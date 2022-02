Heidelberg: Stadtnotizen 04.02.2022

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Naturschutz im Mühltal: Freiwilligenaktion im Buchenbestand am Samstag, 12. Februar

Zu einer Naturschutz-Aktion im Buchenbestand des Handschuhsheimer Mühltals am Samstag, 12. Februar 2022, lädt die Stadt Heidelberg gemeinsam mit den Ortsgruppen der Naturschutzverbände BUND und NABU ein. Gesucht werden Freiwillige, die von Hand und gemeinsam mit Beschäftigten der städtischen Forstabteilung Ast- und Kronenmaterial zusammentragen, welches durch die Holzernte in den Nachbarbeständen angefallen ist. Das Material soll an verschiedenen Stellen zwischen den Buchen als Windfang dienen, um die Humusanreicherung zu unterstützen und die Wuchsbedingungen zu verbessern.

Die Aktion dauert von 10 bis etwa 13 Uhr. Treffpunkt ist die Abzweigung Talweg-Winterseite/Schmalzwasen-Teichweg. Die angestrebte Teilnehmendenzahl liegt bei 20 bis 30 Personen. Mitzubringen sind passendes Schuhwerk, warme Kleidung und Arbeitshandschuhe. Die beiden Naturschutzverbände nehmen Anmeldungen entgegen und melden sie dem städtischen Forstamt, das die Aktion koordiniert. Interessierte können sich beim BUND per E-Mail an bund.heidelberg@bund.net oder unter der Telefonnummer 06221 182631 sowie beim NABU per E-Mail an info@nabu-heidelberg.de melden.

Hintergrund sind die Waldpflegearbeiten im Mühltal. Ziel ist der Erhalt eines klimastabilen, vitalen Waldes, der Schutz der biologischen Vielfalt und die Sicherheit der Waldbesucherinnen und -besucher. Die Heidelberger Umweltverbände begrüßen die Maßnahme ausdrücklich. Ausführliche Infos gibt es auf der städtischen Homepage unter www.heidelberg.de/mühltal.

Für mehr Verkehrssicherheit und Lärmschutz: Neue Anlage zur Geschwindigkeitsmessung

Die Stadt Heidelberg setzt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und des Lärmschutzes eine neue Anlage zur Geschwindigkeitsmessung ein. Die semistationäre Überwachungsanlage wird künftig flexibel und situationsbedingt an wechselnden Orten im gesamten Stadtgebiet aufgestellt, insbesondere an Gefahrenstellen und an Orten mit besonderer Lärmproblematik für Anwohnerinnen und Anwohner. Die Messtechnik ist geschützt in einen kompakten Fahrzeuganhänger integriert.

Durch den Einsatz der neuen Anlage zur Geschwindigkeitsmessung erwartet die Stadt Heidelberg eine höhere Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, insbesondere auch für Fußgänger und Radfahrer, sowie eine geringere Lärmbelastung für Anwohnerinnen und Anwohner. Der Lärmaktionsplan der Stadt Heidelberg sieht Geschwindigkeitskontrollen als eine Maßnahme zum Lärmschutz vor. Die semistationäre Anlage zur Geschwindigkeitsmessung wird ab Dienstag, 8. Februar 2022, eingesetzt – zunächst noch im Testbetrieb. Die Anlage wurde durch die Stadt Heidelberg angemietet.

Mühltalstraße: Umleitung wegen Bauarbeiten zur weiteren Verkehrsberuhigung von 7. bis 9. Februar

Die insbesondere für Fußgängerinnen und Fußgänger kritische Situation in der Mühltalstraße in Handschuhsheim wird verbessert: Ab Montag, 7. Februar, bis voraussichtlich einschließlich Mittwoch, 9. Februar 2022, setzt die Stadt Heidelberg dort weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen um. Die Stadt wird unter anderem durch flexible Poller Schutzräume für zu Fuß Gehende einrichten. Zudem sind Verschwenkungen der Fahrbahn in den Einfahrtsbereichen des verkehrsberuhigten Bereiches vorgesehen, um den Verkehr dort zu verlangsamen. Das städtische Amt für Verkehrsmanagement hatte die Pläne Ende 2020 im Bezirksbeirat Handschuhsheim vorgestellt. Die Kosten für die Maßnahmen belaufen sich auf rund 50.000 Euro.

Umleitung wird ausgeschildert

Während der Bauarbeiten muss die Mühltalstraße an den Einmündungen Kleine Löbingsgasse und Bergstraße für den Auto- und Radverkehr voll gesperrt werden. Zu Fuß Gehende können passieren. Eine Umleitung für den Auto- und Radverkehr wird über die Bergstraße – Kapellenweg – Steubenstraße – Dossenheimer Landstraße (vor Tiefburg) ausgeschildert. Die rnv-Buslinie 38 wird ebenfalls umgeleitet. Die Haltestellen Erich-Hübner-Platz und Bachlenz können nicht bedient werden. Detaillierte Infos dazu gibt es online unter www.rnv-online.de/fahrtinfo/verkehrsmeldungen/. Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen. Die Arbeiten zur Verkehrsberuhigung können erst jetzt starten, da in der für den Umleitungsverkehr benötigten Bergstraße eine langwierige Baustelle eingerichtet war.

