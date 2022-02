Kaiserslautern – Der Bezirksverband Pfalz hat mit großem Erfolg am CO2-Einsparwettbewerb „Klima-Coach“ der Energieagentur Rheinland-Pfalz teilgenommen und gemeinsam ein „grünes“ Zeichen für mehr Klimaschutz gesetzt. Dabei haben die teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wissen rund um das Klima gesammelt Kohlenstoffdioxid (CO2) eingespart. Die Aktion fand im Rahmen des Vorhabens „Energiemanagement und Energieeffizienz in rheinland-pfälzischen Kommunen“ (3EKom) statt.

Das Ergebnis, auf das alle, die beim „Klima-Coach“ mitgemacht haben, stolz sein können: Im Aktionszeitraum Ende des vergangenen Jahres wurden rund 2.400 Kilogramm CO2 eingespart. Dies entspricht in etwa dem durchschnittlichen Jahres-Stromverbrauch eines Fünf-Personen-Haushalts in einem Einfamilienhaus mit elektrischer Warmwasserbereitung. Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder hat die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Wettbewerb ausgezeichnet:

„Ich freue mich, dass sich so viele aus verschiedenen Einrichtungen des Bezirksverbands Pfalz für das Thema Klimaschutz engagiert und erfolgreich CO2 eingespart haben. Ich denke, wir alle haben viel dabei gelernt und werden das Gelernte auch in Zukunft weiter umsetzen“,

sagte er als Schirmherr der Aktion.

In den vier Wochen hatten sich die Beschäftigten in zwölf Teams zusammengefunden und sich im Wettbewerb ein spannendes Rennen beim Emissionssparen geliefert. Rund 830 Aktionen führten die Mitarbeitenden durch: Sie nahmen die Treppe statt des Aufzugs, fuhren mit dem Fahrrad oder in Fahrgemeinschaften statt im eigenen Wagen, halbierten ihren Kaffeekonsum, ernährten sich an einem oder mehreren Tagen in der Woche vegetarisch oder achteten einfach bewusst darauf, elektronische Geräte auszuschalten statt den Standby-Modus zu nutzen.

Jeder Teilnehmende konnte die geleistete CO2-Einsparung direkt nachverfolgen und erhielt zudem weitergehende Informationen und Tipps für ein klimaschonendes Verhalten. In der Einzelwertung konnte der Sieger Mark de Fries von der Bauabteilung der Zentralverwaltung rund 208 Kilogramm CO2 einsparen. Diese große Einsparung wurde vor allem durch die Nutzung des Fahrrades, die Bildung von Fahrgemeinschaften sowie das Abhalten von Meetings per Videokonferenz und somit die Vermeidung langer Anreisen erzielt. Das erstplatzierte Team der Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern sparte pro Kopf 99 Kilogramm CO2 ein – vor allem durch die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), das Abhalten von Meetings per Videokonferenz und durch eine vegetarische Ernährung. Organisiert und fachlich begleitet wurde der Klima-Coach-Wettbewerb von Claudia Lill, Referentin für Nachhaltigkeit und Suffizienz bei der Energieagentur Rheinland-Pfalz, in enger Zusammenarbeit mit Carolin Sperk, Klimaschutzmanagerin des Bezirksverbands Pfalz.