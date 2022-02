Frankfurt (ots)-(ne) – #zweivonuns – Auch die Frankfurter Polizei hat Freitag 04.02.2022 um 10:00 Uhr im Gedenken an die beiden ermordeten Kollegen der rheinland-pfälzischen Polizei mit einer Schweigeminute Anteil genommen. An allen Arbeitsplätzen und in allen Liegenschaften, ob im Präsidiumsgebäude oder auf den Revieren, ob im Homeoffice oder unterwegs im Streifenwagen, alle hielten inne.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Frankfurt haben im Rahmen der landesweiten Gedenkminute ihr tief empfundenes Mitgefühl mit allen Angehörigen, Freunden und den Kolleginnen und Kollegen der zwei getöteten Polizisten zum Ausdruck gebracht.

Vor dem Haupteingang des Polizeipräsidiums traten für diesen traurigen Anlass neben dem Frankfurter Polizeipräsidenten, Kolleginnen und Kollegen verschiedener Dienststellen zusammen und brachten ihre Betroffenheit über diese schreckliche Tat zum Ausdruck.