Verkehrsberuhigter Bereich bekommt vier Schutzzonen

Der Hintergrund: Der Querschnitt der Mühltalstraße ist sehr eng, und dort sind keine Gehwege angelegt. Deshalb gab es in der Vergangenheit bereits des Öfteren kritische Situationen und Zwischenfälle zwischen Fußgängerinnen und Fußgängern – insbesondere Schulkindern – und Kraftfahrzeugführenden. Das Amt für Verkehrsmanagement hatte deshalb vorgeschlagen, in dem bestehenden verkehrsberuhigten Bereich vier Schutzzonen mit Pollern inklusive Markierung sowie Verschwenkungsinseln zu installieren. Diesem Vorschlag war der Bezirksbeirat gefolgt. Die von der Verwaltung favorisierte Einrichtung einer „unechten“ Einbahnstraße hatte hingegen keine Zustimmung erhalten.

Schulbergweg in Ziegelhausen: Fünftägige Sperrung aufgrund von Restarbeiten

Im Schulbergweg muss der Asphalt auf einem Teilstück der Fahrbahn ausgetauscht werden. Dafür wird von Montag bis Freitag, 14. bis 18. Februar 2022, der Abschnitt zwischen den Hausnummern 2 und 6 gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Die Buslinie 36 wird vom Friedhofweg über den Schönauer Abtweg und Karl-Christ-Straße auf den Schulbergweg (und umgekehrt) umgeleitet.

Die Bauarbeiten im Schulbergweg waren kurz vor Weihnachten 2021 beendet worden. Da damals ein Fahrbahnabschnitt aufgrund von Asphalt-Lieferproblemen nicht vollendet werden konnte, erfolgt dessen Fertigstellung nun im Anschluss der Arbeiten – wie im Dezember 2021 bereits angekündigt.

Ausblick: Bauarbeiten im Jahr 2022

Ausbau und Erneuerung von Leitungen werden im Stadtteil Ziegelhausen zum Jahresanfang 2022 fortgesetzt: Im Friedhofweg und in der Reinhard-Hoppe-Straße erfolgt der Glasfaserausbau. Ab März 2022 bis voraussichtlich Ende 2024 werden Straße, Kanal und Leitungen im Rudolf-Stratz-Weg und in der Reinhard-Hoppe-Straße erneuert. Die Stadt informiert Anwohnerinnen und Anwohner vor Baustart.

Impfstützpunkt im Welcome Center ermöglicht ab heute vierte Impfung

Die STIKO hat angekündigt, eine zweite Auffrischungsimpfung für bestimmte Personengruppen zu empfehlen. Das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg hat am gestrigen Donnerstag erklärt, an der formalen Umsetzung der angekündigten STIKO-Empfehlung zu arbeiten. Daher ist die zweite Auffrischungsimpfung bereits ab dem heutigen Freitag, 4. Februar 2022, im Impfstützpunkt im International Welcome Center Heidelberg (IWCH) auf dem Landfriedareal möglich. Der Impfstützpunkt ist montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Informationen zur Terminbuchung gibt es online unter www.heidelberg.de/impfen.

Die Empfehlung für eine zweite Auffrischungsimpfung betrifft Menschen ab 70 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen (insbesondere bei direktem Patientinnen-, Patienten- sowie Bewohnerinnen- und Bewohnerkontakt). Die zweite Auffrischimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die zweite Auffrischimpfung frühestens nach sechs Monaten erhalten. Personen, die nach der ersten Auffrischungsimpfung eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, wird keine weitere Auffrischungsimpfung empfohlen.

Baustellen in und um Heidelberg – Übersicht vom 7. bis 13. Februar 2022

Eppelheimer Straße: Auf Höhe alte Eisenbahnbrücke gesperrt, Umleitung über Henkel-Teroson-Straße.

Hauptstraße/Kornmarkt: Errichtung von Pollern vom 7. Februar bis 18. März 2022, Pflasterarbeiten; Vollsperrung, zu Fuß Gehende können passieren.

Kleine Hirschgasse: Errichtung einer Bohrpfahlwand, Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen. Anschließend Straßenbau. Vollsperrung bis voraussichtlich Ende Februar 2022.

Kurfürsten-Anlage: Pause bei den Abbrucharbeiten. Gesperrter Fahrstreifen in Höhe ehemaliges Bauhaus temporär wieder frei. Ab 24. Januar 2022 Verlegung des Halts des Airport-Shuttles auf Höhe Bahnhofsstraße Hausnummer 1.

Max-Planck-Ring: Die seit Mitte November pausierenden Straßenbauarbeiten werden seit 31. Januar wieder fortgeführt. Zufahrt über die Ost-Rampe möglich, Hauptbahnhof nicht anfahrbar. Zugang für Fußgängerinnen und Fußgänger über Ost-Rampe.

Mühltalstraße: Vollsperrung vom 7. bis 9. Februar 2022 aufgrund der Umsetzung verkehrsberuhigender Maßnahmen in der Mühltalstraße im Abschnitt Kleine Löbingsgasse und Bergstraße. Umleitung ist ausgeschildert, Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle passieren.

Neuenheimer Landstraße: Private Kranarbeiten in Höhe Hausnummer 22 bis voraussichtlich 25. Juni 2022, samstags von 7 bis 11 Uhr halbseitig gesperrt mit Ampelregelung.

Schulbergweg: Stützmauererneuerung und Tiefbauarbeiten beendet. Restarbeiten am Gehweg bis voraussichtlich Ende Februar 2022. Bushaltestellen Schönauer Straße und Schulbergweg werden wieder angefahren.

Speyerer Straße: Wegen Fassaden- und Dacharbeiten am Stadttor West sind bis 31. Mai 2022 Geh- und Radweg in Höhe Hausnummer 14 gesperrt. Umleitung ist ausgeschildert.

Ergänzend: www.heidelberg.de/baustellen