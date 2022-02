Rüsselsheim (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wurde am Mittwoch 03.02.2022 die Wohnung eines 35-jährigen Mannes in der Innenstadt. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellte sich dann heraus, dass seine über über 70-jährige Nachbarin einen Koffer des 35-Jährigen in ihrer Wohnung aufbewahrte. Der Koffer befanden sich rund 1,2 kg Marihuana, etwa 200 gr.Haschisch, mehreren gr.Kokain und Ecstasy sowie über 12.000 Euro Bargeld.

Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Nachbarin durchaus bewusst gewesen sein dürfte, auf was sie da “aufpasste”. Sowohl auf den 35-Jährigen als auch auf die Seniorin wartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen