Neustadt: „NEUstadt 20.22 – Rückblicke.Einblicke.Ausblicke“

Neustadt an der Weinstraße – Neustadt ist…nachhaltig, solidarisch, engagiert – beim Filmbeitrag „NEUstadt 20.22 – Rückblicke.Einblicke.Ausblicke“ wird den Zuschauerinnen und Zuschauern ein unterhaltsamer Mix aus Rückblicken, Einblicken und Ausblicken geboten.

Gesprochen wird über Projekte, Ereignisse und Erfolge, die Neustadt und seine Bürgerinnen und Bürger im vergangenen Jahr bewegt haben. Gleichzeitig wird präsentiert, mit welchen Themen sich Neustadt aktuell beschäftigt und worauf wir uns im Jahr 2022 freuen dürfen.

Der Filmbeitrag wird am Freitag, 11. Februar 2022, um 19 Uhr, über den Offenen Kanal Weinstraße ausgestrahlt. Der Offene Kanal bietet verschiedene Empfangsmöglichkeiten an. Diese können unter webtv.ok-weinstrasse.de eingesehen werden. Eine Wiederholung bietet der Offene Kanal an folgenden Tagen an:

Samstag, 12. Februar 2022, 18 Uhr

Sonntag, 13. Februar 2022, 18 Uhr

Zusätzlich kann der Film am Freitag, 11. Februar 2022, über die städtische Homepage (unter https://www.neustadt.eu/NEUstadt2022) ab 19 Uhr und dann jederzeit abgerufen werden.