beamten, die zur Schlichtung gerufen wurden, haben nun Ermittlungen gegen den

38-Jährigen aufgenommen, ihn der gemeinsamen Wohnung verwiesen und zudem die Wohnungsschlüssel abgenommen.

